Kuba Veloferien
Veloferien in Kuba mit dem Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Kuba auf dem Velo entdecken
Kuba Ferien: Mit dem Drahtesel über die karibische Insel
Die Karibikinsel hat eine eher frische Tradition, was das Velo anbelangt. Fidel Castro selbst hat Ende der Achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts Millionen Fahrräder aus der Volksrepublik China einschiffen lassen. Einerseits, weil seiner Meinung nach die Kubaner zu wenig Bewegung bekamen und andererseits, um ein günstiges Transportmittel zu haben. Die Besonderheit Kubas – die Oldtimer – kann man vom Velo aus auf ganz besonders nahe Weise geniessen.
Ansonsten muss man sich als an die Grossstadt gewöhnter Radfahrer keine Sorgen machen, denn der Verkehr in Kuba ist eher gering und die Menschen sind nicht ohne Grund für ihre Gelassenheit bekannt. Das liegt natürlich auch an der karibischen Sonne, die man auf dem Rad ebenfalls geniessen kann.
Kuba Ferien auf dem Fahrrad: Mangoplantagen und Kubas Strände
Wer in Kuba Hotels mieten will und jeweils einige Tage vor Ort oder am Strand verweilen möchte, der sollte sich unbedingt auch ein Velo ausleihen und eine Tour machen. Denn selbst für kurze Ausflüge ist es lohnenswert, beispielsweise Städte wie Pinardel Rio oder Santiago de Cuba mit dem Rad zu erfahren – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei sind Kuba Veloreisen natürlich vor allem für aktive Reisende mit Abenteuerlust eine echte Empfehlung des Spezialisten.
Geplante Radtouren durch Kuba sind beliebt, aber immer noch fernab von einem Massenphänomen. Es ist eine besondere Art, sich in dem Inselstaat fortzubewegen und das spürt man auch. Denn sowohl die Einheimischen als auch die anderen Radtouristen grüssen sich freundlich, fast interessiert, untereinander. Reisende auf dem Rad erleben den Zauber Kubas ganz nah und werden diese magischen Momente nie wieder vergessen.
Veloferien in Kuba mit dem Spezialisten
Kuba Reisen sind heute mit einer organisierten Planung vom Spezialisten einfacher als jemals zuvor. Lange Zeit waren natürlich vor allem die Hauptstadt und die Strände das Ziel der Reisenden. Eine Rundreise per Velo lässt sich sehr gut auch mit Zwischenaufenthalten und Wandern kombinieren. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie mehr über diese einmalige Art, Kuba kennenzulernen.
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