Barbados Reisen – gut zu wissen für unterwegs

Barbados ist die östlichste Insel der Karibik und vereint auf gerade einmal 430 Quadratkilometern erstaunlich viele Gesichter: die weissen Sandstrände an der ruhigen West- und Südküste, die wilde Atlantikbrandung im Osten und ein grünes, hügeliges Landesinnere, in dem mit der Welchman Hall Gully ein Stück tropischer Regenwald erhalten geblieben ist. In der Hauptstadt Bridgetown, deren historisches Zentrum samt Garnison zum UNESCO-Welterbe zählt, begegnet Ihnen das britische Erbe der Insel auf Schritt und Tritt – von kolonialen Fassaden bis zur Teatime am Nachmittag.

Fliegende Fische und der Fish Fry von Oistins

Kulinarisch kommen Sie bei Barbados Reisen rasch mit dem Wahrzeichen der Insel in Berührung: Fliegende Fische gelten als Nationalgericht und werden traditionell mit Cou-Cou, einem Püree aus Maisgriess und Okra, serviert. Am besten probieren Sie die Spezialität beim berühmten Oistins Fish Fry: Jeden Freitagabend verwandelt sich das Fischerstädtchen Oistins im Parish Christ Church in ein grosses Strassenfest – mit brutzelnden Grillständen, Musik und geselligem Beisammensein von Einheimischen und Feriengästen.

Grüne Meerkatzen im Barbados Wildlife Reserve

Tierbeobachtungen stehen im Norden der Insel auf dem Programm: Im schattigen Mahagoniwald des Barbados Wildlife Reserve bewegen sich Grüne Meerkatzen, Schildkröten und exotische Vögel frei zwischen den Besuchern. Wer lieber unter Wasser unterwegs ist, schnorchelt in der Carlisle Bay mit Meeresschildkröten über versunkenen Schiffswracks. An der Ostküste lohnt sich zudem ein Abstecher nach Bathsheba, wo sich mächtige Felsformationen aus der Brandung erheben – ein Lieblingsmotiv von Fotografen und Treffpunkt erfahrener Surfer. Und weil Barbados als Geburtsstätte des Rums gilt, gehört eine Destilleriebesichtigung mit Degustation für viele Gäste ebenfalls zum Pflichtprogramm.

Übrigens: Dank der kompakten Grösse der Insel erreichen Sie die meisten Sehenswürdigkeiten in weniger als einer Stunde Fahrzeit – ideal, um Badetage und Entdeckungstouren flexibel zu kombinieren. Ob Badeferien an den weissen Sandstränden, Ausflüge ins grüne Landesinnere oder eine Inselkombination in der Karibik: Unsere Karibik Spezialisten kennen Barbados aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen Ihre Traumreise individuell zusammen.