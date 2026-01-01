Mauritius Ferien vom Spezialisten
Reisen auf die Trauminsel
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernMauritius und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Regionen und Orte im Überblick
Mauritius gliedert sich in Küstenabschnitte mit ganz eigenem Charakter. Der Norden und die Westküste gelten als die sonnenverwöhnten Seiten der Insel: Hier reihen sich weisse Sandstrände an die geschützte Lagune, und die Sonnenuntergänge über dem Indischen Ozean gehören zu den schönsten überhaupt – die klassische Wahl für Badeferien auf Mauritius. Die Ostküste besticht durch weite, türkisblaue Lagunen mit flach abfallenden Stränden und einer erfrischenden Brise; viele der besonders weitläufigen Resorts liegen hier, was die Region auch für Familienferien beliebt macht.
Der grüne Süden schliesslich zeigt die vulkanisch geprägte, wildere Seite der Insel mit Steilküsten und üppiger Vegetation – ideal, um sie auf einer Mietwagenrundreise zu entdecken.
Zur perfekten Inselkombination gehört die Schwesterinsel La Réunion, die Sie ab Mauritius in kurzer Flugzeit erreichen. Einen Überblick über die schönsten Unterkünfte gibt unsere Seite zu den Hotels und Resorts auf La Réunion. An der Westküste locken die Badeorte Boucan Canot und St-Gilles, das lagunengeschützte La Saline-les-Bains und das entspannte Saint-Leu. Wer die spektakuläre Bergwelt erleben möchte, übernachtet in den Talkessel-Dörfern Cilaos oder Hell-Bourg oder auf der Hochebene Plaine des Cafres, dem idealen Ausgangspunkt für Wanderungen im Hochland. So verbinden Sie Strandtage auf Mauritius mit Naturerlebnissen auf La Réunion.
So planen Sie Ihre Mauritius Reise
Als beste Reisezeit für Mauritius gelten die Monate Mai bis Dezember; dank dem ganzjährig milden Klima und den hohen Wassertemperaturen ist Badespass aber das ganze Jahr über garantiert. Mit Direktflügen ab der Schweiz von Edelweiss Air ist die Anreise unkompliziert. Für reine Strandferien empfehlen wir mindestens eine Woche, für die Kombination aus Rundreise und Badeaufenthalt oder für einen Abstecher nach La Réunion planen Sie idealerweise zwei Wochen ein. Ob Mietwagenrundreise auf dem übersichtlichen Strassennetz, Katamaran-Törn entlang der Küste oder pure Erholung im Resort: Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihre Reise individuell zusammen.
Ferien nach Ihrem Geschmack
Mauritius ist erstaunlich vielseitig: Geniesser schätzen die luxuriösen Hotels mit Wellness-Oasen und herzlichem Service, Aktive finden in der Lagune ideale Bedingungen für Wassersport und Schnorcheln, während sich das grüne Landesinnere mit seinen schroffen Bergformationen zum Wandern anbietet. Honeymooner, Familien und Alleinreisende fühlen sich gleichermassen willkommen – die Offenheit und Herzlichkeit der Insel ist sprichwörtlich. Sagen Sie uns, wie Ihre Traumferien aussehen, und wir schlagen Ihnen die passende Region und die schönste Reiseroute vor.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Traumhafte Badeferien, aber nicht nur
Mauritius bereisen
Die Trauminsel zählt zu den Maskarenen und wurde erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts entdeckt. Sie wurde nach dem portugiesischen Seefahrer und Entdecker Pedro Mascarenhas benannt. Das Landesinnere besteht aus vulkanisch geformten Landschaften und schroffen Bergformationen mit üppiger Vegetation. Besucher dürfen sich auf ein ganzjährig mildes Klima und hohe Wassertemperaturen freuen, was das ganze Jahr über Badespass garantiert. Hinzu kommen die hervorragenden Mauritius Hotels mit gutem Service und hohen Standards. Durch Direktflüge aus der Schweiz mit Edelweiss Air wird auch Ihre Anreise einfach.
