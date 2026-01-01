Eigentlich sind die Strassen in einem sehr guten Zustand. Wer mit dem Mietwagen unterwegs ist, sollte allerdings immer wieder auf Schlaglöcher achten. Der Besitz eines internationalen Führerscheins ist zwingend notwendig. Zudem muss auch eine Fahrerlaubnis kostenpflichtig erworben werden. Für die Ausstellung muss der Führerschein bereits zwei Jahre in Ihrem Besitz sein.