Jamaika Familien
Jamaika für Gross und Klein
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ein Paradies für Naturliebhaber – Jamaika
Auf Jamaika gibt es für Kinder viel zu entdecken. Besonders kindergerecht geht es zum Beispiel in Dolphin Cove zu, wo Sie sich aufgrund des riesigen Angebotes wie auf einem Abenteuerspielplatz fühlen werden. Denn in einem von dichtem Urwald geprägten Umfeld können Sie an diesem Ort wunderhübsche Papageien beobachten und Schildkröten aus der Nähe erleben. Sehr beliebt ist auch der Montego Bay Marine Park, in dem Sie durch die Bullaugen von Kapitän Nemos Unterseeboot zahlreiche faszinierende Meeresbewohner beobachten können.
Falls Sie jedoch lieber selbst aktiv werden möchten, ist es auch eine gute Idee, Jamaikas überragende Unterwasserwelt beim Schnorcheln zu erkunden.
Jamaika Rundreisen mit Kindern machen Spass
Freuen Sie sich bei einem Aufenthalt mit Kindern auf Jamaika auf sehr gastfreundliche Hotels, in denen häufig all inklusive angesagt ist. Viele der luxuriösen Hotels auf Jamaika bieten auch ansprechende Kinderbetreuungsangebote, die Ihren Kindern viel Freude machen werden. Dieser angenehme Service ermöglicht es Ihnen, auch mal allein einen Ausflug zu unternehmen, um beispielsweise die bekannte Appleton Estate Rumfabrik zu besuchen, in der Sie nach Herzenslust das Nationalgetränk der Karibik verkosten können.
Ihre Kinder werden sich derweil prächtig amüsieren, da die meisten Hotels auf Jamaika sehr kinderfreundlich gestaltet sind und Sie an jeder Ecke ein Highlight, wie zum Beispiel ein Planschbecken finden. Wenn Sie Ihren Kindern die weite Welt zeigen möchten, ist eine Reise nach Jamaika eine gute Idee. Insbesondere wenn es die erste Fernreise für Ihr Kind ist, können Sie nichts verkehrt machen, wenn Sie sich für Jamaika entscheiden, da diese Insel alles bietet, was Kinder lieben. Wunderschön, sehr liebenswert und immer spannend – so ist Jamaika.
Familienferien weltweit entdecken
Jamaika ist ein dankbares Ziel für Ferien mit Kindern – und längst nicht das einzige. In unserer Übersicht über Familienferien finden Sie weitere Destinationen weltweit, die sich für Reisen mit Kindern bewährt haben. Wer vor allem Strand, warmes Meer und familienfreundliche Hotels sucht, wird bei den Strandferien für Familien fündig. Unsere Spezialisten beraten Sie zur passenden Reisezeit und planen den Ablauf so, dass zwischen den Ausflügen genügend Zeit zum Spielen und Ausruhen bleibt.
Jamaika eignet sich grundsätzlich für Kinder jeden Alters – auch Kleinkinder fühlen sich an den flachen Sandstränden wohl. Die Insel gilt zudem als malariafrei, was Familienferien mit kleinen Kindern zusätzlich erleichtert. Schulkinder haben ihren Spass an Ausflügen wie Dolphin Cove oder beim Schnorcheln in der bunten Unterwasserwelt.
Die Flugzeit ab der Schweiz nach Jamaika beträgt rund 11 Stunden. Mit etwas Vorbereitung – Spiele, Filme und genügend Pausen zum Schlafen – meistern auch jüngere Kinder die Reise gut. Dafür wartet am Ziel die Karibik mit Traumstränden praktisch vor der Hoteltür.
Auf Jamaika gehen die Uhren sechs Stunden nach – während der europäischen Sommerzeit sind es sieben Stunden. Kinder gewöhnen sich erfahrungsgemäss innert weniger Tage an den neuen Rhythmus. Planen Sie die ersten Ferientage entspannt am Strand oder Pool, dann gelingt die Umstellung fast von selbst.
Am angenehmsten sind die trockenen Monate von Dezember bis April – ideal also für die Sportferien. In den Sommerferien ist es feuchter und heisser, kurze tropische Schauer wechseln sich aber meist rasch mit Sonnenschein ab. In den Herbstferien ist die Wahrscheinlichkeit von Tropenstürmen am grössten – lassen Sie sich hierzu am besten von unseren Spezialisten beraten.
Ja, viele Hotels auf Jamaika – etwa im schönen Örtchen Negril – sind ausgesprochen kinderfreundlich und bieten ansprechende Kinderbetreuungsangebote. Häufig sind die Häuser als All-inclusive-Resorts geführt, was Familienferien besonders unkompliziert macht. So bleibt Ihnen auch einmal Zeit für einen Ausflug zu zweit, während der Nachwuchs bestens betreut ist.
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