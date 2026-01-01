Regionen und Orte im Überblick

Sri Lanka lässt sich in wenige, klar unterscheidbare Reiseregionen gliedern, die sich auf einer Route wunderbar verbinden lassen. Im Inselinneren liegt das Kulturdreieck mit den grossen Zeugnissen der Inselgeschichte: Hier besuchen Sie die alte Königsstadt Anuradhapura und den berühmten Löwenfelsen von Sigiriya. Weil das Kulturdreieck ganzjährig bereist werden kann, eignet es sich als Grundgerüst für jede Route. Südlich davon steigt die Insel ins grüne Hochland an: Rund um Hatton wandern Sie durch Teeplantagen bis zum Fuss des Adam's Peak, während Ella mit Aussichtspunkten und Wanderwegen zu den schönsten Etappen einer Rundreise zählt.

An der Südwestküste reiht sich ein Badeort an den nächsten: Beruwela und Bentota stehen für lange Sandstrände, Hikkaduwa sowie die Region um Galle und die Weligama Bay locken mit konstanten Wellen zum Surfen, und in Balapitiya geniessen Sie die ruhigere Seite der Küste. Im Süden erreichen Sie von Hambantota aus den Yala-Nationalpark für Safaris, und wer Elefanten beobachten möchte, die sich in Seen erfrischen, plant einen Abstecher in den Gal Oya Nationalpark im Osten der Insel ein.

So planen Sie Ihre Sri Lanka Reise

Für die Planung entscheidend sind die zwei Monsune, die den Rhythmus der Insel bestimmen: An der Westküste sind die Monate Dezember bis März ideal für Badeferien, an der Ostküste Mai bis September – das Kulturdreieck bereisen Sie dagegen das ganze Jahr über. Ausführliche Hinweise dazu finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit. Da die Insel nur etwa eineinhalb Mal so gross wie die Schweiz ist, lassen sich Kultur, Hochland und Strand gut in einer einzigen Reise verbinden, ohne dass die einzelnen Etappen zu lang werden.

Einen Überblick über Unterkünfte in allen Regionen geben Ihnen unsere Sri Lanka Hotels; unsere Spezialisten stellen daraus gerne die Route zusammen, die zu Ihren Wünschen und Ihrem Tempo passt.

Erholung zum Abschluss: Ayurveda und Strand

Viele Gäste lassen ihre Reise mit einigen Tagen am Meer ausklingen. Wer dabei mehr sucht als Sonne und Strand, verbindet die Erholung mit einem Aufenthalt in einem der Ayurveda-Hotels der Insel: Anwendungen, Ruhe und ein sanfter Tagesrhythmus machen die letzten Ferientage zur eigentlichen Erholungsphase. So wird aus Kultur, Natur und Strand ein stimmiges Ganzes – und aus Ihren Sri Lanka Ferien ein Erlebnis, das lange nachwirkt.