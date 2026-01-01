St. Lucia Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

St. Lucia auf eigene Faust entdecken

St. Lucia ist kompakt genug, um die Insel mit dem Mietwagen zu erkunden, und abwechslungsreich genug, dass sich jeder Fahrtag lohnt: Kurvenreiche Strassen führen durch Regenwald und Bananenplantagen, vorbei an Fischerdörfern und immer wieder zu Aussichtspunkten hoch über dem Karibischen Meer. Mit dem eigenen Wagen bestimmen Sie selbst, wo Sie anhalten – für ein Bad in einer stillen Bucht, einen frisch gepressten Fruchtsaft am Strassenrand oder den Sonnenuntergang an der Westküste.

Zu beachten gilt: Auf St. Lucia herrscht Linksverkehr. Unsere Karibik-Spezialisten organisieren den passenden Mietwagen, reservieren die Unterkünfte entlang Ihrer Route und informieren Sie über alle Formalitäten rund um das Fahren auf der Insel.