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Bonaire, Karibik

Bonaire Tauchen & Schnorcheln vom Spezialisten

Lassen Sie den Stress hinter sich

Bonaire bietet alles, was ein Tauchparadies ausmacht und ist eine perfekte Destination für Karibik Tauchreisen. Aufgrund der Vielfalt und Schönheit des Unterwasser-Naturschutzparks vor Bonaire sollten Sie bei einem Besuch der Insel nicht nur am Strand entspannen, sondern auch einen der vielen Tauchspots von Bonaire besuchen. Das Besondere an Bonaires Tauchrevieren ist die Tatsache, dass diese fast alle vom Strand aus erreichbar sind. Dies ist insofern reizvoll, da eine zeitintensive Anfahrt mit dem Tauchboot entfällt und Sie direkt von Land aus imposante Korallenriffe oder das bekannte Hilma Hooker Wrack ansteuern können.

Lassen Sie sich auf Bonaire in den Bann einer unvergleichlichen Atmosphäre ziehen und geniessen Sie Ihren Aufenthalt an einem der von Tauchern nachgefragtesten Orte dieser Erde. Bonaire Hotels warten darauf, dass Sie auf dieser herrlichen Insel Ihre Ferien verbringen und den Stress des Alltags hinter sich lassen. Wenn Sie an einem traumhaften Ort tauchen möchten, ist eine Reise nach Bonaire sehr empfehlenswert. Kontaktieren Sie am besten noch heute unsere Spezialisten, damit diese Ihnen ein massgeschneidertes Angebot für Tauchferien auf Bonaire zukommen lassen können.

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Die bezaubernde Unterwasserwelt von Bonair

Bonaire Reisen – Frieden und Ruhe erwarten Sie

Damit die Riffe vor Bonaire nicht beschädigt werden, haben die örtlichen Behörden strikte Regeln erlassen, an die sich alle Taucher halten müssen. Insbesondere das Saumriff im Gebiet von Bonaire soll durch diese Massnahmen geschützt werden. Dass vor Bonaire schon seit 1971 ein Verbot für Harpunen in Kraft ist, scheinen die Fische vor Ort bemerkt zu haben, denn viele von ihnen halten sich mitunter in unmittelbarer Nähe von Tauchern auf und lassen sich sogar füttern.

Auch wenn die beliebtesten Tauchreviere, wie zum Beispiel das Gebiet von 1'000 Steps auf Bonaire, welches so heisst, weil man 1'000 Stufen zum Meer hinuntersteigen muss, gut besucht sind, kommt man sich auf Bonaire beim Tauchen nur sehr selten zu nah. Dies liegt in erster Linie an der enormen Weitläufigkeit der Tauchgebiete und trägt zur Attraktivität von Bonaire bei Tauchern bei.

Auf Bonaire zu schnorcheln ist ein wahres Vergnügen

Bonaire Ferien sind eine sehr gute Gelegenheit, um ausgefallene und herrliche Tauchreviere wie die Salt Pier auf Bonaire kennenzulernen. Von einem einst industriell genutzten Gelände können Sie an diesem Ort in einer ungewöhnlichen Umgebung abwechslungsreiche Tauchgänge absolvieren. Geniessen Sie das besondere Licht in diesem Tauchbereich von Bonaire und erleben Sie hautnah viele exotische Fische und andere Meeresbewohner.

Vor Bonaire zu tauchen, bedeutet ein wahres Unterwasserparadies zu entdecken. Egal, ob Sie schon etliche Tauchgänge hinter sich haben oder eher ein Anfänger sind, der noch dabei ist, seine Erfahrungen zu sammeln, auf Bonaire Reisen findet jeder genau die Taucherlebnisse, denen er sich gewachsen fühlt und die er sich wünscht.

Tauchen & Schnorcheln

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