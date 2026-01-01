Baltikum Reisen vom Spezialisten
Städte, Wälder und Küsten
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernBaltikum und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mietwagenrundreisen Baltikum
Entdecken Sie auf eigene Faust, was das Baltikum zu bieten hat. Die Höhepunkte Estlands, Lettlands und Litauens sind am einfachsten mit dem eigenen Fahrzeug zu erreichen.
Privatreisen Baltikum
Bevorzugen Sie es individuell unterwegs zu sein, aber möchten Sie nicht am Steuer eines Mietwagens sitzen? Dann ist eine private Rundreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln genau das Richtige für Sie.
Estland – mystische Wälder
Im Norden Estlands liegt die abwechslungsreiche Hauptstadt Tallinn, sowie etwas östlich der Stadt gelegen der Lahemaa Nationalpark. Das Gebiet im Norden des Baltikums punktet mit seinen Wäldern, Stränden, Mooren und Flüssen. Die wunderschöne Landschaft lässt sich bestens auf einer Wanderung erkunden. Südestland wird geprägt durch seine Seen und sanften Hügeln. Neben der idyllischen Natur und den verschlafenen Dörfern, befindet sich mit Tartu auch die älteste Stadt des Baltikums in dieser Region.
Tartu beherbergt eine der ältesten Universitäten Nordeuropas. Durch die Lage an der Ostsee sind eine Vielzahl von Stränden und kleinen Dörfern an der Küste im Westen Estlands zu finden. Pärnu gehört mit seinen Strassencafés zu den attraktivsten Städten der Region. Der Küste vorgelagert sind zahlreiche, charmante Inseln. Die grösste Insel Estlands ist Saaremaa, welche grosszügig mit Kiefernwäldern überzogen ist. Entdecken Sie die Inseln zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Ihrem Mietwagen.
Lettland – das Zentrum des Baltikums
Riga als grösste Metropole im Baltikum ist dank zahlreicher internationaler Flugverbindungen der ideale Startpunkt für Reisende in Lettland und im ganzen Baltikum. Aber auch sonst hat die lettische Hauptstadt einiges zu bieten – kulturelle Highlights, Architekturperlen sowie die hervorragende Kulinarik. Nicht weit entfernt, an der Küstenlinie des Rigaer Meerbusens gelegen, befindet sich der Kurort Jürmala. Geniessen Sie das lebhafte Treiben an den weissen Sandstränden. Das Highlight von Nordlettland ist der Gauja Nationalpark.
Entdecken Sie die herrliche Landschaft am Ufer der Gauja. Erkunden Sie beispielsweise die Gutmans Höhle. Besuchen Sie die Stadt Cesis, wo sie die mittelalterliche Burg bestaunen können. Im Süden des Landes sollte man den Besuch des Schlosses Rundale nicht verpassen. Erkunden Sie die verschiedenen Räumlichkeiten des Barockschlosses sowie die grosse Parkanlage.
Litauen – verträumte Küste
Eine der ältesten Städte Litauens ist Vilnius. Die Hauptstadt, des grössten Landes der drei baltischen Staaten, verbindet mit Bauten aus der Gotik, Renaissance und dem Barock ganz verschiedene Stile. Die äusserst sehenswerte Altstadt von Vilnius wird bereits seit einigen Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe gezählt. Nicht weit weg von Vilnius liegt die bekannte Wasserburg Trakai. Die im gotischen Stil erbaute Burganlage erstreckt sich über die gesamte Fläche einer kleinen Insel. In der Nähe von Siauliai liegt der Berg der Kreuze, wo Besucher aus aller Welt mehrere tausend Kreuze zusammen getragen haben.
Und die Pilgerstätte wächst kontinuierlich weiter. Bei einem Besuch Litauens sollten Sie sich unbedingt von den kilometerlangen, weissen Sandstränden an der Ostsee verzaubern lassen. Neben der einmaligen Natur am Meer gibt es aber auch immer wieder Kulturelles und Historisches zu entdecken wie zum Beispiel die malerischen Fischerdörfer auf der Kurischen Nehrung, die hübsche Altstadt von Klaipéda oder das Bernsteinmuseum in Palanga.
Wann ist die beste Reisezeit für die Baltischen Staaten?
In allen drei Ländern des Baltikums herrscht ein kühl-gemässigtes Klima. Trotzdem ist der Sommer in der Regel angenehm warm. Der Winter ist relativ kalt und hart.
Wie sehen die Einreisebestimmungen für das Baltikum aus?
Schweizer Bürger benötigen für Estland, Lettland und Litauen eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass (Gültigkeit mind. 3 Monate über das Rückreisedatum).
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Baltikum-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Alle Reiseziele & Themen
- Estland Reisen vom Spezialisten
- Gruppenreisen Baltikum
- Pioniere der Reiseindustrie
- Lettland Reisen vom Spezialisten
- Litauen Reisen vom Spezialisten
- Mietwagenrundreisen Baltikum
- Nachhaltiger Tourismus
- Privatreisen Baltikum
- Städtereisen Baltikum vom Spezialisten
- Riga Reisen vom Spezialisten
- Tallinn Reisen vom Spezialisten
- Vilnius Reisen vom Spezialisten