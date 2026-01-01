Beschreibung

Lage Cape Santa Maria ist an der Nordwestküste von Long Island gelegen. In einer geschützten Bucht mit flach abfallendem, pudrig-weissem Sandstrand, verschmelzend in türkisblauem, kristallklarem Wasser und üppiger Palmenumgebung. Der Flughafen Stella Maris ist in ca. 15 Minuten erreichbar.

Angebot Das Resort bietet im Beach House ein Restaurant, eine Bar, ein Souvenirgeschäft, ein Tauchund Fitnesscenter, ein Businesscenter mit gratis WLAN.

Zimmer 20 im klassisch bahamesischen Stil eingerichtete 1- und 2-Bedroom Bungalows mit toller Aussicht auf das Wasser und die traumhaften Sonnenuntergänge. Ausgestattet sind sie mit einem Kingsize- Bett, Klimaanlage, Deckenventilator, Kaffeekocher und kleinem Kühlschrank. Die 2-Bedroom Beach Villen bestehen aus 2 Queensize-Betten und 2 Einzelbetten sowie Wohnzimmer, Terrasse, Klimaanlage, 2 Badezimmern, Waschmaschine und Trockner und voll ausgestatteter Küche.