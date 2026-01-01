Dominica Inselhüpfen vom Spezialisten
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Inselhüpfen ab Dominica – die Naturinsel im Herzen der Kleinen Antillen
Dominica liegt mitten im Bogen der Kleinen Antillen, eingerahmt von den französischen Inseln Guadeloupe im Norden und Martinique im Süden. Diese Lage macht die Insel zu einem idealen Baustein für ein Inselhüpfen: Fährverbindungen und kurze Flüge verknüpfen die drei Inseln miteinander, sodass Sie auf einer einzigen Reise zwei völlig unterschiedliche Welten erleben – das ursprüngliche, wilde Dominica und das französisch-kreolische Lebensgefühl seiner Nachbarn. Wer die Karibik abseits der grossen Ferienzentren sucht, findet in dieser Kombination eine der reizvollsten Routen der Region.
Was Sie erwartet: Regenwald, Vulkane und kreolische Lebensart
Dominica trägt den Beinamen «Naturinsel der Karibik» – und das zu Recht. Dichter Regenwald überzieht die vulkanischen Bergketten, Wasserfälle stürzen in grüne Schluchten, heisse Quellen und dampfende Erdspalten zeugen vom vulkanischen Ursprung der Insel. Der Nationalpark Morne Trois Pitons gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe, und vor der Küste lassen sich mit etwas Glück Pottwale beobachten. Statt langer Sandstrände erwarten Sie hier Wanderwege, Flussbäder und die Kultur der Kalinago, der indigenen Bevölkerung der Insel.
Ganz anders die Nachbarinseln: Auf Guadeloupe und Martinique treffen karibische Strände auf französische Lebensart – mit Boulangerien, Märkten und kreolischer Küche. So verbindet Ihre Reise Naturerlebnis und Genuss auf engstem Raum.
Für wen sich die Route eignet – und die beste Reisezeit
Ein Inselhüpfen mit Dominica eignet sich für aktive Reisende und Naturliebhaber, die gerne wandern, schnorcheln oder tauchen und dazwischen auch einmal die Wanderschuhe gegen den Strandtag tauschen möchten. Weniger geeignet ist die Insel für alle, die klassische Badeferien mit langen Stränden suchen – dafür sind die Nachbarinseln die perfekte Ergänzung. Bewährt hat sich eine Aufteilung mit mehreren Nächten pro Insel, damit genügend Zeit für Ausflüge bleibt. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April; in der zweiten Jahreshälfte ist es feuchter, und zwischen Juni und November können tropische Stürme auftreten.
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für die Karibik kennen Dominica und seine Nachbarn aus eigener Erfahrung, wählen die passenden Unterkünfte aus und organisieren Fähren, Flüge und Transfers aus einer Hand. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir stellen Ihre massgeschneiderte Route durch die Inselwelt der Kleinen Antillen zusammen.
Gut zu wissen für Ihre Route
Die Anreise nach Dominica erfolgt in der Regel über eine der Nachbarinseln – ein Grund mehr, die Reise gleich als Inselhüpfen anzulegen. Planen Sie für Dominica selbst mindestens drei bis vier Nächte ein, damit genügend Zeit für Wanderungen und Ausflüge bleibt, und ergänzen Sie die Route je nach Vorliebe mit Bade- oder Kulturtagen auf Guadeloupe oder Martinique. Gerne stellen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte mit allen Fähren, Flügen und Unterkünften zusammen.
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