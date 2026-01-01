Bonaire Reisen vom Spezialisten

Der Charakter von Bonaire: klein, trocken, naturnah

Bonaire liegt in der Südkaribik, nur rund 80 Kilometer vor der Küste Südamerikas, und unterscheidet sich deutlich vom klassischen Karibikbild: Statt üppigem Regenwald prägen Kakteen, Salzseen und flache Buchten die Landschaft. Der Norden rund um den Washington Slagbaai Nationalpark ist hügelig und wild, der flache Süden ist von Salzpfannen geprägt, an denen sich regelmässig Flamingos versammeln.

Die geschützte Westküste mit der Inselhauptstadt Kralendijk bietet ruhiges Wasser, die meisten Unterkünfte und direkten Zugang zu den Riffen, während die raue Ostküste dem Passatwind ausgesetzt ist – mit Ausnahme der Lagune Lac Bay, deren flaches, windsicheres Wasser ideale Bedingungen zum Windsurfen und Kitesurfen schafft.

Beste Reisezeit für Bonaire

Als ABC-Insel liegt Bonaire ausserhalb des Hurrikangürtels und ist damit eines der wenigen karibischen Ganzjahresziele: Während viele Nachbarinseln von Juni bis November mit der Hurrikansaison rechnen müssen, bleibt das Risiko auf Bonaire sehr gering. Das Klima ist trocken und beständig, die Temperaturen bewegen sich das ganze Jahr über um die 27 bis 30 Grad, und der stetige Passatwind sorgt für angenehme Abkühlung. Die klassische Hauptsaison fällt in die karibische Trockenzeit von Dezember bis April; wer ruhigere Monate und günstigere Flüge bevorzugt, reist ausserhalb dieser Zeit und profitiert von ebenso verlässlichem Wetter.

Die vergleichsweise regenreichsten Monate liegen zwischen Oktober und Januar, wobei die Schauer meist kurz ausfallen. Eine detaillierte Übersicht mit Klimatabelle finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Bonaire.

Für wen sich Bonaire Ferien eignen

Bonaire ist in erster Linie ein Ziel für Taucher und Schnorchler: Die Riffe stehen unter Schutz, liegen oft nur wenige Meter vor der Küste und sind an vielen Stellen direkt vom Ufer aus erreichbar – mehr dazu auf unserer Seite Tauchen und Schnorcheln auf Bonaire. Aktive finden mit Kitesurfen in der Lac Bay, Kajaktouren durch die Mangroven und Wanderungen im Nationalpark ein breites Angebot.

Paare schätzen die ruhige, persönliche Atmosphäre der kleinen Hotels, und auch Familien mit Kindern sind gut aufgehoben: Das flache, ruhige Wasser der Westküste, die kurzen Distanzen mit dem Mietwagen und die Tierbeobachtungen von Flamingos bis Meeresschildkröten machen die Insel zu einem entspannten Familienziel.

Bonaire mit anderen Inseln kombinieren

Dank kurzer Flugverbindungen lässt sich Bonaire einfach mit Aruba und Curaçao zu einer Inselhopping-Reise verbinden – drei Inseln mit demselben verlässlichen Klima, aber sehr unterschiedlichem Charakter: Aruba mit langen Sandstränden, Curaçao mit städtischem Flair und Bonaire als ruhiger Natur- und Tauchdestination. Auch ein Bootsausflug zur unbewohnten Nachbarinsel Klein Bonaire mit ihrem weissen Strand gehört zu den lohnendsten Tagesausflügen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination aus Flügen, Unterkünften und Inselwechseln individuell zusammen.