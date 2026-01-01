Badeferien auf St. Lucia sind immer eine sehr gute Idee. Denn die zu den Antillen gehörende Insel, die nicht weit von Martinique entfernt ist, bietet das ganze Jahr über ein herrliches Klima. Aufgrund ihrer Vielfalt hat St. Lucia viel zu bieten. Egal, ob Sie eine unbeschwerte Zeit an den feindsandigen Traumstränden der Insel beim Windsurfen verbringen möchten oder doch lieber bei Schnorcheln und Tauchen eine grandiose Unterwasserwelt erkunden, auf St. Lucia findet jeder etwas, das ihm Spass macht.

Aus diesem Grund ist St. Lucia auch ideal für Karibik Reisen mit Kindern. Melden Sie sich noch heute bei unseren Spezialisten, die gerne mit Ihnen gemeinsam Ihre nächsten Familienferien auf St. Lucia planen.