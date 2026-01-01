Martinique Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Inselhüpfen Karibik
ab CHF 2395.– / pro Person
ab Martinique bis Guadeloupe
Highlights: Mont Pelée, Fort-de-France, Balata Garten, Trafalgar Falls
15 Tage / 14 Nächte
Rundreise Martinique
ab CHF 895.– / pro Person
ab/bis Fort-de-France
Highlights: Route des Anses, Jardin de Balata, Mont Pelée & Saint Pierre, Habitation Clément
7 Tage / 6 Nächte
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