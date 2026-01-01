Malediven Ferien vom Spezialisten
Malediven Ferien im einmaligen Inselparadies
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernMalediven und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Ferien auf den Malediven
Malediven Hotels in verschiedenen Kategorien
Die Malediven verfügen über eine grosse Zahl unterschiedlicher Hotels, was die Entscheidung für die richtige der vielen Inseln nicht leicht macht. Einerseits gibt es einfache Malediven Hotels, die zwar nur wenig Komfort, dafür aber viel Charme mit einem Feeling von Robinson Crusoe bieten. Beliebter sind Mittelklassehotels mit vier Sternen, wo Sie dezenten Luxus zum fairen Preis erwarten können. Allerdings geht der Trend der letzten Jahre immer mehr in Richtung Luxus Ferien auf den Malediven.
Nahezu alle neu errichteten Resorts werden für fünf oder mehr Sterne konzipiert. Wir empfehlen Ihnen, die beste Zimmerkategorie in einer günstigen Unterkunft für Ihre Malediven Ferien zu buchen, statt einem einfachen Zimmer in einer teuren Hotelanlage. Viele Resorts haben nicht nur Zimmer mit Frühstück, sondern bieten auch Halbpension, Vollpension oder All Inclusive.
Malediven-Atolle mit ihren Inseln
Das bekannteste aller Malediven-Atolle ist das Male Atoll, wo sich neben der Hauptstadt Malé viele Resorts mitten im indischen Ozean befinden. Gäste erreichen die Inseln auf dem Nord-Male, wie zum Beispiel das Meeru Island Resort und dem Süd-Male-Atoll, wie das Fihalhohi Island Resort vom internationalen Flughafen Male aus nach einem kurzen Transfer. Urlaub auf den Malediven garantiert Exklusivität und Luxus.
Auf dem Nord-Ari und dem Süd-Ari-Atoll befinden sich die meisten Unterkünfte des Inselstaates, wie das Angaga Island Resort oder das Holiday Island Resort. 120 Kilometer westlich von Male liegt das Bea Atoll mit einem UNESCO Biosphärenreservat.
Wer gerne tauchen will, entscheidet sich für die Tauchgebiete des Ari Atolls, wo vier Schiffswracks erkundet werden wollen. Die meisten Resorts haben einen luxuriösen Charakter und sind mit kurzem Inlandsflug per Wasserflugzeug erreichbar. Die grösseren Atolle der Malediven werden durch zahlreiche kleinere ergänzt, auf denen sich oftmals nur wenige Resorts befinden. Hierzu gehören das Rea Atoll, das Addu Atoll sowie das Laamu, Gaafu und Rasdu Atoll. Hier finden Sie die Highlights.
Badestrände wie im Paradies
Die Malediven bestehen aus mehr als 26 Atollen und 200 Inseln. Nicht nur der tiefblaue Ozean, sondern auch die angenehmen Wassertemperaturen machen den Staat zum perfekten Ziel an sandweissen Stränden für Ferien in den Malediven. Die Wassertemperaturen schwanken ganzjährig zwischen 27 und 29 Grad und die beste Reisezeit ist während der europäischen Wintermonate bis etwa Ende April. Gäste werden auf jeder der Ferieninseln einen Urlaub der Superlative erleben. Egal ob ein 3-Sterne-Resort oder ein Resort auf einer Luxusinsel: Sie werden garantiert nach allen Regeln der Kunst bei Ihren Malediven Reisen verwöhnt.
Malediven für Flitterwochen und Honeymoon
Möchten Sie Ihre Ferien auf den Malediven als Ihre Flitterwochen verbringen, dann buchen Sie die „Dream Islands“. Hier wechseln sich weisse Sandstrände mit blauem Wasser ab. Wie wäre es mit einem Candle-Light-Dinner zu zweit? Gönnen Sie sich für Hochzeitsreisen auf den Malediven etwas Luxus und lassen Sie sich verwöhnen. Viele Hotels bieten eigene Honeymoon Suiten mit purem Luxus wie einem persönlichen Kellner, der Ihre Wünsche von Ihren Lippen abliest. Infos für Ferien in den Malediven finden Sie hier.
Luxus Malediven Ferien pur
Vergessen Sie die Hektik des Alltags, lassen sie Ihre Seele baumeln und gönnen Sie sich doch ein Verwöhnprogramm in den Luxus Malediven-Ferien. Auf den Trauminseln finden Sie zahlreiche Fünf Sterne Hotels mit komfortabler Ausstattung, geschultem Personal und köstlicher Küche. Wie wäre es mit einer eigenen Villa oder Wasserbungalow mit eigenem Pool, eigenem Einstieg ins Meer oder einer privaten Terrasse? Hier erwarten Sie Luxus-Resorts mit Highclass Niveau der Spitzenklasse, die Ihnen Luxusferien auf den Malediven bieten. Unsere Reiseteam-Spezialisten beraten Sie gerne und stellen Ihnen Ihr individuelles Programm zum Urlaub zusammen.
