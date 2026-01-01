Bahamas Reisetipps
Ihre Bahamas Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Sowohl von Basel als auch von Zürich starten wöchentlich mehrere Flüge Richtung Freeport und Nassau. Diese sind mit einem Zwischenstopp in den Vereinigten Staaten verbunden. Somit variiert auch die Flugzeit zwischen zehn und 14 Stunden.
Auf die Bahamas können Sie mit einem gültigen Reisepass und einem Rückflugticket reisen. Bahamas-Reisende dürfen maximal 90 Tage im Land bleiben. Für die Hinreise ist zu beachten, dass alle mit einem über achtstündigen Zwischenstopp in Florida ein US-Visum brauchen. Das Schweizer Honorarkonsulat hilft vor Ort bei Problemen.
Die Bahamas eignen sich hervorragend für Familienferien. Die Insulaner sind nicht nur kinderfreundlich, Hotels haben auch Programme speziell für Familien im Angebot.
Die beste Reisezeit für Bahamas erstreckt sich von Anfang November bis Ende Januar. Dann sind nicht nur die Temperaturen erträglich. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die Bahamaer sind überaus religiös. Zu den verschiedenen Glaubensrichtungen zählen Moslems, Lutheraner, Katholiken, Juden, Zeugen Jehovas und einige mehr.
Wie in anderen Ländern auch, sollten Sie verstärkt auf Ihre Wertsachen Acht geben. Insgesamt gelten die Bahamas jedoch als sicher.
Die offizielle Landessprache ist Englisch. Damit kommen Sie voran, die Bahamaer sprechen aber einen schwer verständlichen English-Caribbean-Dialekt.
Obwohl die meisten Autos das Lenkrad links haben, gilt auf den Bahamas Linksverkehr. In Ortschaften sind 40 km/h erlaubt, auf Landstrassen 50 km/h. Zwischen den Inseln fahren Postboote.
Für Ihre 220-Volt-Geräte benötigen Sie auf den Bahamas einen Zweipol-Adapter. Die Netzspannung beträgt 110 Volt bei 60 Hertz.
Das Handynetz auf den Bahamas ist relativ gut ausgebaut. Günstige Alternative sind Gespräche von Telefonzellen mittels Telefonkarten, die Sie an Kiosken erwerben können.
Orientieren Sie sich beim Trinkgeld an der Serviceleistung. 15 Prozent des Rechnungsbetrages werden erwartet.
Die Währung ist der Bahamian-Dollar, der sich am US-Dollar orientiert. Vor dem Abflug sollten Sie sich mit US-Dollar-Reiseschecks eindecken und diese auf den Bahamas einlösen. Kreditkarten werden weitestgehend akzeptiert.
Zu den Inseln der Bahamas zählen die Grand Bahama Islands, mit dem Hauptort Freeport, Eleuthera Island oder auch Andros Island. Die bahamische Hauptstadt Nassau befindet sich auf New Providence.
Auf den Bahamas herrscht die Atlantic Standard Time. Gegenüber der Schweiz sind die Inseln sechs Stunden im Sommer und fünf im Winter zurück.
Die Bahamas liegen im atlantischen Hurrikangürtel. Die Saison dauert offiziell von Juni bis November, mit der höchsten Aktivität zwischen August und Oktober. In diesen Monaten sind kräftige Schauer und einzelne Sturmtage möglich. Wer sicher gehen will, reist zwischen Dezember und April – dann ist das Wetter am beständigsten und die See meist ruhig.
Nassau und Paradise Island bieten lebhafte Resorts, Restaurants und Unterhaltung. Die Exumas locken mit einsamen Buchten, türkisfarbenen Sandbänken und den berühmten schwimmenden Schweinen. Eleuthera und Harbour Island sind für ihre rosafarbenen Strände bekannt, während Andros mit Blue Holes und vorgelagertem Riff Taucher begeistert. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Wahl.
Zwischen den bewohnten Inseln verkehren Inlandsflüge und Fähren, sodass sich mehrere Inseln gut zu einer Reise verbinden lassen. Gerade die Kombination aus lebhaftem Nassau und einer ruhigen Out Island ist beliebt. Wie Inselhopping in der Karibik funktioniert, zeigen wir Ihnen gerne – inklusive aller Transfers.
Die Wasserqualität ist je nach Insel unterschiedlich, da vielerorts aufbereitetes Meerwasser genutzt wird. Wir empfehlen, sicherheitshalber abgefülltes Wasser zu trinken – es ist überall erhältlich und wird in vielen Hotels bereitgestellt. Bei empfindlichem Magen verwenden Sie es am besten auch zum Zähneputzen.
Die Hochsaison dauert von Mitte Dezember bis April. Für diese Monate – besonders über die Festtage – empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, da beliebte Resorts früh ausgebucht sind. In der Nebensaison profitieren Sie oft von attraktiveren Preisen. Unsere Spezialisten planen Ihre Bahamas-Ferien individuell mit Ihnen.
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