Dominica Inselhüpfen vom Spezialisten

Für wen sich die Route eignet – und die beste Reisezeit

Ein Inselhüpfen mit Dominica eignet sich für aktive Reisende und Naturliebhaber, die gerne wandern, schnorcheln oder tauchen und dazwischen auch einmal die Wanderschuhe gegen den Strandtag tauschen möchten. Weniger geeignet ist die Insel für alle, die klassische Badeferien mit langen Stränden suchen – dafür sind die Nachbarinseln die perfekte Ergänzung. Bewährt hat sich eine Aufteilung mit mehreren Nächten pro Insel, damit genügend Zeit für Ausflüge bleibt. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April; in der zweiten Jahreshälfte ist es feuchter, und zwischen Juni und November können tropische Stürme auftreten.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für die Karibik kennen Dominica und seine Nachbarn aus eigener Erfahrung, wählen die passenden Unterkünfte aus und organisieren Fähren, Flüge und Transfers aus einer Hand. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir stellen Ihre massgeschneiderte Route durch die Inselwelt der Kleinen Antillen zusammen.