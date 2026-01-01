Beste Reisezeit für die Virgin Islands
Tropisches Klima mit Trockenzeit von Dezember bis April
Wann sich Ferien auf den Virgin Islands lohnen
Die Virgin Islands sind ein klassisches Winterziel: Von Dezember bis April herrscht Trockenzeit mit viel Sonne, wenig Regen und beständigen Passatwinden, welche die tropische Wärme angenehm abmildern. Diese Monate eignen sich ideal für Strandtage in den Buchten von Tortola, für Schnorchelausflüge zu den Korallenriffen und für Segeltörns zwischen den rund hundert Inseln der Gruppe.
In der Zwischensaison von Mai bis Juni sowie im November steigt die Schauerneigung, doch die Regengüsse sind meist kurz und das Meer bleibt badewarm. Wer ruhige Strände schätzt und zeitlich flexibel ist, reist gerne in diesen Monaten – auch die Baths auf Virgin Gorda oder ein Ausflug nach Anegada lassen sich dann in aller Ruhe geniessen.
Von Juni bis November dauert die atlantische Hurrikansaison, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. In dieser Zeit sind längere Regenphasen und tropische Stürme möglich; viele Gäste weichen deshalb auf die Trockenzeit aus. Wer dennoch in diesen Monaten reist, sollte etwas Pufferzeit einplanen und die Wetterlage im Blick behalten.
Klimatabelle Virgin Islands
Die Werte beziehen sich auf Road Town auf Tortola, den Hauptort der Inselgruppe. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|28
|22
|10
|26
|Februar
|28
|22
|8
|26
|März
|29
|22
|8
|26
|April
|30
|23
|9
|27
|Mai
|31
|24
|11
|27
|Juni
|31
|25
|11
|28
|Juli
|32
|25
|12
|28
|August
|32
|25
|13
|29
|September
|32
|25
|13
|29
|Oktober
|31
|24
|14
|29
|November
|30
|24
|13
|28
|Dezember
|29
|23
|11
|27
Fazit: Die Temperaturen schwanken übers Jahr nur wenig – der entscheidende Unterschied liegt beim Regen. Am trockensten sind Februar und März, die meisten Schauer fallen zwischen August und November. Das Meer ist das ganze Jahr über badewarm, sodass Baden und Schnorcheln grundsätzlich immer möglich sind.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Die Hauptsaison ist die ideale Winterflucht für Schweizer Gäste. Wer dem Nebel im Dezember entkommen oder im Februar Sonne tanken möchte, findet auf Tortola und Virgin Gorda stabiles Wetter, wenig Regen und eine angenehme Brise – beste Voraussetzungen für Badeferien auf den Virgin Islands, Segeltörns und Ausflüge zu den Baths.
Mai bis Juni und November: In der Zwischensaison zeigt sich die Inselgruppe von ihrer ruhigen Seite. Der Mai bringt zwar erste Schauer, dafür sind die Strände leerer und die Auswahl in den Hotels und Resorts ist gross. Auch der November eignet sich gut, wenn Sie flexibel sind: Die Hurrikansaison klingt aus, und das Meer ist besonders warm.
Juli bis Oktober: Diese Monate bilden den Kern der Hurrikansaison. Kurze, kräftige Schauer sind häufig, und tropische Stürme können den Reiseverlauf beeinflussen. Wer dennoch reist, erlebt eine sehr ruhige Inselwelt, sollte aber die Reisedaten flexibel halten und die Wetterlage verfolgen – unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung.
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Dezember bis April. In diesen Monaten ist es tagsüber warm, aber nicht schwül, und Regenschauer sind selten und kurz. Für Schweizer Gäste fällt diese Zeit ideal mit dem Winter zusammen – perfekt für eine Winterflucht in die Karibik.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Die Virgin Islands gehören zur nördlichen Inselkette der Karibik und können von tropischen Stürmen betroffen sein. Reisen sind in dieser Zeit möglich, verlangen aber Flexibilität; wer auf Nummer sicher gehen will, wählt die Monate Dezember bis April.
Segler schätzen die Trockenzeit von Dezember bis April, wenn die Passatwinde zuverlässig wehen und das Wetter stabil ist. Auch Mai und Juni bieten oft gute Bedingungen bei ruhiger See und weniger Betrieb in den Buchten. Während der Kernmonate der Hurrikansaison ist die Planung eines Segeltörns deutlich unsicherer.
Ja, das Meer rund um Tortola und die Nachbarinseln ist ganzjährig badewarm. Selbst in den kühlsten Monaten lädt das Wasser zum Schwimmen und Schnorcheln ein, wie die Klimatabelle zeigt. Für klassische Badeferien mit möglichst wenig Regen sind die Monate Dezember bis April die erste Wahl.
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