St. Lucia Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
St. Lucia auf eigene Faust entdecken
St. Lucia ist kompakt genug, um die Insel mit dem Mietwagen zu erkunden, und abwechslungsreich genug, dass sich jeder Fahrtag lohnt: Kurvenreiche Strassen führen durch Regenwald und Bananenplantagen, vorbei an Fischerdörfern und immer wieder zu Aussichtspunkten hoch über dem Karibischen Meer. Mit dem eigenen Wagen bestimmen Sie selbst, wo Sie anhalten – für ein Bad in einer stillen Bucht, einen frisch gepressten Fruchtsaft am Strassenrand oder den Sonnenuntergang an der Westküste.
Zu beachten gilt: Auf St. Lucia herrscht Linksverkehr. Unsere Karibik-Spezialisten organisieren den passenden Mietwagen, reservieren die Unterkünfte entlang Ihrer Route und informieren Sie über alle Formalitäten rund um das Fahren auf der Insel.
Höhepunkte entlang der Route
Das berühmteste Ziel liegt im Südwesten: Rund um den Ort Soufrière erheben sich die beiden Pitons, die markanten Vulkankegel, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Ganz in der Nähe dampfen die Schwefelquellen – ein Stück aktiver Vulkanismus, das Sie bequem mit dem Auto erreichen. Im Landesinneren locken Wanderwege durch den Regenwald, an der Küste wechseln sich geschützte Badebuchten und lebhafte Orte ab: Der Norden rund um die Hauptstadt Castries und die Marina von Rodney Bay zeigt sich urban und lebendig, während der Süden ländlich und ursprünglich geblieben ist.
So erleben Sie auf wenigen Fahrkilometern erstaunlich viele Gesichter dieser grünen Vulkaninsel – und abends belohnt Sie die kreolische Küche mit fangfrischem Fisch und tropischen Früchten.
Für wen sich die Mietwagenrundreise eignet – und wann Sie reisen sollten
Eine Mietwagenrundreise auf St. Lucia passt zu Ihnen, wenn Sie unabhängig unterwegs sein und Natur, Kultur und Strand in Ihrem eigenen Rhythmus verbinden möchten – als Paar ebenso wie mit der Familie. Englischkenntnisse genügen völlig, die Insel ist englischsprachig und ihre Bewohner gelten als ausgesprochen herzlich. Als beste Reisezeit empfehlen sich die trockeneren Monate von Dezember bis April. Schön lässt sich die Rundreise mit Badeferien auf St. Lucia abrunden oder zu einem Inselhopping zu den Nachbarinseln erweitern – alle Möglichkeiten finden Sie auf unserer St.-Lucia-Seite.
Und wenn Sie das Inselfahren gepackt hat: Auch eine Mietwagenrundreise auf Guadeloupe oder weitere Ziele in der Karibik planen unsere Spezialisten gerne individuell für Sie.
Gut zu wissen für unterwegs
Die Distanzen auf St. Lucia sind kurz, die Strassen jedoch teils steil und kurvenreich – planen Sie für Ihre Etappen deshalb lieber etwas mehr Zeit ein und geniessen Sie die Ausblicke unterwegs. Bewährt hat sich eine Rundreise mit zwei bis drei Standorten, etwa im lebhaften Norden und im ruhigeren Südwesten der Insel: So lernen Sie beide Gesichter St. Lucias kennen, ohne täglich umzuziehen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination aus Mietwagen und Unterkünften zusammen und geben Ihnen ihre persönlichen Tipps für Stopps, Strände und Restaurants am Wegrand mit auf die Reise.
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