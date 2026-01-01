Eine Impflicht für Staatsbürger aus der Schweiz gibt es nicht. Ein Impfschutz gegen Hepatitis A und B wird allerdings geraten. Vergessen Sie zudem auch einen Mückenschutz nicht. Das Wasser aus der Leitung sollte nicht getrunken werden. Ein Schutz gegen Malaria ist nicht notwendig. Die Inseln gelten als sehr sicher, dennoch sollten einige Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Wertgegenstände sollten immer sicher im Hotelsafe aufbewahrt werden.