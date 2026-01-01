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Hochzeitsreisen vom Spezialisten

Flitterwochen & Hochzeitsreisen vom Spezialisten

Sie planen die Reise aller Reisen. Ihre Hochzeitsreise, Ihr Honeymoon und damit Ihr Start in eine gemeinsame Zukunft stehen bevor. Eine Reise ins Glück liegt vor Ihnen, eine Reise auch, auf der alles perfekt sein muss. Eine Hochzeitsreise muss allem voran viel Privatsphäre bieten, denn die kostbarste aller kostbaren Zeiten möchte man nur in trauter Zweisamkeit geniessen. Im Alltag kommt die Romantik oft zu kurz. Eine Hochzeitsreise soll Urlaub auf Wolke sieben sein.

Bei der Organisation Ihrer Hochzeitsreise darf darum nichts dem Zufall überlassen sein – bei uns sind Sie in guten Händen, denn wir sind erst zufrieden, wenn Sie sehr zufrieden sind. Wenn Sie im Ausland den Bund fürs Leben schliessen möchten, klären wir die notwendigen Formalitäten mit unseren internationalen Partnern vor Ort. Wir informieren Sie auch zu allfälligen Anforderungen, die im Zusammenhang mit der Anerkennung einer Eheschliessung im Ausland nach Rückkehr in der Schweiz zu beachten sind. 

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Zweisamkeit an den romantischsten Orten der Welt

Reisen Sie mit Knecht Reisen zu den schönsten Orten auf unserem Planeten. Sei es ein Honeymoon in einer romantischen europäischen Stadt wie Venedig, Rom oder Paris, ein ausgefallenes Luxus-Resort auf den Malediven oder den Seychellen, eine Drive-By-Hochzeit in Las Vegas, eine intime kleine Zeremonie an einem Strand auf Bora Bora, eine rauschende Party im vierzigsten Stock eines funkelnden Hotelturms in Dubai oder einer Honeymoon Suite in einer luxuriösen Safari-Lodge in Botswana.

Unser Angebot reicht von den romantischsten Plätzen Europas zu Inselparadiesen in der Südsee und Asien und hin zu glitzernden Weltstädten wie Rio de Janeiro, Tokio, New York, Vancouver oder Kapstadt.

Hochzeitsreise mal anders - auf 4 Rädern

Wenn Sie einen Teil Ihrer Hochzeitsreise vollständig unabhängig und flexibel gestalten und dennoch ein Maximum an Zweisamkeit geniessen möchten, sind Flitterwochen im Wohnmobil oder mit einem Mietwagen ideal für Sie. Mit einem Campervan folgen Sie ohne Plan Ihrer ganz eigenen Route. Für eine Reise mit dem Mietwagen stellen wir Ihnen einen Reiseplan zusammen, buchen das Auto und die Hotels – und Sie fahren los und geniessen Ihre Zeit zu zweit. Fragen Sie uns nach Reiserouten und -Ideen für Ihren Honeymoon auf vier Rädern.

Ihre Vermählung und begleitende Feierlichkeiten lassen sich übrigens auch ideal mit geführten Privatreisen, einem Strandurlaub oder Gruppenreisen verbinden – Die Wahl ist Ihre, wir setzen Ihre Wünsche um und planen Ihre ganz persönliche Traumreise.

 

Kanada
Karibik
Malediven
Südsee
Amerika
Hawaii
Seychellen
Neuseeland
Australien
Afrika
Asien
Mauritius
Arabien
Zentralamerika

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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