Schnorchelerlebnisse auf den Malediven
Fast schon zum Pflichtprogramm zählt das Tauchen während der Malediven Ferien. Viele Hotels besitzen ein eigenes Hausriff, das Sie zur Erkundung der Welt unter Wasser bei einem Tauchgang auf den Malediven einlädt. Es spielt keine Rolle, ob Sie Profi oder Anfänger sind. Die Resorts bieten Ausrüstung, Schulungen und Schiffsausflüge an. Entdecken Sie beim Tauchen die Farbenvielfalt unter Wasser. Beachten Sie unsere Infos zum Unterwasser-Schnorcheln.
Familienferien mit Kindern
Das Inselparadies Malediven bietet alles für Reisen mit der Familie. Auch wenn Sie die Malediven mit Ihren Kindern bereisen, werden Sie eine traumhaft schöne Zeit erleben und als Familie mal wieder ungezwungen zusammen sein. Selbst als Paar können Sie Zweisamkeit geniessen und müssen sich um Ihre Kinder keine Gedanken machen. Resorts mit eigenen Pools für Kinder, Kinderbetreuung und Babysitting sowie speziellen Kindermenüs lassen Ihre Familienferien zu einem Erlebnis werden.
Lassen Sie sich beraten für das Ferienparadies
Eine Ferienberatung um auf die Malediven zu reisen, sorgt für einen reibungslosen Ablauf nach Ihren Wünschen und Vorstellungen von entspannenden Malediven Ferien. Wir legen Wert auf qualitative Hotels in den Malediven, welche von unseren Reisespezialisten sowie Partnern auf Qualität und hohen Servicelevel geprüft werden. Wir organisieren auch Ihren Flug, der Sie ab Zürich direkt auf die Malediven bringen wird. Fragen Sie unsere Spezialisten.
Beste Reisezeit für Malediven Ferien
Die Malediven sind ein Ganzjahresziel: Das tropische Klima beschert den Inseln das ganze Jahr über Tagestemperaturen um die 30 Grad, und das Meer bleibt konstant angenehm warm. Den Rhythmus geben die beiden Monsune vor. Während des Nordost-Monsuns von etwa Dezember bis April herrscht die trockenste Zeit mit viel Sonne, wenig Wind und ruhiger See – die klassische Hauptsaison für Malediven Ferien. Wer über Weihnachten, Neujahr oder in den Sportferien reisen möchte, bucht am besten frühzeitig, denn die begehrtesten Inseln sind in diesen Wochen rasch ausgebucht.
Der Südwest-Monsun von etwa Mai bis November bringt kurze, teils kräftige Regenschauer, zwischen denen sich die Sonne meist schnell zurückmeldet. Dafür locken in dieser Zeit ruhigere Inseln und häufig attraktivere Angebote – ideal für alle, die zeitlich flexibel sind und das Inselparadies etwas für sich haben möchten. Auch für die Unterwasserwelt hat jede Saison ihren Reiz: In den trockenen Monaten ist die Sicht beim Tauchen und Schnorcheln oft besonders gut, während das planktonreichere Wasser der Südwest-Monsun-Monate in manchen Regionen die Chancen auf Begegnungen mit Mantas und Walhaien erhöht.
Weitere Hinweise zu Klima, Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Reiseinformationen – oder Sie fragen direkt unser Spezialisten-Team, welche Reisezeit am besten zu Ihren Plänen passt.
Da sich die Bedingungen von Atoll zu Atoll unterscheiden können, lohnt sich diese persönliche Beratung besonders: So landen Sie in genau der Region, die zu Ihrem Reisetermin die schönsten Seiten zeigt. Baden können Sie übrigens das ganze Jahr – das Wasser der Lagunen lädt an praktisch jedem Tag zum Schwimmen ein.
Anreise und Inseltransfer: So kommen Sie auf Ihre Trauminsel
Ab Zürich erreichen Sie Malé, das Tor zu den Malediven, mit einem Direktflug in rund zehn Stunden; daneben stehen komfortable Umsteigeverbindungen zur Wahl. Der spannendste Teil der Anreise beginnt jedoch erst nach der Landung: der Transfer auf Ihre Insel. Resorts in den flughafennahen Gebieten wie dem Nord- und Süd-Male-Atoll erreichen Sie bequem per Speedboot, oft in weniger als einer Stunde. Zu weiter entfernten Atollen bringt Sie das Wasserflugzeug – ein Erlebnis für sich, denn der Blick auf die türkis leuchtenden Lagunen und Riffe gehört zu den schönsten Momenten der ganzen Reise.
