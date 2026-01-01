Seychellen Ferien & Reisen vom Spezialisten
Die schönsten Strände der Welt entdecken
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernSeychellen und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ferien ohne Massentourismus auf den Seychellen
In der Regel erfolgt die Anreise auf die Seychellen mit einem Linien- oder Charterflug zur Hauptinsel Mahé, denn hier liegt der internationale Flughafen der Seychellen. Auf der Insel befindet sich mit Victoria auch die kleinste Hauptstadt der Welt, die äusserst sehenswert ist und auf jeden Fall einen Ausflug wert. Die Insel zeichnet sich nicht nur durch traumhafte Strände aus, sondern auch durch die hohe Dichte an Hotels und Resorts sowie ein breit gefächertes Angebot an nachhaltigem Tourismus.
All dies trägt dazu bei, dass die Inselgruppe sowohl für Seychellen Ferien als auch für Flitterwochen immer beliebter wird. Für die Seychellen ist die beste Reisezeit vom Mai bis Oktober. Der besondere Reiz der Seychellen besteht ausserdem darin, dass diese – anders als die Malediven – bis heute vom Massentourismus verschont blieben. Entsprechend laden menschenleere Bilderbuchstrände zum entspannten Sonnenbaden ein.
Die schönsten Inseln für Seychellen Ferien
Die Seychellen haben jedoch mehr als nur die Hauptinsel zu bieten. Der Archipel besteht aus insgesamt 115 Inseln. Davon sind ca. 15 für den Tourismus erschlossen und bieten eine traumhafte Kulisse für unvergessliche Luxus Ferien auf den Seychellen. Wer die ganze Schönheit des Inselstaates erleben möchte, für den lohnt sich Inselhopping oder eine Rundreise per Wasserflugzeug besonders. So können Sie mehrere der malerischen Inseln besuchen und passende Hotels oder Resorts ganz individuell kombinieren.
Atemberaubend schöne Natur auf den Seychellen geniessen
Zwar sind die Seychellen vorwiegend für ihre von Palmen gesäumten, weisssandigen Strände und ihre beeindruckenden Felsformationen sowie die traumhaften Hotels und Resorts bekannt, doch das Inselparadies hat noch viel mehr zu bieten: Die prächtige Flora und Fauna des Archipels fasziniert durch eine enorm grosse Artenvielfalt und traumhafte Landschaften. Für Familienferien mit Kindern ist eine Reise auf die Seychellen perfekt, da sie eine harmonische Balance zwischen erholsamer Entspannung und beeindruckenden Naturerlebnissen bietet.
Erkunden Sie die eindrucksvollen Landschaften auf schmalen Naturpfaden und entdecken Sie die unberührte Wildnis der Seychellen. Oder Sie nehmen sich Zeit, die Schildkröten zu beobachten, die es sich sowohl im Wasser als auch an Land gut gehen lassen.
Lassen Sie sich beraten für das passende Hotel
Eine Ferienberatung bei Knecht Reisen sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, so dass Sie Ihre Ferien in Seychellen geniessen können. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in Seychellen, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie mit einem neun-stündigen Direktflug auf die Seychellen bringen wird.
Beste Reisezeit für die Seychellen: Klima und Saisons im Überblick
Die Seychellen liegen nur wenige Breitengrade südlich des Äquators – und genau das macht sie zu einem echten Ganzjahresziel. Die Temperaturen bewegen sich das ganze Jahr über zwischen rund 24 und 31 Grad, und das Meer bleibt ganzjährig angenehm warm. Statt klassischer Jahreszeiten prägen zwei Passatwinde das Klima des Archipels. Von Mai bis Oktober weht der Südost-Passat: Die Luft ist dann trockener und etwas kühler, eine frische Brise sorgt für angenehme Abkühlung.
Diese Monate gelten als die klassische beste Reisezeit – ideal für Strandferien, Wanderungen und Aktivferien aller Art; auch Segelfreunde kommen dank der konstanten Brise besonders auf ihre Kosten. An einzelnen Stränden im Südosten der Inseln kann der Wind in dieser Zeit Seegras anspülen; unsere Spezialisten wissen, welche Buchten dann geschützt liegen, und wählen Ihr Hotel entsprechend aus.
