Barbados Inselhopping vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Inselhopping ab Barbados – Startpunkt am östlichen Rand der Karibik
Barbados liegt als östlichste Insel der Karibik etwas ausserhalb des Antillenbogens und ist dank guter Flugverbindungen eine ideale Drehscheibe für ein Inselhopping. Von hier erreichen Sie mit kurzen Flügen die Nachbarinseln der südlichen Karibik – etwa das grüne St. Lucia, das ursprüngliche Grenada oder die kleinen Inseln der Grenadinen, die zu den schönsten Segelrevieren der Welt zählen. Wer die Karibik in ihrer ganzen Bandbreite erleben möchte, findet kaum einen besseren Ausgangspunkt: Barbados selbst verbindet karibische Lebensfreude mit britisch geprägter Geschichte, und jede weitere Insel setzt einen neuen Akzent.
Was Sie erwartet: zwei Küsten, viele Inselwelten
Schon Barbados allein zeigt zwei Gesichter: An der geschützten Westküste gleitet das Karibische Meer ruhig über helle Sandstrände, während an der Ostküste der Atlantik mit kraftvoller Brandung gegen zerklüftete Felsen rollt – ein Revier für Strandspaziergänge und Surferinnen und Surfer. Dazwischen liegen sanfte Hügel mit Zuckerrohrfeldern, herrschaftliche Plantagenhäuser und eine lange Rum-Tradition. Die Hauptstadt Bridgetown gehört mit ihrer historischen Garnison zum UNESCO-Weltkulturerbe. Beim Inselhopping erweitern Sie dieses Bild Schritt für Schritt: Vulkaninseln mit Regenwald und Wasserfällen, winzige Eilande mit palmengesäumten Buchten, lebhafte Häfen und stille Ankerplätze.
Ob per Flugzeug, Katamaran oder Fähre – wir stellen die Etappen so zusammen, dass die Wege kurz bleiben und jede Insel genügend Zeit erhält. Bewährt haben sich zwei bis vier Nächte pro Station, je nach Grösse und Charakter der Insel.
Für wen sich das Inselhüpfen eignet – und die beste Reisezeit
Ein Inselhopping ab Barbados passt zu Reisenden, die Abwechslung suchen: zu Paaren, die Strandtage mit Entdeckungen verbinden möchten, zu Geniessern, die sich durch die kreolische und die barbadische Küche kosten wollen, und zu Karibik-Kennern, die über die klassischen Badeferien hinausdenken. Auch als Auftakt oder Abschluss einer Karibik-Kreuzfahrt lässt sich ein individuelles Inselhüpfen wunderbar einplanen. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April; in den Monaten Juni bis November ist es feuchter, und in der ganzen Region können tropische Stürme auftreten.
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für die Karibik kennen die Inseln, Fähr- und Flugverbindungen aus eigener Erfahrung und wissen, welche Kombinationen sich im Alltag bewähren. Sie stimmen Transfers, Unterkünfte und Etappen sorgfältig aufeinander ab, damit Ihre Reise entspannt bleibt – vom ersten Strandtag auf Barbados bis zur letzten Bucht der Grenadinen. Gerne beraten wir Sie persönlich und gestalten Ihre massgeschneiderte Route durch die südliche Karibik.
Unser Tipp für die Planung
Rechnen Sie für zwei Inseln mindestens zehn Tage ein, für drei Inseln besser zwei Wochen – so bleibt neben den Ortswechseln genügend Zeit für Strandtage und Ausflüge. Prüfen Sie zudem früh die Verfügbarkeit in der Hochsaison von Dezember bis April, denn kleinere Inseln verfügen nur über eine begrenzte Zahl an Zimmern. Gerne erstellen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte mit Flügen, Unterkünften und allen Verbindungen – abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ihr Budget.
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