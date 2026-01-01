Strände wie im Bilderbuch, verträumte kleine Dörfer, Restbestände des Regenwaldes und sanfte Hügel, so präsentiert sich Antigua seinen Gästen. Einst waren die Zuckerrohrplantagen die wichtigsten Einnahmenquellen – heute leben die meisten Einwohner vom Tourismus. Antigua eignet sich hervorragend für Urlauber, die den Wassersport lieben. Sollten Sie Interesse an einem Urlaubsangebot haben, kontaktieren Sie diesbezüglich einfach unsere Reiseexperten.