Wichtig zu wissen: Wasserflugzeuge fliegen nur bei Tageslicht, weshalb Flugankunft und Weiterreise sorgfältig aufeinander abgestimmt sein müssen. Sehr abgelegene Inseln werden mit einem Inlandsflug und einem anschliessenden kurzen Bootstransfer erreicht.
Die Zeitverschiebung ist angenehm gering: Der Schweiz sind die Malediven im Winter vier, im Sommer drei Stunden voraus – Jetlag ist damit kaum ein Thema, und schon der erste Ferientag lässt sich voll geniessen. Unsere Spezialisten stimmen Flug, Ankunftszeit und Transfer für Sie ab, damit Ihre Badeferien ohne lange Wartezeiten beginnen und auch die Rückreise entspannt verläuft. Landet Ihr Flug erst am Abend, planen wir bei Bedarf eine Zwischenübernachtung in Flughafennähe ein, damit Sie den Weiterflug im Wasserflugzeug am nächsten Morgen ausgeruht und bei bestem Licht geniessen können.
Wasservilla oder Strandbungalow – und welche Verpflegung passt zu Ihnen?
Es ist die wohl schönste Entscheidung Ihrer Malediven Ferien: über dem Wasser oder am Strand wohnen? Wasservillen stehen auf Stelzen über der Lagune und bieten viel Privatsphäre, freien Blick aufs Meer und oft einen direkten Einstieg zum Schnorcheln – der Klassiker für Hochzeitsreisen und romantische Auszeiten zu zweit. Strandbungalows und Strandvillen liegen dagegen im tropischen Grün direkt am Sandstrand, sind häufig geräumiger und für Familien mit Kindern meist die praktischere und sicherere Wahl. Viele Gäste kombinieren übrigens beides und wechseln nach einigen Nächten die Kategorie – so erleben Sie zwei Wohngefühle in einer Reise.
Ebenso wichtig ist die Frage der Verpflegung: Da auf den Malediven in der Regel jede Resortinsel für sich steht, essen Sie dort, wo Sie wohnen. Auf kleineren Inseln mit wenigen Restaurants ist Vollpension oder All Inclusive oft die entspannteste Lösung, während auf grösseren Inseln mit vielfältiger Gastronomie die Halbpension mehr kulinarische Abwechslung erlaubt. Achten Sie zudem darauf, ob Getränke inbegriffen sind – hier unterscheiden sich die Konzepte der Resorts deutlich.
Ob preiswertes Inselresort, gehobene Mittelklasse oder Luxusresort: Unsere Beraterinnen und Berater kennen viele Inseln aus eigener Anschauung und sagen Ihnen ehrlich, wo Unterkunft und Verpflegungskonzept zu Ihren Erwartungen passen.
Von Bestseller bis Schiffsreise: So finden Sie das passende Angebot
So individuell wie die Inseln sind auch die Wege, die Malediven zu erleben. Einen bewährten Einstieg bieten unsere Bestseller – Resorts, die sich bei unseren Gästen seit Jahren besonderer Beliebtheit erfreuen und immer wieder weiterempfohlen werden. Preisbewusste finden in der Kategorie Tiefpreis charmante Inseln mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, während die Mittelklasse Komfort und Budget ausgewogen verbindet. Wer mehr Annehmlichkeiten sucht, wird in der Erstklasse fündig, und in der Luxusklasse warten die exklusivsten Privatinseln des Landes mit erstklassigem Service.
Geografisch orientieren Sie sich am besten über unsere Übersicht der Malediven-Atolle: Jedes Atoll hat seinen eigenen Charakter – von gut erreichbar und lebhaft bis abgeschieden und ursprünglich. Und wer sich nicht auf eine einzige Insel festlegen möchte, entdeckt die Inselwelt auf einer Schiffsreise: An Bord gleiten Sie durch die Atolle, schnorcheln an abgelegenen Riffen und erleben täglich neue Traumkulissen. Besonders beliebt ist die Kombination aus einigen Tagen an Bord und anschliessenden Badeferien auf einer Resortinsel. Gerne stellt Ihnen unser Spezialisten-Team eine solche Kombination individuell zusammen.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Ob Trockenzeit mit ruhiger See oder günstige Nebensaison mit Manta-Chancen: Welche Monate sich für Ihre Malediven Ferien am besten eignen, hängt von Ihren Plänen ab. Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Malediven finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität – von den Badeferien bis zum Tauchgang – sowie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Monsun, Regenzeit und Nebensaison.
Die richtige Insel finden ist nicht immer einfach
Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter für Ihre Malediven Ferien.
