Barbados Reisetipps
Ferien vom Spezialisten – traumhaftes Barbados erleben
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Mit der Anreise nach Barbados müssen Sie auch Zwischenlandungen in Frankfurt am Main, Amsterdam oder in London einplanen. Von der Schweiz aus bieten mehrere Airlines Flüge in das Ferienparadies an. Die Flugzeit variiert, jedoch sind Sie in etwa 12 Stunden auf Barbados angekommen.
Staatsbürger aus der Schweiz benötigen für die Einreise auf die Insel einen Reisepass, welcher noch mindestens sechs Monate gültig ist. Sollte der Aufenthalt drei Monate übersteigen, muss zudem ein Visum beantragt werden. Seit dem Jahr 2012 müssen auch Kinder eigene Reisepässe vorweisen können.
In der Karibik gilt Barbados als das reichste Land. Kinder können die Schule kostenlos besuchen und die jungen Reisegäste sind auf der Insel herzlich willkommen. Es gibt mittlerweile viele Hotelanlagen, welche sich auf Feriengäste mit Kindern spezialisiert haben. Besonders die Strände an der Westküste eignen sich hervorragend für Familienreisen.
Bei Ferien auf Barbados können Sie sich auf ein Tropenklima verlassen. Temperaturschwankungen auf der Insel sind kaum vorhanden. Die ideale Reisezeit auf Barbados ist von Dezember bis April oder Mai. Im Juli ist mit starken Regenschauern auf der Insel zu rechnen. Die Temperaturen sinken kaum unter 30 Grad Celsius.
Insgesamt finden sich auf der Insel über 140 Glaubensgemeinschaften. Alle leben jedoch sehr harmonisch zusammen. 95 Prozent bekennen sich zum Christentum.
Eine Impfpflicht besteht auf Barbados nicht. Gesundheitsbehörden empfehlen jedoch Impfungen gegen Hepatitis A und B sowie Tetanus. Wichtig und nützlich zu wissen ist, dass Barbados keinesfalls ein Malaria Gebiet ist. Barbados ist wohlhabend und die Kriminalität sehr gering. Dennoch sollten Reisende auf ihre Wertgegenstände aufpassen.
Bajan ist die Amtssprache. Es handelt sich hierbei um ein Englisch mit karibischen Einschlägen.
Gefahren wird auf den Strassen auf der linken Seite. Innerorts ist die Höchstgeschwindigkeit 40 km/h und auf Landstrassen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Sollten Sie einen Mietwagen buchen wollen, müssen Sie einen internationalen Führerschein vorweisen können. Zudem müssen Sie eine Fahrerlaubnis erwerben.
Für die Nutzung ist ein Adapter zwingend notwendig. Die Netzspannung auf der Insel beträgt 110 Volt. Ein Spannungswandler kann ebenfalls sehr nützlich und hilfreich sein.
Gespräche sind relativ teuer. Zudem sollten die Roaming-Gebühren im Auge behalten werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkbetreiber über anfallende Kosten und Gebühren, die bei den Ferien auf Barbados für Sie entstehen können.
Im Rechnungspreis ist das Trinkgeld in der Höhe von zehn Prozent zumeist inkludiert.
Das offizielle Zahlungsmittel ist der Barbados-Dollar. Er ist sehr eng an den US-Dollar gekoppelt. Kreditkarten werden auf Barbados in den Hotels und Restaurants akzeptiert.
Die Zeitdifferenz zur Schweiz beträgt auf Barbados minus sechs Stunden.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Barbados liegt allerdings am südöstlichen Rand der Karibik und wird deutlich seltener direkt getroffen als viele nördlichere Inseln. Dennoch fällt in dieser Zeit mehr Regen, meist in Form kurzer, kräftiger Schauer. Die beständigsten Monate sind Dezember bis April.
Die Westküste am ruhigen Karibischen Meer steht für sanft abfallende Strände – ideal zum Schwimmen und für Familien. Die Südküste ist lebhafter, mit Restaurants und etwas mehr Wellengang. Die raue, vom Atlantik geprägte Ostküste begeistert mit dramatischer Landschaft und ist bei Surfern beliebt, zum Baden jedoch nur bedingt geeignet.
