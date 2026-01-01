Ferien auf den Malediven

Malediven Hotels in verschiedenen Kategorien

Die Malediven verfügen über eine grosse Zahl unterschiedlicher Hotels, was die Entscheidung für die richtige der vielen Inseln nicht leicht macht. Einerseits gibt es einfache Malediven Hotels, die zwar nur wenig Komfort, dafür aber viel Charme mit einem Feeling von Robinson Crusoe bieten. Beliebter sind Mittelklassehotels mit vier Sternen, wo Sie dezenten Luxus zum fairen Preis erwarten können. Allerdings geht der Trend der letzten Jahre immer mehr in Richtung Luxus Ferien auf den Malediven.

Nahezu alle neu errichteten Resorts werden für fünf oder mehr Sterne konzipiert. Wir empfehlen Ihnen, die beste Zimmerkategorie in einer günstigen Unterkunft für Ihre Malediven Ferien zu buchen, statt einem einfachen Zimmer in einer teuren Hotelanlage. Viele Resorts haben nicht nur Zimmer mit Frühstück, sondern bieten auch Halbpension, Vollpension oder All Inclusive.

Malediven-Atolle mit ihren Inseln

Das bekannteste aller Malediven-Atolle ist das Male Atoll, wo sich neben der Hauptstadt Malé viele Resorts mitten im indischen Ozean befinden. Gäste erreichen die Inseln auf dem Nord-Male, wie zum Beispiel das Meeru Island Resort und dem Süd-Male-Atoll, wie das Fihalhohi Island Resort vom internationalen Flughafen Male aus nach einem kurzen Transfer. Urlaub auf den Malediven garantiert Exklusivität und Luxus.

Auf dem Nord-Ari und dem Süd-Ari-Atoll befinden sich die meisten Unterkünfte des Inselstaates, wie das Angaga Island Resort oder das Holiday Island Resort. 120 Kilometer westlich von Male liegt das Bea Atoll mit einem UNESCO Biosphärenreservat.

Wer gerne tauchen will, entscheidet sich für die Tauchgebiete des Ari Atolls, wo vier Schiffswracks erkundet werden wollen. Die meisten Resorts haben einen luxuriösen Charakter und sind mit kurzem Inlandsflug per Wasserflugzeug erreichbar. Die grösseren Atolle der Malediven werden durch zahlreiche kleinere ergänzt, auf denen sich oftmals nur wenige Resorts befinden. Hierzu gehören das Rea Atoll, das Addu Atoll sowie das Laamu, Gaafu und Rasdu Atoll. Hier finden Sie die Highlights.

Badestrände wie im Paradies

Die Malediven bestehen aus mehr als 26 Atollen und 200 Inseln. Nicht nur der tiefblaue Ozean, sondern auch die angenehmen Wassertemperaturen machen den Staat zum perfekten Ziel an sandweissen Stränden für Ferien in den Malediven. Die Wassertemperaturen schwanken ganzjährig zwischen 27 und 29 Grad und die beste Reisezeit ist während der europäischen Wintermonate bis etwa Ende April. Gäste werden auf jeder der Ferieninseln einen Urlaub der Superlative erleben. Egal ob ein 3-Sterne-Resort oder ein Resort auf einer Luxusinsel: Sie werden garantiert nach allen Regeln der Kunst bei Ihren Malediven Reisen verwöhnt.

Malediven für Flitterwochen und Honeymoon

Möchten Sie Ihre Ferien auf den Malediven als Ihre Flitterwochen verbringen, dann buchen Sie die „Dream Islands“. Hier wechseln sich weisse Sandstrände mit blauem Wasser ab. Wie wäre es mit einem Candle-Light-Dinner zu zweit? Gönnen Sie sich für Hochzeitsreisen auf den Malediven etwas Luxus und lassen Sie sich verwöhnen. Viele Hotels bieten eigene Honeymoon Suiten mit purem Luxus wie einem persönlichen Kellner, der Ihre Wünsche von Ihren Lippen abliest. Infos für Ferien in den Malediven finden Sie hier.

Luxus Malediven Ferien pur

Vergessen Sie die Hektik des Alltags, lassen sie Ihre Seele baumeln und gönnen Sie sich doch ein Verwöhnprogramm in den Luxus Malediven-Ferien. Auf den Trauminseln finden Sie zahlreiche Fünf Sterne Hotels mit komfortabler Ausstattung, geschultem Personal und köstlicher Küche. Wie wäre es mit einer eigenen Villa oder Wasserbungalow mit eigenem Pool, eigenem Einstieg ins Meer oder einer privaten Terrasse? Hier erwarten Sie Luxus-Resorts mit Highclass Niveau der Spitzenklasse, die Ihnen Luxusferien auf den Malediven bieten. Unsere Reiseteam-Spezialisten beraten Sie gerne und stellen Ihnen Ihr individuelles Programm zum Urlaub zusammen.

Schnorchelerlebnisse auf den Malediven

Fast schon zum Pflichtprogramm zählt das Tauchen während der Malediven Ferien. Viele Hotels besitzen ein eigenes Hausriff, das Sie zur Erkundung der Welt unter Wasser bei einem Tauchgang auf den Malediven einlädt. Es spielt keine Rolle, ob Sie Profi oder Anfänger sind. Die Resorts bieten Ausrüstung, Schulungen und Schiffsausflüge an. Entdecken Sie beim Tauchen die Farbenvielfalt unter Wasser. Beachten Sie unsere Infos zum Unterwasser-Schnorcheln.

Familienferien mit Kindern

Das Inselparadies Malediven bietet alles für Reisen mit der Familie. Auch wenn Sie die Malediven mit Ihren Kindern bereisen, werden Sie eine traumhaft schöne Zeit erleben und als Familie mal wieder ungezwungen zusammen sein. Selbst als Paar können Sie Zweisamkeit geniessen und müssen sich um Ihre Kinder keine Gedanken machen. Resorts mit eigenen Pools für Kinder, Kinderbetreuung und Babysitting sowie speziellen Kindermenüs lassen Ihre Familienferien zu einem Erlebnis werden.

Lassen Sie sich beraten für das Ferienparadies

Eine Ferienberatung um auf die Malediven zu reisen, sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen von entspannenden Malediven Ferien. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in den Malediven, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie ab Zürich direkt auf die Malediven bringen wird. Fragen Sie unsere Spezialisten.