Von November bis März bestimmt der Nordwest-Passat das Wetter: Es wird wärmer und feuchter, tropische Regenschauer sind möglich – meist kräftig, aber kurz, danach zeigt sich schnell wieder die Sonne. Die Natur präsentiert sich nach den Schauern besonders üppig und grün. Wer dem Schweizer Winter entfliehen möchte, findet deshalb auch in dieser Zeit wunderbare Bedingungen für Badeferien vor.
Ein Tipp für alle, die das Meer lieben, sind die Übergangsmonate April/Mai und Oktober/November: Der Wind legt sich, das Wasser ist ruhig und die Sicht unter der Oberfläche besonders klar – perfekte Voraussetzungen zum Tauchen und Schnorcheln. Eine falsche Reisezeit gibt es auf den Seychellen also kaum, wohl aber eine besonders passende für Ihre persönlichen Pläne. Unsere Seychellen Spezialisten beraten Sie gerne, welche Saison sich für Ihre Wünsche am besten eignet.
Reisearten auf den Seychellen: von Badeferien bis zum Katamaran-Törn
So vielfältig wie die Inseln sind auch die Möglichkeiten, sie zu bereisen. Der Klassiker sind Badeferien in einem sorgfältig ausgewählten Hotel oder Resort – vom charmanten Gästehaus mit kreolischem Flair bis zum exklusiven Hideaway auf einer Privatinsel. Wer mehr als eine Insel erleben möchte, kombiniert beim Inselhopping zwei oder drei Traumziele in einer einzigen Reise: Dank kurzer Fähr- und Flugverbindungen zwischen den Inseln ist das erstaunlich unkompliziert – und jede Insel zeigt dabei ihren ganz eigenen Charakter.
Besonders eindrücklich präsentiert sich der Archipel vom Wasser aus: Auf einer Schiffsreise per Katamaran segeln Sie von Bucht zu Bucht, ankern vor einsamen Stränden und geniessen Sonnenuntergänge, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Festen Boden unter den Füssen behalten Sie auf einer geführten Rundreise oder einer individuellen Mietwagenrundreise, bei der Sie die grösseren Inseln in Ihrem eigenen Tempo erkunden – inklusive Stopps an Aussichtspunkten und versteckten Buchten, die Sie auf eigene Faust kaum finden würden.
Und wer das ganz grosse Kontrastprogramm sucht, verbindet Safari und Strand miteinander: Die Kombination Kenya und Seychellen vereint Tierbeobachtungen in der afrikanischen Savanne mit anschliessender Erholung an einigen der schönsten Strände der Welt. Welche Reiseart passt zu Ihnen? Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Kombination zusammen – vom ersten Flug bis zum letzten Transfer.
Seychellen, Malediven oder Mauritius – welches Inselparadies passt zu Ihnen?
Wer Ferien im Indischen Ozean plant, steht oft vor der Wahl zwischen drei Trauminsel-Destinationen. Jede hat ihren eigenen Charakter: Die Malediven bestehen aus flachen Korallenatollen, auf denen meist ein einzelnes Resort die ganze Insel für sich hat – ideal für alle, die kompromisslose Abgeschiedenheit und das Leben am Hausriff suchen. Mauritius ist eine einzige grosse Insel mit abwechslungsreichem Landesinneren und einem breiten Sport- und Ausflugsangebot.
Die Seychellen wiederum sind einzigartig: Die Hauptinseln bestehen aus Granit – daher stammen die berühmten, rund geschliffenen Felsformationen an Stränden wie der Anse Source d'Argent auf La Digue. Üppig grüne Hügel, Naturschutzgebiete und Riesenschildkröten treffen hier auf kreolische Lebensart und Strände, die regelmässig zu den schönsten der Welt gezählt werden. Dazu kommt die Abwechslung: Statt die ganzen Ferien auf einer Insel zu verbringen, wechseln Sie in kurzer Zeit zwischen ganz unterschiedlichen Inseln – jede mit eigenem Tempo, eigener Landschaft und eigenen Stränden.
