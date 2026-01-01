Wussten Sie, dass die Bahamas aus über 700 Inseln bestehen? Davon sind knapp dreissig bewohnt. Besonders sehenswert ist beispielsweise Pig Island. Die Insel wird von schwimmenden Schweinen bewohnt und zieht jährlich Tausende Touristen an. Die Bahamas locken unter anderem mit einmaligen Korallengärten und unvergesslichen Buchten. Ihren Namen verdankt die Inselgruppe den Spaniern. Die nannten die Karibik Region früher "baja mar". Unsere Bahamas Spezialisten beraten Sie gerne.