Verschiedene Reisemöglichkeiten
Die Hauptinsel mit 1'820 Quadratkilometern Fläche verfügt über ein kleines, aber feines Strassennetz, das Sie bequem mit einem Mietwagen erkunden können. Geniessen Sie Mauritius Mietwagenrundreisen mit Individualismus, weil Sie Touren auf eigene Faust durchführen können. Eine Rundreise mit dem Mietwagen vollendet Ihren Traumurlaub. Sie können sich aber auch chauffieren lassen und sich von einem erfahrenen Führer leiten lassen. Wenn Sie sich abseits der üblichen Touristenströme bewegen wollen, dann entscheiden Sie sich für eine Mauritius Schiffsreise.
Mit komfortablen Katamaranen reisen Sie durch eine atemberaubende Inselwelt und legen an, wo sich die schönsten Traumstrände befinden. So wird Ihr Ausflug zum Abenteuer und unvergessen bleiben.
Aktivitäten auf Mauritius
Die meisten Gäste kommen nach Mauritius, um Badeferien zu machen. Die feinen Sandstrände mit ihrer moderaten Brandung sind zum Baden und Schwimmen optimal. Ruhesuchende finden in exklusiven Mauritius Luxushotels Entspannung und Erholung. Spa Oasen, komfortable Zimmer und optimaler Service bieten alles für das Wohl ihrer Gäste. Auch für Mauritius Hochzeitsreisen hat die Insel optimale Bedingungen und viele romantische Kulissen für die Flitterwochen zu bieten.
Wassersportler finden die besten Voraussetzungen für das Schnorcheln, Tauchen, Kitesurfing sowie Stand Up Paddling. Selbst Sea Kart Touren können hier gebucht werden. Golfer werden gepflegte Greens vorfinden, was Mauritius Golfreisen interessant macht.
Wer Bewegung mag, kann Trekking, Mountainbiking und Touren mit dem Quad erleben. Gäste, die kulturell interessiert sind, können in der Hauptstadt Port Louis das farbenfrohe Treiben der Einheimischen oder historische Kolonialbauten, Tempel und Kirchen bestaunen und interessante Museen besuchen. Mauritius Ferien mit Kindern bieten nicht nur Badespass, sondern vielfältige Abwechslung für die ganze Familie. Vielleicht wollen Sie Ihre Ferien auf Mauritius mit einem Trip nach Madagaskar oder einer Reise nach Südafrika verbinden? Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen bei Planung Ihrer Reise zur Seite stehen.
Die beste Reisezeit für Mauritius
Mauritius liegt auf der Südhalbkugel, die Jahreszeiten verlaufen also umgekehrt zu Europa. Im Südsommer von November bis April ist es warm und feucht: Tagsüber klettern die Temperaturen an der Küste gerne gegen 30 Grad, kurze tropische Schauer sorgen für die sattgrüne Vegetation. Zwischen Januar und März können vereinzelt Zyklone über den Indischen Ozean ziehen – die Hotels sind darauf gut vorbereitet, dennoch lohnt sich in diesen Monaten eine flexible Planung. Der Südwinter von Mai bis Oktober zeigt sich trockener und angenehm mild, mit spürbar kühleren Abenden im Inselinnern.
Das Wasser in den geschützten Lagunen bleibt das ganze Jahr über angenehm warm – Badeferien sind auf Mauritius somit in jedem Monat möglich. Besonders reizvoll ist die Insel übrigens im europäischen Winter: Wenn in der Schweiz Schnee liegt, herrscht auf Mauritius Hochsommer.
