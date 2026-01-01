Cape Santa Maria Beach Resort
Cape Santa Maria
Beschreibung
Lage
Cape Santa Maria ist an der Nordwestküste von Long Island gelegen. In einer geschützten Bucht mit flach abfallendem, pudrig-weissem Sandstrand, verschmelzend in türkisblauem, kristallklarem Wasser und üppiger Palmenumgebung. Der Flughafen Stella Maris ist in ca. 15 Minuten erreichbar.
Angebot
Das Resort bietet im Beach House ein Restaurant, eine Bar, ein Souvenirgeschäft, ein Tauchund Fitnesscenter, ein Businesscenter mit gratis WLAN.
Zimmer
20 im klassisch bahamesischen Stil eingerichtete 1- und 2-Bedroom Bungalows mit toller Aussicht auf das Wasser und die traumhaften Sonnenuntergänge. Ausgestattet sind sie mit einem Kingsize- Bett, Klimaanlage, Deckenventilator, Kaffeekocher und kleinem Kühlschrank. Die 2-Bedroom Beach Villen bestehen aus 2 Queensize-Betten und 2 Einzelbetten sowie Wohnzimmer, Terrasse, Klimaanlage, 2 Badezimmern, Waschmaschine und Trockner und voll ausgestatteter Küche.
Aktivitäten
Als Aktivitäten stehen Boogie Boards, Kajaks und Fahrräder zur freien Verfügung. Gegen Gebühr sind Schnorchelausrüstung und Surfbretter verfügbar. Schnorchel- und Tauchausflüge in den klaren, blauen Gewässern rund um Cape Santa Maria, Abenteuerbootstouren und Höhlenerforschungen, Bone Fishing, Riff-Fischen, Tiefseefischen sowie Autovermietung werden gegen Gebühr angeboten.
Preis auf Anfrage
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