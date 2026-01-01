Sri Lanka Reisen vom Spezialisten
Beeindruckende und abwechslungsreiche Ferien
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernSrilanka und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
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Mandarin Oriental Palace, Luzern
Regionen und Orte im Überblick
Sri Lanka lässt sich in wenige, klar unterscheidbare Reiseregionen gliedern, die sich auf einer Route wunderbar verbinden lassen. Im Inselinneren liegt das Kulturdreieck mit den grossen Zeugnissen der Inselgeschichte: Hier besuchen Sie die alte Königsstadt Anuradhapura und den berühmten Löwenfelsen von Sigiriya. Weil das Kulturdreieck ganzjährig bereist werden kann, eignet es sich als Grundgerüst für jede Route. Südlich davon steigt die Insel ins grüne Hochland an: Rund um Hatton wandern Sie durch Teeplantagen bis zum Fuss des Adam's Peak, während Ella mit Aussichtspunkten und Wanderwegen zu den schönsten Etappen einer Rundreise zählt.
An der Südwestküste reiht sich ein Badeort an den nächsten: Beruwela und Bentota stehen für lange Sandstrände, Hikkaduwa sowie die Region um Galle und die Weligama Bay locken mit konstanten Wellen zum Surfen, und in Balapitiya geniessen Sie die ruhigere Seite der Küste. Im Süden erreichen Sie von Hambantota aus den Yala-Nationalpark für Safaris, und wer Elefanten beobachten möchte, die sich in Seen erfrischen, plant einen Abstecher in den Gal Oya Nationalpark im Osten der Insel ein.
So planen Sie Ihre Sri Lanka Reise
Für die Planung entscheidend sind die zwei Monsune, die den Rhythmus der Insel bestimmen: An der Westküste sind die Monate Dezember bis März ideal für Badeferien, an der Ostküste Mai bis September – das Kulturdreieck bereisen Sie dagegen das ganze Jahr über. Ausführliche Hinweise dazu finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit. Da die Insel nur etwa eineinhalb Mal so gross wie die Schweiz ist, lassen sich Kultur, Hochland und Strand gut in einer einzigen Reise verbinden, ohne dass die einzelnen Etappen zu lang werden.
Einen Überblick über Unterkünfte in allen Regionen geben Ihnen unsere Sri Lanka Hotels; unsere Spezialisten stellen daraus gerne die Route zusammen, die zu Ihren Wünschen und Ihrem Tempo passt.
Erholung zum Abschluss: Ayurveda und Strand
Viele Gäste lassen ihre Reise mit einigen Tagen am Meer ausklingen. Wer dabei mehr sucht als Sonne und Strand, verbindet die Erholung mit einem Aufenthalt in einem der Ayurveda-Hotels der Insel: Anwendungen, Ruhe und ein sanfter Tagesrhythmus machen die letzten Ferientage zur eigentlichen Erholungsphase. So wird aus Kultur, Natur und Strand ein stimmiges Ganzes – und aus Ihren Sri Lanka Ferien ein Erlebnis, das lange nachwirkt.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Kulturelle und landschaftliche Highlights
Höhepunkte für Sri Lanka Ferien
Bei einer Rundreise können Sie die Vielfalt der Insel entdecken. Erkunden Sie den Löwenfelsen Sigirya oder besuchen Sie die im Hochland gelegene Stadt Kandy, wo sich im Sri Dalada Maligawa Tempel, dem Zahntempel, der linke Eckzahn des Buddha Siddhartha Gautama befinden soll. Oder unternehmen Sie Trekking durch die Teeplantagen von Nuwara Eliya. Sigiriya, Nuwara-Eliya und Yala stehen beispielhaft für die Vielfältigkeit eines Landes, das etwa eineinhalb mal so gross wie die Schweiz ist.
Gäste erleben ein wahres Ferienparadies, Badestrände mit konstanten Wellen zum Surfen und eine traumhafte Berglandschaft, durch die Safaris oder Trekkingtouren möglich sind.