Welche Monate zu welchen Ferien passen
Als besonders ausgewogen gelten die Übergangsmonate April bis Juni sowie September bis November: warm, mehrheitlich trocken und weniger schwül. Wer gerne wandert oder Golf spielt, schätzt die frischeren Monate des Südwinters mit ihrer klaren Luft. Kitesurferinnen und Windsurfer kommen dann ebenfalls auf ihre Kosten, weil der Südostpassat zuverlässiger weht – vor allem an der Ost- und Südküste. Für Hochzeitsreisen und Flitterwochen ist die Insel praktisch ganzjährig ein Traumziel. Da jede Küste ihr eigenes Mikroklima hat, beraten Sie unsere Spezialisten gerne, welche Region und welcher Zeitraum am besten zu Ihren Ferienplänen passen.
Norden, Westen, Osten, Süden: die Regionen der Insel
Jede Küste von Mauritius hat ihren eigenen Charakter. Der Norden rund um Grand Baie ist die lebhafteste Region: Restaurants, Boutiquen und ein grosses Ausflugsangebot treffen auf ruhige, geschützte Strände. Der Westen punktet mit langen Sandstränden wie bei Flic en Flac, spektakulären Sonnenuntergängen und dem markanten Le Morne Brabant, dessen Halbinsel zum UNESCO-Welterbe zählt; mit etwas Glück lassen sich vor dieser Küste Delfine beobachten.
Die Ostküste besticht durch helle, weite Strände und eine türkisfarbene Lagune – im Südwinter weht hier der Passat etwas kräftiger, was die Region bei Wassersportlern beliebt macht. Der Süden schliesslich zeigt Mauritius von seiner ursprünglichen Seite: schroffe Felsküsten, grüne Zuckerrohrfelder und deutlich weniger Betrieb.
Grünes Inselinnere und kreolische Lebensfreude
Ein Abstecher ins Landesinnere lohnt sich: Im Black River Gorges Nationalpark führen Wanderwege durch üppigen Regenwald zu Aussichtspunkten und Wasserfällen, bei Chamarel bestaunen Sie die farbige Erde, und der botanische Garten von Pamplemousses ist für seine riesigen Wasserlilien berühmt. In der Hauptstadt Port Louis locken der zentrale Markt, bunte Tempel und das koloniale Erbe der Insel – und in der kreolischen Küche verbinden sich indische, chinesische, afrikanische und europäische Einflüsse zu einer eigenständigen Genusswelt.
Am einfachsten entdecken Sie diese Vielfalt auf einer Rundreise oder individuell mit dem Mietwagen – so kombinieren Sie Strandtage mit Kultur- und Naturerlebnissen. Gerne stellen wir Ihnen eine Route zusammen, die zu Ihrem Tempo passt.
Vom charmanten Mittelklassehotel bis zum Luxusresort
Mauritius ist bekannt für seine ausgezeichnete Hotellerie – vom familiär geführten Strandhotel bis zum eleganten Resort mit Spa und Golfplatz. Damit Sie die passende Unterkunft finden, gliedern wir unser Angebot in drei Kategorien: Solide Mittelklassehotels bieten viel Ferienwert und eignen sich ideal für alle, die den Tag ohnehin am Strand oder auf Ausflügen verbringen. Erstklasshotels verwöhnen mit gehobenem Komfort, schönen Poollandschaften und vielfältiger Gastronomie.
Und die Luxushotels der Insel gehören zum Besten, was der Indische Ozean zu bieten hat – mit persönlichem Service und traumhafter Lage an den schönsten Stränden. Ob Halbpension oder All-inclusive: Viele Häuser bieten verschiedene Verpflegungsarten an, sodass sich für jeden Ferienstil die passende Lösung findet.
Empfehlungen aus eigener Anschauung
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen viele Häuser von eigenen Aufenthalten und wissen, welches Hotel zu welchen Gästen passt – ob Ruhesuchende, Familien oder Aktivferien-Fans. In unseren Hotelempfehlungen finden Sie eine handverlesene Auswahl bewährter Unterkünfte. Wer Erholung sucht, kombiniert den Strandaufenthalt mit Wellnessferien: Viele Resorts verfügen über grosszügige Spa-Bereiche mit Anwendungen, die Einflüsse aus Indien, Asien und Europa vereinen.
