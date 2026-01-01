Barbados verfügt über eine vielseitige Kultur, die man bei einer Kreuzfahrt kennen lernen kann. Hauptstadt und gleichzeitig grösster Hafen der Insel ist Bridgetown, wo die meisten Kreuzfahrtschiffe anlegen. Verschiedene Reedereien lassen ihre Schiffe Barbados anlaufen. Die Insel liegt auf den Kleinen Antillen und ist somit idealer Ausgangspunkt für Kreuzfahrten zu den Karibischen Inseln oder gar Transatlantik-Kreuzfahrten. Erfahren Sie von unseren Barbados Spezialisten die besten Routen.