Prüfen Sie bei Planung Ihrer Ferien, was Ihnen wichtig ist. Wollen Sie Tauchgänge unternehmen, über dem Wasser schlafen oder die Aussicht und den Sonnenuntergang geniessen? Taucher, die Tauchferien erleben wollen, sind auf den Malediven mit einem Tauchresort bestens bedient. Sie finden eine optimale Infrastruktur für alle, die die Unterwasserwelt lieben. Wer gerne über dem Wasser schlafen will, wählt eine Insel mit Wasserbungalows.
Geniesser von Sonnenuntergängen und weissen Sandstränden wählen Strandbungalows. Familien mit Kindern entscheiden sich für eine Hotelanlage mit Kids Club, Familienbungalows mit mehreren Zimmern und Kinderbetreuung. So kommen Kinder und Erwachsene gleichermassen in den Genuss von Ferien auf den Malediven.
Von Dezember bis April, der Trockenzeit, mit viel Sonne und ruhiger See. Von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in kurzen Schauern; dafür sind die Preise deutlich tiefer und Mantas sowie Walhaie häufiger anzutreffen.
Entscheidend sind Transferart, Hausriff und Verpflegung. Resorts nahe Malé werden per Schnellboot erreicht, entferntere per Wasserflugzeug, das nur bei Tageslicht fliegt. Ein gutes Hausriff spart teure Bootsausflüge. Wir gleichen diese Punkte mit Ihren Erwartungen ab.
Der Transfer ist ein erheblicher Kostenfaktor und im Hotelpreis meist nicht enthalten. Schnellboottransfers sind günstiger, Wasserflugzeuge deutlich teurer, dafür ein Erlebnis für sich. Wir weisen die Kosten in der Offerte immer separat aus.
Für Hochzeitsreisen und besondere Anlässe ja – der direkte Zugang zur Lagune ist einzigartig. Familien mit kleinen Kindern sind in einer Strandvilla oft besser aufgehoben, da viele Resorts Wasservillen erst ab einem Mindestalter zulassen.
Viele Resorts haben Kinderclubs, flache Lagunen und Familienvillen. Achten Sie auf kurze Transferzeiten und darauf, ob das Resort Kinder ohne Altersbeschränkung aufnimmt – einige Häuser sind ausschliesslich für Erwachsene.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Alle Reiseziele & Themen
- 5 Sterne Hotels Malediven vom Spezialisten
- Malediven Reisetipps vom Spezialisten
- Malediven Badeferien
- Beliebte Resorts Malediven vom Spezialisten
- Angaga Island Resort & Spa im Süd-Ari-Atoll
- Atmosphere Kanifushi Maldives
- Baros Maldives
- Coco Bodu Hithi
- Conrad Maldives Rangali Island: Zwei Inseln, ei…
- Constance Moofushi Maldives im Süd-Ari-Atoll
- Diamonds Athuruga
- Ellaidhoo Maldives by Cinnamon
- Filitheyo Island Resort im Faafu-Atoll
- Hideaway Beach Resort & Spa
- Kandolhu Maldives
- Komandoo Island Resort & Spa im Lhaviyani-Atoll
- Kuredu Island Resort & Spa im Lhaviyani-Atoll
- Lily Beach Resort & Spa im Süd-Ari-Atoll
- LUX* South Ari Atoll
- Milaidhoo Maldives
- Niyama Private Islands Maldives
- Reethi Faru Resort
- Thulhagiri Island Resort & Spa im Nord-Male-Ato…
- Vilamendhoo Island Resort & Spa im Süd-Ari-Atoll
- Beste Reisezeit für die Malediven
- Malediven Reisen vom Spezialisten
- Malediven Reisen mit Kindern
- Günstige Malediven Wasserbungalow vom Spezialis…
- Malediven Ferien vom Spezialisten
- Schöne Malediven-Hochzeitsreisen
- Pioniere der Reiseindustrie
- Luxushotels auf den Malediven vom Spezialisten
- Malediven Atolle vom Spezialisten
- Addu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Baa Atoll Reisen vom Spezialisten
- Gaafu Alifu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Gaafu Dhaalu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Haa Dhaalu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Laamu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Lhaviyani Atoll Reisen vom Spezialisten
- Noonu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Nord-Ari-Atoll Reisen vom Spezialisten
- Nord Male Atoll Reisen vom Spezialisten
- Nord Nilandhe Atoll Reisen vom Spezialisten
- Raa Atoll Reisen vom Spezialisten
- Rasdu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Sued Ari Atoll Reisen vom Spezialisten
- Sued Male Atoll Reisen vom Spezialisten
- Sued Nilandhe Atoll Reisen vom Spezialisten
- Thaa Atoll Reisen vom Spezialisten
- Malediven Inseln vom Spezialisten
- Mittelklasse Hotels Malediven vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Malediven Reiseinformationen
- Malediven Schiffsreisen vom Spezialisten
- Auf den Malediven schnorcheln
- Malediven Tauchen