Kurz gesagt: Wer neben Strand und Meer auch Natur, Wanderungen und echtes Inselleben erleben möchte, ist auf den Seychellen genau richtig – ob bei Familienferien mit Kindern oder auf der Hochzeitsreise zu zweit. Gerne vergleichen unsere Spezialisten die Destinationen im Indischen Ozean mit Ihnen und finden heraus, welches Inselparadies am besten zu Ihren Vorstellungen passt.
Gut zu wissen: praktische Tipps für Ihre Seychellen Reise
Die Seychellen gehören zu den unkompliziertesten Fernzielen überhaupt. Die Zeitverschiebung gegenüber der Schweiz beträgt im Winter nur drei, im Sommer sogar nur zwei Stunden – Jetlag ist damit praktisch kein Thema, und Sie geniessen Ihre Ferien vom ersten Tag an. Auch die Verständigung fällt leicht: Neben Kreolisch sind Englisch und Französisch Amtssprachen, mit Französisch kommen Sie im Alltag besonders gut zurecht.
Die Landeswährung ist die Seychellen-Rupie; in Hotels und Restaurants werden gängige Kreditkarten in der Regel problemlos akzeptiert. Zwischen den Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue verkehren regelmässig Fähren, weiter entfernte Inseln erreichen Sie mit kurzen Inlandflügen – sämtliche Transfers organisieren wir selbstverständlich für Sie mit. In den Koffer gehören leichte, luftige Kleidung, guter Sonnenschutz und für Erkundungen im grünen Landesinneren feste Schuhe.
Alle aktuellen Hinweise rund um Einreise und Gesundheit finden Sie gebündelt auf unserer Seite mit Reiseinformationen. Und wenn Sie Fragen haben, die kein Reiseführer beantwortet: Unsere Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Erfahrung und teilen ihre persönlichen Tipps gerne mit Ihnen.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Sie fragen sich, welcher Monat für Ihre Pläne ideal ist? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für die Seychellen finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle zu den beiden Passatwinden, die besten Monate zum Tauchen, Schnorcheln und Segeln sowie Antworten auf häufige Fragen zur Regenzeit. So wählen Sie den passenden Zeitpunkt für Ihre Trauminsel-Ferien.
Seychellen Highlights – die schönsten Destinationen und Möglichkeiten
Mahé – die grösste Insel der Seychellen
Die Hauptinsel der Seychellen wurde recht früh touristisch erschlossen und so bietet sie ein reiches Angebot an Hotels, Resorts und touristischen Highlights. Erkunden Sie Victoria und geniessen Sie die paradiesischen Strände und die atemberaubende Natur der zauberhaften Insel Mahé.
Praslin – die Weltnaturerbeinsel
Bilderbuchstrände und exzellente Resorts, eingebettet in eine beeindruckende Naturlandschaft, zeichnet die zweitgrösste Insel der Seychellen als Ferienziel aus. Ein besonderes Highlight ist das Inselinnere, das Vallée de Mai. Das grosse Naturschutzgebiet und UNESCO-Weltnaturerbe begeistert mit seinen gigantischen Palmen und seltenen Vogelarten, darunter der Rabenpapagei und der Dickschnabel-Fluchtvogel. Erfahren Sie mehr über die Faszination dieser Insel und lassen Sie sich von Praslin verführen.
La Digue
Eine Insel wie aus einer anderen Zeit, auch dies haben die Seychellen zu bieten. Auf La Digue sind bis heute noch Ochsenkarren und Velos die Haupttransportmittel und so eignet sich die Insel optimal für ruhige und erholsame Ferientage.
Tauchferien auf den Seychellen
Wer Tauchferien plant, ist mit einer Reise auf die Seychellen gut beraten. Tauchen und Schnorcheln auf den Seychellen gilt als besonders reizvoll, denn die unvergleichliche Unterwasserwelt hält viele Highlights bereit! Eine Kombination aus Badeurlaub und Unterwassererlebnissen ist unvergesslich.