Aktiv Ferien auf dem Schmetterlingsberg
Wenn Sie gut zu Fuss sind und über ausreichend Kondition verfügen, können Sie den Adam's Peak, auf Deutsch den Schmetterlingsberg, erklimmen. Dieser ist jedoch kein Berg wie jeder andere, weil sein Gipfel für die Bewohner Sri Lankas ein heiliger Ort ist. Mit seinen 2'243 Metern Höhe kann er über Tausende von Treppenstufen erklommen werden. Gäste, die die Stufen hinaufgestiegen sind, glaubten so manches mal, dass es sich um die Treppe in den Himmel handelt.
Der Berg wird von Hindus, Buddhisten, Christen und Moslems gleichermassen erklommen. Kein anderer Platz auf der ganzen Welt kann von sich sagen, dass er allen grossen Religionsgemeinschaften gleichermassen heilig ist. Schon seit vielen Generationen ersteigen Bettler und Könige den Gipfel, um dort den Sonnenaufgang zu geniessen und Verheissung zu finden.
Sri Lanka Nationalparks
Die srilankischen Nationalparks bergen eine grosse Elefantenpopulation. Gerade deshalb lohnt sich ein Besuch des im Süden gelegenen Udawalawe Nationalparks, in dem Besucher sich auf Safari begeben können. Von allen grossen Raubkatzen gibt es in Sri Lanka nur noch Leoparden, von denen die meisten im Yala-Nationalpark leben. Der Park behauptet sogar von sich, über die weltweit grösste Leopardenpopulation zu verfügen. In den Nationalparks finden Sie auch Mungos, Affen oder Krokodile sowie zahlreiche Vogelarten.
Farne wachsen baumhoch und die Wassermengen der Baker's Falls stürzen in die Tiefe. Wer neben Sri Lanka noch eine weitere exotische Gegend erleben möchte, dem empfiehlt sich eine Kombination Malediven und Sri Lanka.
Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen gerne ein Angebot für Ihre Sri Lanka Reise unterbreiten und bei denen Sie umfassende Informationen erhalten.
Beste Reisezeit für Sri Lanka: irgendwo ist immer Saison
Sri Lanka ist ein Ganzjahresziel – dank zweier Monsune, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Landesteile treffen, findet sich praktisch in jedem Monat eine Region mit bestem Ferienwetter. Als Faustregel gilt: An der West- und Südküste mit ihren beliebten Badeorten scheint von November bis April am zuverlässigsten die Sonne – die ideale Zeit für Badeferien, kombiniert mit einer Rundreise.
Von etwa Mai bis September bringt der Südwestmonsun dieser Küste hingegen mehr Regen. Dann schlägt die Stunde der Ostküste: Rund um Trincomalee und Passekudah herrscht von Frühling bis Herbst Traumwetter mit ruhiger See – perfekt für die Schweizer Sommerferien.
Das zentrale Hochland um Kandy und Nuwara Eliya lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr bereisen; in der Höhe ist es angenehm frisch, abends darf ein Pullover ins Gepäck. Auch das Kulturdreieck im trockeneren Landesinneren ist ganzjährig ein lohnendes Ziel – Besichtigungen legen Sie dort am besten in die kühleren Morgenstunden. An der Küste bewegen sich die Temperaturen konstant um die 30 Grad, und das Meer ist ganzjährig angenehm warm. Ein Tipp für Naturfreunde: Vor der Südküste lassen sich in den Wintermonaten mit etwas Glück Blauwale und Delfine beobachten.
Welche Route und welche Reisezeit zu Ihren Wünschen passen, verraten Ihnen unsere Spezialisten – ausführliche Klimainformationen finden Sie zudem in unseren Reiseinformationen.
