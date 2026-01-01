Baltikum Reisen vom Spezialisten

Estland – mystische Wälder

Im Norden Estlands liegt die abwechslungsreiche Hauptstadt Tallinn, sowie etwas östlich der Stadt gelegen der Lahemaa Nationalpark. Das Gebiet im Norden des Baltikums punktet mit seinen Wäldern, Stränden, Mooren und Flüssen. Die wunderschöne Landschaft lässt sich bestens auf einer Wanderung erkunden. Südestland wird geprägt durch seine Seen und sanften Hügeln. Neben der idyllischen Natur und den verschlafenen Dörfern, befindet sich mit Tartu auch die älteste Stadt des Baltikums in dieser Region.

Tartu beherbergt eine der ältesten Universitäten Nordeuropas. Durch die Lage an der Ostsee sind eine Vielzahl von Stränden und kleinen Dörfern an der Küste im Westen Estlands zu finden. Pärnu gehört mit seinen Strassencafés zu den attraktivsten Städten der Region. Der Küste vorgelagert sind zahlreiche, charmante Inseln. Die grösste Insel Estlands ist Saaremaa, welche grosszügig mit Kiefernwäldern überzogen ist. Entdecken Sie die Inseln zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Ihrem Mietwagen.

Lettland – das Zentrum des Baltikums

Riga als grösste Metropole im Baltikum ist dank zahlreicher internationaler Flugverbindungen der ideale Startpunkt für Reisende in Lettland und im ganzen Baltikum. Aber auch sonst hat die lettische Hauptstadt einiges zu bieten – kulturelle Highlights, Architekturperlen sowie die hervorragende Kulinarik. Nicht weit entfernt, an der Küstenlinie des Rigaer Meerbusens gelegen, befindet sich der Kurort Jürmala. Geniessen Sie das lebhafte Treiben an den weissen Sandstränden. Das Highlight von Nordlettland ist der Gauja Nationalpark.

Entdecken Sie die herrliche Landschaft am Ufer der Gauja. Erkunden Sie beispielsweise die Gutmans Höhle. Besuchen Sie die Stadt Cesis, wo sie die mittelalterliche Burg bestaunen können. Im Süden des Landes sollte man den Besuch des Schlosses Rundale nicht verpassen. Erkunden Sie die verschiedenen Räumlichkeiten des Barockschlosses sowie die grosse Parkanlage.

Litauen – verträumte Küste

Eine der ältesten Städte Litauens ist Vilnius. Die Hauptstadt, des grössten Landes der drei baltischen Staaten, verbindet mit Bauten aus der Gotik, Renaissance und dem Barock ganz verschiedene Stile. Die äusserst sehenswerte Altstadt von Vilnius wird bereits seit einigen Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe gezählt. Nicht weit weg von Vilnius liegt die bekannte Wasserburg Trakai. Die im gotischen Stil erbaute Burganlage erstreckt sich über die gesamte Fläche einer kleinen Insel. In der Nähe von Siauliai liegt der Berg der Kreuze, wo Besucher aus aller Welt mehrere tausend Kreuze zusammen getragen haben.

Und die Pilgerstätte wächst kontinuierlich weiter. Bei einem Besuch Litauens sollten Sie sich unbedingt von den kilometerlangen, weissen Sandstränden an der Ostsee verzaubern lassen. Neben der einmaligen Natur am Meer gibt es aber auch immer wieder Kulturelles und Historisches zu entdecken wie zum Beispiel die malerischen Fischerdörfer auf der Kurischen Nehrung, die hübsche Altstadt von Klaipéda oder das Bernsteinmuseum in Palanga.

Wann ist die beste Reisezeit für die Baltischen Staaten?

In allen drei Ländern des Baltikums herrscht ein kühl-gemässigtes Klima. Trotzdem ist der Sommer in der Regel angenehm warm. Der Winter ist relativ kalt und hart.

Wie sehen die Einreisebestimmungen für das Baltikum aus?

Schweizer Bürger benötigen für Estland, Lettland und Litauen eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass (Gültigkeit mind. 3 Monate über das Rückreisedatum).