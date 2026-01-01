Wann sich Ferien auf den Virgin Islands lohnen

Die Virgin Islands sind ein klassisches Winterziel: Von Dezember bis April herrscht Trockenzeit mit viel Sonne, wenig Regen und beständigen Passatwinden, welche die tropische Wärme angenehm abmildern. Diese Monate eignen sich ideal für Strandtage in den Buchten von Tortola, für Schnorchelausflüge zu den Korallenriffen und für Segeltörns zwischen den rund hundert Inseln der Gruppe.

In der Zwischensaison von Mai bis Juni sowie im November steigt die Schauerneigung, doch die Regengüsse sind meist kurz und das Meer bleibt badewarm. Wer ruhige Strände schätzt und zeitlich flexibel ist, reist gerne in diesen Monaten – auch die Baths auf Virgin Gorda oder ein Ausflug nach Anegada lassen sich dann in aller Ruhe geniessen.

Von Juni bis November dauert die atlantische Hurrikansaison, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. In dieser Zeit sind längere Regenphasen und tropische Stürme möglich; viele Gäste weichen deshalb auf die Trockenzeit aus. Wer dennoch in diesen Monaten reist, sollte etwas Pufferzeit einplanen und die Wetterlage im Blick behalten.