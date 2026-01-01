Dominica Reisetipps vom Spezialisten
Wunderschöne Dominica Reisen
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge gibt es auf die Insel nicht. Die Anreise erfolgt über St. Lucia, Martinique oder Guadeloupe. Von der Schweiz aus müssen Sie mit einer Flugzeit von acht Stunden zu den zuvor genannten Inseln rechnen. Zwischenlandungen sind hier selbstverständlich nicht einberechnet.
Die Einreise wird nur erlaubt, wenn die Vorlage eines Rück- oder Weiterflugtickets möglich ist. Ein Visum wird bei der Einreise durch die Behörden ausgehändigt. Beachten Sie zudem, dass bei der Ausreise Gebühren anfallen. Selbstverständlich ist auch ein gültiger Reisepass notwendig.
Auf der Insel Dominica haben sich viele Hotelanlagen auf Gäste mit Kindern spezialisiert.
Die beste Reisezeit für Dominica erstreckt sich von Anfang Dezember bis Ende Mai. Auf der Insel bläst das ganze Jahr über ein milder Wind. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die Mehrheit der Bevölkerung ist römisch-katholisch. Die Religion hat auf der Insel Dominica einen hohen Stellenwert.
Impfpflicht besteht bei der Einreise nicht. Jedoch sollten Sie gegen Polio, Diphtherie und Hepatitis geimpft sein. Verzichten Sie zudem auch nicht auf einen Sonnen- und Mückenschutz. Beachten Sie die Sicherheitsregeln beim Tauchen oder bei Wanderungen. Wertgegenstände sollten auf Dominica im Hotelsafe sicher verschlossen werden.
Als Amtssprache gilt Englisch. Somit sollten Sie bei Ferien auf der Insel keinerlei Verständigungsschwierigkeiten haben. Einige Bewohner haben allerdings einen sehr eigenwilligen Dialekt.
Eigentlich sind die Strassen in einem sehr guten Zustand. Wer mit dem Mietwagen unterwegs ist, sollte allerdings immer wieder auf Schlaglöcher achten. Der Besitz eines internationalen Führerscheins ist zwingend notwendig. Zudem muss auch eine Fahrerlaubnis kostenpflichtig erworben werden. Für die Ausstellung muss der Führerschein bereits zwei Jahre in Ihrem Besitz sein.
Es handelt sich um amerikanische Steckdosen. Somit ist die Mitnahme eines Adapters ratsam. Die Netzspannung beträgt bis zu 240 Volt.
Die Gespräche nach Europa sind nicht besonders günstig. Es gibt allerdings spezielle Prepaid-Karten. Erkundigen Sie sich zudem bei Ihrem Mobilfunkanbieter über die anfallenden Kosten für Roaming.
Ein Trinkgeld von etwa zehn Prozent ist auf der Insel üblich. In vielen Regionen ist das Trinkgeld jedoch bereits im Rechnungspreis inkludiert.
Als offizielles Zahlungsmittel gilt der Ostkaribische Dollar. Auf der Insel werden zudem alle gängigen Kreditkarten akzeptiert. Bargeld kann an den Automaten abgehoben werden. Grosse Banken haben ausserdem Bargeldautomaten, welche rund um die Uhr geöffnet sind.
Auf der Insel Dominica gibt es keine Umstellung zwischen der Winter- und Sommerzeit. Die Zeitdifferenz zur Schweiz beträgt minus sechs Stunden.
Dominica liegt im atlantischen Hurrikangürtel. Die Saison dauert offiziell von Juni bis November, am aktivsten ist sie zwischen August und Oktober – diese Monate fallen mit der Regenzeit zusammen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, reist in der Trockenzeit von Dezember bis Mai, wenn auch die Wanderwege am besten begehbar sind.
Dominica trägt den Beinamen «Nature Island» – und das zu Recht: Die Insel ist ein Ziel für Aktivferien und Naturliebhaber, nicht für klassische Badeferien. Wanderer, Taucher und Individualisten finden hier Regenwald, Wasserfälle und heisse Quellen statt grosser Resorts. Wer breite weisse Sandstrände sucht, ist auf anderen Karibikinseln besser aufgehoben.
Die Vulkaninsel ist von dichtem Regenwald überzogen und von unzähligen Flüssen und Wasserfällen durchzogen. Der Morne-Trois-Pitons-Nationalpark mit dem dampfenden Boiling Lake gehört zum UNESCO-Welterbe. Vor der Küste lassen sich zudem mit etwas Glück Pottwale beobachten – Dominica gilt dafür als eines der besten Ziele der Karibik.
Das Angebot an Unterkünften auf Dominica ist überschaubar – gerade die charmanten kleinen Lodges sind in der Hochsaison von Dezember bis Mai früh ausgebucht. Wir empfehlen deshalb eine Buchung mehrere Monate im Voraus. Unsere Spezialisten stellen Ihre Dominica-Ferien individuell zusammen, inklusive Flügen und Transfers.
Ja – Dominica liegt zwischen den französischen Inseln Guadeloupe und Martinique, die per Flug oder Fähre erreichbar sind. Die Kombination aus grüner Naturinsel und französisch-karibischem Lebensgefühl macht den Reiz einer solchen Reise aus. Wir planen die passende Route gerne für Sie.
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