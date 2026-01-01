Jamaika Badeferien
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Badeferien an Jamaikas Stränden
Badeferien in der Karibik – auf Jamaika sind Sie richtig
Der beschauliche Ort Ocho Rios, nicht weit von Montego Bay entfernt, ist einer der Plätze auf der Insel, für den sich ein Flug nach Jamaika lohnt. Vor allem der berühmte Strand Seven Miles Beach, an dem Sie zahlreiche luxuriöse Hotels vorfinden, ist sehr sehenswert und macht Lust darauf, dort entspannte Jamaika Badeferien zu verbringen. Da Jamaika sehr lange eine Kolonie von England war, ist die Insel auch heute noch in einigen Belangen sehr britisch.
So können Sie sich zum Beispiel mit Englisch überall sehr gut verständigen, was es erleichtert, mit den gastfreundlichen Jamaikanern in Kontakt zu treten.
Jamaika Rundreisen führen Sie zu den schönsten Orten der Insel
Jamaika ist aber nicht nur landschaftlich und kulturell sehr interessant, sondern auch ein Ferienziel für Gourmets, die feinste karibische Küche geniessen möchten. Kosten Sie zum Beispiel eine so aussergewöhnliche Spezialität wie Stuffed Lobster, der ursprünglich von der nur durch den Jamaica Channel von Jamaika getrennten Nachbarinsel Kuba stammt. Neben feinstem Lobster beinhaltet dieses wunderbare Gericht noch Zwiebeln, Pilze, Käse und Ei, wodurch es zu einem wahren Gaumenschmaus wird. Geniessen Sie es, eine der vielen Strandbars von Jamaika zu besuchen und versäumen Sie es nicht, den leckeren Rum der Insel zu probieren.
Jamaika Ferien – ein Erlebnis voller Entspannung und Ruhe
Ein altes jamaikanisches Gesetz besagt, dass kein Hotel höher sein darf als die vor ihm am Strand stehenden Palmen. Aufgrund dieser sehr kuriosen Bestimmung fügen sich die Hotels, die Sie zum Beispiel auf einer Jamaika Mietwagenrundreise ansteuern können, sehr gut in die jeweilige Landschaft ein. Einstige Hippie-Hochburgen, malerische Fischerdörfer und interessante Städte wie Kingston, die Hauptstadt von Jamaika, verleihen der Insel einen besonderen Charme, der sie sehr attraktiv macht.
Wenn Sie die Karibik von einer ihrer schönsten Seiten kennenlernen möchten, sind Ferien auf Jamaika sehr empfehlenswert, da Sie dort alles finden, was eine gelungene Reise in die Karibik ausmacht. Weitläufige Strände und kristallklares Wasser prägen Jamaika.
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