Barbados Inselhopping vom Spezialisten

Was Sie erwartet: zwei Küsten, viele Inselwelten

Schon Barbados allein zeigt zwei Gesichter: An der geschützten Westküste gleitet das Karibische Meer ruhig über helle Sandstrände, während an der Ostküste der Atlantik mit kraftvoller Brandung gegen zerklüftete Felsen rollt – ein Revier für Strandspaziergänge und Surferinnen und Surfer. Dazwischen liegen sanfte Hügel mit Zuckerrohrfeldern, herrschaftliche Plantagenhäuser und eine lange Rum-Tradition. Die Hauptstadt Bridgetown gehört mit ihrer historischen Garnison zum UNESCO-Weltkulturerbe. Beim Inselhopping erweitern Sie dieses Bild Schritt für Schritt: Vulkaninseln mit Regenwald und Wasserfällen, winzige Eilande mit palmengesäumten Buchten, lebhafte Häfen und stille Ankerplätze.

Ob per Flugzeug, Katamaran oder Fähre – wir stellen die Etappen so zusammen, dass die Wege kurz bleiben und jede Insel genügend Zeit erhält. Bewährt haben sich zwei bis vier Nächte pro Station, je nach Grösse und Charakter der Insel.