Anreise und gut zu wissen
Mauritius erreichen Sie ab der Schweiz bequem per Direktflug in rund zwölf Stunden; daneben stehen diverse Umsteigeverbindungen zur Verfügung. Ein grosser Vorteil: Der Zeitunterschied beträgt je nach Jahreszeit lediglich zwei bis drei Stunden – Jetlag ist kaum ein Thema, und Sie geniessen Ihre Ferien vom ersten Tag an. Auf der Insel herrscht Linksverkehr, das Strassennetz ist übersichtlich. Amtssprache ist Englisch, im Alltag sind Französisch und Kreolisch weit verbreitet – Sie verständigen sich als Gast aus der Schweiz problemlos.
Bezahlt wird in Mauritius-Rupien, in Hotels und Restaurants werden Kreditkarten breit akzeptiert. Aktuelle Hinweise zu Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Reiseinformationen.
So planen Sie Ihre Mauritiusreise mit Knecht
Als Spezialist für den Indischen Ozean begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur Rückkehr: Wir empfehlen die Region, die zu Ihnen passt, wählen mit Ihnen das richtige Hotel und kombinieren auf Wunsch mehrere Inseln – etwa Mauritius mit der Schwesterinsel La Réunion. Beliebte Reisetermine wie Schulferien und Festtage sind erfahrungsgemäss früh ausgebucht; eine frühzeitige Anfrage lohnt sich deshalb. Ob erholsame Strandwochen, aktive Ferien oder eine Rundreise mit Badeverlängerung: Senden Sie uns Ihre Anfrage – wir gestalten Ihre Reise nach Ihren Wünschen.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Ob Badeferien im Südsommer, Golf im Südwinter oder Flitterwochen in den Übergangsmonaten: Auf unserer Seite Beste Reisezeit für Mauritius finden Sie eine kompakte Klimatabelle, Hinweise zur Zyklonsaison und Empfehlungen, welche Monate zu welchen Aktivitäten passen. So legen Sie den Termin Ihrer Mauritius Ferien optimal fest – und unsere Spezialisten beraten Sie gerne zur passenden Küste.
Mauritius Ferien planen: Reisedauer und Kombinationen
Für Mauritius Ferien empfehlen unsere Spezialisten in der Regel 10 bis 14 Tage: So bleibt nach dem Direktflug ab der Schweiz von rund zwölf Stunden genügend Zeit, um am Strand anzukommen, die Insel auf Ausflügen zu entdecken und die Erholung wirken zu lassen. Wer primär Badeferien plant, ist mit rund zehn Tagen gut bedient; wer Strandtage mit einer Mietwagenrundreise oder mehreren Regionen verbinden möchte, plant besser zwei Wochen ein.
Dank des geringen Zeitunterschieds von zwei bis drei Stunden sind aber auch kürzere Aufenthalte ab etwa einer Woche erholsam – ideal etwa für Flitterwochen im Anschluss an die Hochzeit.
Mauritius lässt sich zudem hervorragend mit anderen Zielen im Indischen Ozean und im südlichen Afrika kombinieren. Klassiker sind die Verbindung mit den Seychellen – zwei Inselwelten, die unterschiedlicher kaum sein könnten – oder eine Südafrika-Reise mit Safari und Kapstadt, gefolgt von Badeferien auf Mauritius. Auch die Schwesterinsel La Réunion mit ihrer spektakulären Bergwelt liegt nur einen kurzen Flug entfernt.
Für solche Kombinationsreisen empfehlen sich zwei bis drei Wochen. Unsere Spezialisten stimmen Flüge, Transfers und Hotels aufeinander ab und machen aus Ihren Ferien einen unvergesslichen Mauritius Urlaub – senden Sie uns einfach Ihre Wunschtermine. Praktische Hinweise zu Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Die Regionen von Mauritius
Jede Küste hat ihren eigenen Charakter – unsere Regionen-Guides helfen bei der Wahl der richtigen Basis. Der Norden um Grand Baie ist die lebhafteste Ecke der Insel, mit Restaurants, Boutiquen und ganzjährig windgeschützten Stränden wie Trou aux Biches und Mont Choisy. Der Westen um Flic en Flac punktet mit einem der längsten Strände der Insel, Sonnenuntergängen über dem Meer und Delfin-Ausflügen ab Tamarin. Im Osten um Belle Mare warten eine türkisfarbene Lagune, elegante Resorts und die Ile aux Cerfs.