Ja – das Leitungswasser auf Barbados gilt als unbedenklich. Es wird auf natürliche Weise durch den Korallenkalkstein der Insel gefiltert und weist eine hohe Qualität auf. Wer einen empfindlichen Magen hat, kann dennoch auf abgefülltes Wasser ausweichen, das überall erhältlich ist.
Neben Badetagen lohnt sich ein Besuch der Hauptstadt Bridgetown, deren historisches Zentrum zum UNESCO-Welterbe zählt. Barbados gilt zudem als Wiege des Rums – eine Destilleriebesichtigung gehört für viele Gäste dazu. Beliebt sind auch Schnorchelausflüge zu Meeresschildkröten vor der Westküste und Wanderungen im grünen Landesinneren.
Für die Hochsaison von Dezember bis April empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus – besonders über die Festtage, wenn die beliebtesten Häuser früh ausgebucht sind. Barbados ist auch ein beliebtes Ziel für Hochzeits- und Flitterwochenreisen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu Ihren Barbados-Ferien.
Barbados Reisen – gut zu wissen für unterwegs
Barbados ist die östlichste Insel der Karibik und vereint auf gerade einmal 430 Quadratkilometern erstaunlich viele Gesichter: die weissen Sandstrände an der ruhigen West- und Südküste, die wilde Atlantikbrandung im Osten und ein grünes, hügeliges Landesinnere, in dem mit der Welchman Hall Gully ein Stück tropischer Regenwald erhalten geblieben ist. In der Hauptstadt Bridgetown, deren historisches Zentrum samt Garnison zum UNESCO-Welterbe zählt, begegnet Ihnen das britische Erbe der Insel auf Schritt und Tritt – von kolonialen Fassaden bis zur Teatime am Nachmittag.
Fliegende Fische und der Fish Fry von Oistins
Kulinarisch kommen Sie bei Barbados Reisen rasch mit dem Wahrzeichen der Insel in Berührung: Fliegende Fische gelten als Nationalgericht und werden traditionell mit Cou-Cou, einem Püree aus Maisgriess und Okra, serviert. Am besten probieren Sie die Spezialität beim berühmten Oistins Fish Fry: Jeden Freitagabend verwandelt sich das Fischerstädtchen Oistins im Parish Christ Church in ein grosses Strassenfest – mit brutzelnden Grillständen, Musik und geselligem Beisammensein von Einheimischen und Feriengästen.
Grüne Meerkatzen im Barbados Wildlife Reserve
Tierbeobachtungen stehen im Norden der Insel auf dem Programm: Im schattigen Mahagoniwald des Barbados Wildlife Reserve bewegen sich Grüne Meerkatzen, Schildkröten und exotische Vögel frei zwischen den Besuchern. Wer lieber unter Wasser unterwegs ist, schnorchelt in der Carlisle Bay mit Meeresschildkröten über versunkenen Schiffswracks. An der Ostküste lohnt sich zudem ein Abstecher nach Bathsheba, wo sich mächtige Felsformationen aus der Brandung erheben – ein Lieblingsmotiv von Fotografen und Treffpunkt erfahrener Surfer. Und weil Barbados als Geburtsstätte des Rums gilt, gehört eine Destilleriebesichtigung mit Degustation für viele Gäste ebenfalls zum Pflichtprogramm.
Übrigens: Dank der kompakten Grösse der Insel erreichen Sie die meisten Sehenswürdigkeiten in weniger als einer Stunde Fahrzeit – ideal, um Badetage und Entdeckungstouren flexibel zu kombinieren. Ob Badeferien an den weissen Sandstränden, Ausflüge ins grüne Landesinnere oder eine Inselkombination in der Karibik: Unsere Karibik Spezialisten kennen Barbados aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen Ihre Traumreise individuell zusammen.
Beste Reisezeit ausführlich: Klimatabelle und Monats-Tipps
Noch mehr Details zum Klima finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Barbados: mit einer Klimatabelle für alle zwölf Monate, Hinweisen zur Hurrikansaison und unseren Empfehlungen für die schönsten Reisemonate.
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