St. Lucia Badeferien
Die Insel für ganzjährigen Badespass
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Strandferien auf St. Lucia
Traumhaft, entspannend und unvergesslich – St. Lucia Reisen
Ihre Beliebtheit verdankt St. Lucia unter anderem auch dem Umstand, dass sie sich eine gewisse Ursprünglichkeit bewahren konnte und Sie auf der Insel keine riesigen Bettenburgen finden. Im Gegenteil, die oftmals sehr komfortablen Resorts auf St. Lucia fügen sich sehr gut in das Landschaftsbild ein und sind gemäss den örtlichen Gesetzen nicht höher als die höchsten Palmen der Insel. Des Weiteren verfügt St. Lucia über eine traumhafte Natur, die im Zusammenspiel mit den oftmals paradiesischen Stränden der Insel dafür sorgt, dass Sie auf St. Lucia Ferien der Extraklasse verbringen können.
St. Lucia – Strände, die begeistern
Von den vielen Stränden, an denen Sie auf St. Lucia den Alltag hinter sich lassen können, ist der Strand von Grande Anse besonders schön. Denn an diesem Strand erwartet Sie nicht nur ein uneingeschränktes Badevergnügen, sondern auch ein grossartiges Naturschauspiel. Dies liegt vor allem an den interessanten Lederschildkröten, die dort in der Zeit von März bis Juli ihre Eier ablegen.
St. Lucia ist ein Ferienziel, an dem Sie viel erleben können. Egal, ob Sie sich für Exkursionen in den Regenwald entscheiden oder die Korallenriffe vor der Küste von St. Lucia in Augenschein nehmen, besondere Erlebnisse erwarten Sie.
Ein schönes Erlebnis für Familien – St. Lucia Reisen
Wenn Sie Ihre Ferien in einem Gebiet verbringen möchten, in dem ein Strand schöner ist als der andere, ist St. Lucia ein perfektes Reiseziel für Sie. Geniessen Sie fantastische Strände wie den bei Tauchern beliebten Anse Cochon oder den für Surfaktivitäten gut geeigneten Strand Anse des Sables. Die im Bereich der Rodney Bay gelegenen Strände Reduit Beach und Cas en Bas sind ebenfalls sehr beliebt bei Familien, da Sie dort ideale Bedingungen vorfinden, um mit der gesamten Familie einen entspannten Strandtag zu verbringen.
Lassen Sie es sich nicht nehmen, Ihre nächsten Ferien auf St. Lucia zu verbringen und das unvergleichliche karibische Lebensgefühl zu spüren.
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