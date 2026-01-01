Bonaire Tauchen & Schnorcheln vom Spezialisten
Lassen Sie den Stress hinter sich
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Die bezaubernde Unterwasserwelt von Bonair
Bonaire Reisen – Frieden und Ruhe erwarten Sie
Damit die Riffe vor Bonaire nicht beschädigt werden, haben die örtlichen Behörden strikte Regeln erlassen, an die sich alle Taucher halten müssen. Insbesondere das Saumriff im Gebiet von Bonaire soll durch diese Massnahmen geschützt werden. Dass vor Bonaire schon seit 1971 ein Verbot für Harpunen in Kraft ist, scheinen die Fische vor Ort bemerkt zu haben, denn viele von ihnen halten sich mitunter in unmittelbarer Nähe von Tauchern auf und lassen sich sogar füttern.
Auch wenn die beliebtesten Tauchreviere, wie zum Beispiel das Gebiet von 1'000 Steps auf Bonaire, welches so heisst, weil man 1'000 Stufen zum Meer hinuntersteigen muss, gut besucht sind, kommt man sich auf Bonaire beim Tauchen nur sehr selten zu nah. Dies liegt in erster Linie an der enormen Weitläufigkeit der Tauchgebiete und trägt zur Attraktivität von Bonaire bei Tauchern bei.
Auf Bonaire zu schnorcheln ist ein wahres Vergnügen
Bonaire Ferien sind eine sehr gute Gelegenheit, um ausgefallene und herrliche Tauchreviere wie die Salt Pier auf Bonaire kennenzulernen. Von einem einst industriell genutzten Gelände können Sie an diesem Ort in einer ungewöhnlichen Umgebung abwechslungsreiche Tauchgänge absolvieren. Geniessen Sie das besondere Licht in diesem Tauchbereich von Bonaire und erleben Sie hautnah viele exotische Fische und andere Meeresbewohner.
Vor Bonaire zu tauchen, bedeutet ein wahres Unterwasserparadies zu entdecken. Egal, ob Sie schon etliche Tauchgänge hinter sich haben oder eher ein Anfänger sind, der noch dabei ist, seine Erfahrungen zu sammeln, auf Bonaire Reisen findet jeder genau die Taucherlebnisse, denen er sich gewachsen fühlt und die er sich wünscht.
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