Und der Süden um Le Morne zeigt die wilde Seite von Mauritius – mit dem UNESCO-Berg Le Morne Brabant, einer weltbekannten Kitesurf-Lagune und den Klippen von Gris Gris.
Häufige Fragen zu Mauritius Ferien
Mauritius ist dank ganzjährig warmem Wasser ein Ganzjahresziel. Als besonders ausgewogen gelten die Monate Mai bis Juni und September bis Oktober: warm, mehrheitlich trocken und wenig schwül. Details zu Klima, Klimatabelle und Zyklonsaison finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Mauritius.
Der Norden rund um Grand Baie ist die lebhafteste Region der Insel – mit Restaurants, Boutiquen und geschützten, ruhigen Stränden. Der Westen um Flic en Flac punktet mit langen Sandstränden, spektakulären Sonnenuntergängen und dem markanten Le Morne Brabant. Beide Küsten liegen im Windschatten der Berge und eignen sich ganzjährig für Badeferien; welche Region am besten zu Ihnen passt, klären Sie am einfachsten im Gespräch mit unseren Spezialisten.
Bewährt haben sich 10 bis 14 Tage: genug Zeit, um nach dem Langstreckenflug richtig anzukommen, die Strände zu geniessen und die Insel auf Ausflügen zu entdecken. Dank des geringen Zeitunterschieds von zwei bis drei Stunden sind auch kürzere Aufenthalte erholsam. Für Kombinationen mit den Seychellen, Südafrika oder La Réunion empfehlen sich zwei bis drei Wochen.
Ein Golfer-Paradies unter Palmen
Golfplätze der Extraklasse auf Mauritius
Der Platz auf der vorgelagerten Insel Île aux Cerfs erstreckt sich auf mehr als 38 Hektar Fläche und wurde von keinem anderem als dem berühmten Golfer Bernhard Langer gestaltet. Er bietet 18 Löcher mit einzigartigem Meerblick. Im Heritage Folg Club können Sie sogar auf zwei Plätzen golfen. Empfehlenswert ist auch der Tamarina Golf Club, der durch eine traumhafte Lage zwischen Bergen und dem Indischen Ozean besticht. Schauen Sie sich auch den Belle Mare Plage Golf Club an, dessen Entstehung auf das Design des südafrikanischen Golfchampions Hugh Baiocchi zurückgeht.
Ein Eldorado für Golfer ist auch der Paradis Hotel & Golf Club, wo Sie einen traumhaften Blick auf die Lagune Morne Peninsula erleben. Der Avalon Golf Estate mit 18 Löchern ist ein noch ziemlich neuer Platz.
Mauritius passt zu fast jedem Reisestil: Paare und Honeymooner geniessen luxuriöse Hotels mit Wellness-Oasen, Familien schätzen die flachen, vom Korallenriff geschützten Lagunen, und Aktive kommen beim Wassersport oder auf Wanderungen durch die grüne Bergwelt auf ihre Kosten. Auch für die erste Fernreise ist die Insel dank Direktflügen ab der Schweiz eine unkomplizierte Wahl.
Der Klassiker ist die Kombination mit der Schwesterinsel La Réunion: erst Wanderungen und Naturerlebnisse dort, anschliessend Strandtage auf Mauritius. Die Verbindung funktioniert auch wunderbar mit Kindern – Anregungen dazu finden Sie auf unserer Seite zu Familienferien auf La Réunion. Ebenfalls beliebt sind Katamaran-Törns entlang der Küste als Ergänzung zum Badeaufenthalt.
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