Ayurveda in Sri Lanka: Erholung für Körper und Geist
Kaum ein Land ist so eng mit Ayurveda verbunden wie Sri Lanka. Die jahrtausendealte Gesundheitslehre – übersetzt etwa «Wissen vom Leben» – ist auf der Insel fest im Alltag verankert und wird an Universitäten gelehrt. Eine klassische Kur beginnt mit einer ausführlichen Konsultation bei einem Ayurveda-Arzt, der Anwendungen, Ernährung und Tagesablauf individuell auf Sie abstimmt. Massagen, Kräuteranwendungen, Yoga und Meditation gehören ebenso dazu wie eine frisch zubereitete, auf Ihre Konstitution abgestimmte Küche.
Damit die Kur ihre volle Wirkung entfalten kann, empfiehlt es sich, mindestens zwei, besser drei Wochen einzuplanen – wer weniger Zeit hat, profitiert auch von einem kürzeren Wellness-Aufenthalt mit ayurvedischen Anwendungen.
Die Auswahl an Ayurveda-Hotels und -Resorts ist gross: Sie reicht vom kleinen, familiär geführten Haus bis zum komfortablen Resort direkt am Strand; viele Häuser liegen an der Südwestküste, wo die Monate November bis April das stabilste Wetter bieten. Genau hier zahlt sich persönliche Beratung aus: Unsere Sri Lanka Spezialisten kennen viele Häuser aus eigener Anschauung und finden mit Ihnen zusammen die Unterkunft, die zu Ihren Zielen passt – ob sanfte Erholung, ein aktives Programm oder eine authentische, medizinisch begleitete Panchakarma-Kur. Auf Wunsch kombinieren wir Ihre Kur mit ein paar Tagen Kultur oder mit Badeferien zum Abschluss.
Rundreisen durch Sri Lanka: privat mit Chauffeur-Guide oder in der Gruppe
Die klassische Art, Sri Lanka zu entdecken, ist eine Rundreise mit privatem Chauffeur-Guide: Ihr persönlicher Fahrer begleitet Sie während der ganzen Reise, kennt Land und Leute und passt das Tempo Ihren Wünschen an – Sie geniessen maximale Flexibilität, ohne sich selbst um den Linksverkehr kümmern zu müssen. Wer lieber in Gesellschaft reist, wählt eine unserer Gruppenreisen mit fixen Terminen und erfahrener Reiseleitung. Auch mit Kindern lässt sich die Insel gut bereisen: Die Distanzen sind überschaubar, die Bevölkerung ist Familien gegenüber ausgesprochen herzlich, und viele Hotels an der Küste sind auf Kinder eingerichtet.
Inhaltlich führt kaum ein Weg am Kulturdreieck vorbei: Die Königsstädte Anuradhapura und Polonnaruwa, der Löwenfelsen von Sigiriya und der Höhlentempel von Dambulla erzählen von über zwei Jahrtausenden singhalesischer Geschichte. Weiter geht es ins Hochland: Die Zugfahrt von Kandy durch die Teeplantagen nach Ella gilt als eine der schönsten Bahnstrecken der Welt – Aussicht auf endloses Grün inklusive. Kombinieren Sie die Kulturschätze mit einer Safari im Yala- oder Udawalawe-Nationalpark, und lassen Sie die Reise an einem Strand im Süden ausklingen.
Für eine Rundreise mit Badeverlängerung empfehlen wir mindestens zwei Wochen; wer drei Wochen Zeit hat, entdeckt zusätzlich den ursprünglichen Osten oder Norden der Insel. Gerne stellen wir Ihre Route individuell zusammen – vom Hotel im Teeland bis zur Unterkunft am Meer.
Anreise, Einreise und Kombinationsmöglichkeiten
Sri Lanka erreichen Sie ab der Schweiz bequem über Nacht: Die Flugzeit nach Colombo beträgt rund zehn Stunden. Je nach Saison werden Direktflüge ab Zürich angeboten, alternativ fliegen Sie mit einem kurzen Zwischenstopp – etwa über die Golfstaaten, was sich ideal mit einem Stopover verbinden lässt. Angenehm: Die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit nur dreieinhalb bis viereinhalb Stunden, der Jetlag hält sich also in Grenzen.