Honeymoon auf den Seychellen
Gerne werden die Seychellen auch als die „Inseln der Liebe“ bezeichnet und so sind Seychellen Reisen für traumhafte Hochzeitsreisen hervorragend geeignet. Verleben Sie Ihre Strandferien in romantischen Resorts und geniessen Sie an den schönsten Stränden Ihre Zweisamkeit. Fragen Sie einfach unsere Spezialisten, die Sie gerne beraten!
Hochzeitsferien an Traumstränden
Flittern im Paradies
Die Seychellen sind ein tropischer Inselstaat am südöstlichen Zipfel des afrikanischen Kontinents - ein Paradies für Flitterwochen. Hier finden Sie die romantischsten Honeymoon-Plätze der Welt, weshalb Jahr für Jahr viele verliebte Paare in eines der Hotels oder Resorts reisen. Hinzu kommt die Gastfreundschaft der kreolischen Bevölkerung. Endlose Strände aus weissem Sand und eine traumhafte Landschaft sorgen von selbst dafür, dass Romantik entsteht. Erkunden Sie eine faszinierende Unterwasserwelt durch Schnorcheln auf den Seychellen. Besichtigen Sie die Zeugnisse der Kolonialzeit, beobachten Sie Meeresschildkröten oder suchen Sie nach dem schon lange verschollenen „Piratenschatz von La Buse“.
Häufige Fragen zu Seychellen Reisen
Das hängt von Ihren Ferienwünschen ab: Mahé bietet als grösste Insel die meiste Abwechslung mit Hauptstadt, Bergregenwald und vielen Stränden, Praslin verbindet Traumstrände wie die Anse Lazio mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Vallée de Mai, und La Digue steht mit Velos statt Autos für Entschleunigung pur. Wer maximale Exklusivität sucht, wählt eine Privatinsel mit nur einem Resort. Einen ausführlichen Vergleich finden Sie auf unserer Seite Seychellen Inseln.
Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel: Die Temperaturen liegen stets zwischen rund 24 und 31 Grad, und die Inseln liegen ausserhalb des Zyklongürtels. Als klassische beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate Mai bis September, zum Tauchen und Schnorcheln sind die windstillen Übergangsmonate April/Mai und Oktober/November ideal. Alle Details samt Klimatabelle finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Einfacher als bei fast jedem anderen Inselziel: Zwischen Mahé, Praslin und La Digue verkehren regelmässig Schnellfähren, zusätzlich verbinden kurze Inlandflüge Mahé mit Praslin und weiter entfernten Inseln. So kombinieren Sie problemlos zwei oder drei Inseln in einer Reise – sämtliche Transfers organisieren wir für Sie mit. Mehr dazu auf unserer Seite zum Inselhopping auf den Seychellen.
Mahé für Auswahl, Infrastruktur und Bergwanderungen, Praslin für das Vallée de Mai und den Anse Lazio, La Digue für Ursprünglichkeit und den Anse Source d’Argent. Eine Kombination aus zwei bis drei Inseln ist die klassische Lösung.
Sie gehören zu den teureren Badezielen, lassen sich aber stark abstufen: von Gästehäusern auf La Digue über Mittelklassehotels bis zu Privatinsel-Resorts. Selbstverpflegung ist auf den Hauptinseln möglich und senkt die Kosten spürbar.
Nein. Schweizer Staatsangehörige benötigen kein Visum, müssen aber vor der Einreise eine Travel Authorisation online beantragen. Verlangt werden zudem Nachweise über Unterkunft und Rückflug.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Alle Reiseziele & Themen
- Beste Reisezeit für die Seychellen
- Seychellen Reisen
- Seychellen Ferien mit der Familie vom Spezialis…
- Seychellen Hochzeitsreisen vom Spezialisten
- Seychellen Hotels vom Spezialisten
- Seychellen Inselhüpfen
- Kenya und Seychellen Reisen
- Pioniere der Reiseindustrie
- Seychellen Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Nützliche Seychellen Reisetipps
- Seychellen Rundreisen vom Spezialisten
- Seychellen Schiffsreisen vom Spezialisten
- Seychellen Schnorchel Ferien
- Seychellen Inseln
- Seychellen Tauchen: Riffe und mehr