Für die Einreise benötigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger eine elektronische Reisegenehmigung (ETA), die vor der Abreise online beantragt wird; über die aktuellen Bestimmungen und die Lage vor Ort informieren die Reisehinweise des EDA – und selbstverständlich unsere Spezialisten bei der Buchung.
Ein grosser Trumpf von Sri Lanka ist seine Lage im Indischen Ozean: Kaum eine Destination lässt sich so gut kombinieren. Der Klassiker ist die Kombination von Sri Lanka und den Malediven – erst Kultur, Teeberge und Safaris, danach Barfussferien auf einer Malediven-Insel. Gerne rechnen wir Ihnen die verschiedenen Varianten unverbindlich aus: Senden Sie uns Ihre Wunschdaten, und unser Spezialisten-Team erstellt Ihnen eine massgeschneiderte Offerte mit Flug, Hotels und allen Transfers aus einer Hand.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Welche Küste wann am schönsten ist, entscheidet über gelungene Sri-Lanka-Ferien: Der Südwesten glänzt von Dezember bis April, der Osten von Mai bis September. Auf unserer neuen Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka finden Sie eine kompakte Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität – von Badeferien über Rundreisen bis Ayurveda – sowie Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Gäste.
World's End – eine 825 Meter tiefe Klippe
Sri Lankas Nationalparks
Im Horton Plains Nationalpark befindet sich eine 825 Meter senkrecht in die Tiefe fallende Klippe, die vom Volksmund „World's End“ genannt wurde. Aber keine Angst, hier ist die Welt nicht zu Ende, sondern dort ballen sich nur Wolken. Zu den Sri Lanka Nationalparks zählt auch der Bundala Nationalpark bei Tissa und Hambantota. Er verfügt über eine üppige Flora und besteht aus einem Feuchtgebiet, in dem viele Wasservögel, Schildkröten und sogar Krokodile leben.
Der Bundala Nationalpark ist etwa 20 Kilometer lang und befindet sich am Küstenstreifen Sri Lankas. Der grösste aller Parks ist jedoch Wilpattu, der 2010 wiedereröffnet wurde. Gäste finden hier bei Safaris durch Sri Lanka viele Wasserstellen mit einer grossen Leoparden- und Elefantenpopulation.
Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt, deshalb unterscheiden sich die idealen Reisemonate je nach Region. Für die Westküste eignen sich die Monate Dezember bis März am besten, für die Ostküste Mai bis September. Das Kulturdreieck im Inselinneren können Sie das ganze Jahr über bereisen – eine gute Reisezeit findet sich damit praktisch immer.
Für die klassische Kombination aus Kulturdreieck, Hochland und Badeferien empfehlen wir rund zwei Wochen – so bleibt genug Zeit für Kultur, Natur und Erholung. Da die Insel etwa eineinhalb Mal so gross wie die Schweiz ist, bleiben die Distanzen dabei überschaubar. Wer weniger Zeit mitbringt, konzentriert sich am besten auf eine oder zwei Regionen und lässt sich von unseren Spezialisten eine passende Route zusammenstellen.
Sri Lanka ist erstaunlich vielseitig: Kulturinteressierte besuchen Königsstädte und Tempel, Aktive wandern durch Teeplantagen oder erklimmen den Adam's Peak, und Erholungssuchende geniessen Strände und Ayurveda. Auch Tierbeobachtungen kommen nicht zu kurz – in den artenreichen Nationalparks lassen sich unter anderem Elefanten beobachten. Ob Individual- oder Gruppenreise: Die Insel passt sich Ihren Interessen an.
Der Klassiker ist die Rundreise durch das Kulturdreieck und das Hochland, die Sie anschliessend mit Badeferien an der Küste verbinden. Je nach Reisemonat wählen Sie dafür die Westküste oder die Ostküste. Wer den Erholungsteil vertiefen möchte, ergänzt die Reise um einen Aufenthalt in einem Ayurveda-Hotel. Unsere Spezialisten kombinieren Flüge, Hotels und Ausflüge so, wie es zu Ihnen passt.
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