China Reisen vom Spezialisten
Tradition, Kultur und Moderne
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernChina und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Mandarin Oriental Palace, Luzern
Regionen und Orte im Überblick
Für die erste Begegnung mit dem Reich der Mitte bewährt sich die klassische Route durch den Osten: In Peking erwarten Sie die Verbotene Stadt und die Chinesische Mauer, in Xi'an die weltberühmte Terrakotta-Armee, bevor Schanghai mit seiner Skyline am Bund den Sprung in die Gegenwart markiert. Landschaftlich eindrücklich wird es rund um Guilin, wo sich karstige Zuckerhutberge über Reisfeldern und dem Li-Fluss erheben. Im Südwesten lockt Yunnan mit Teeplantagen, Reisterrassen und alten Handelsorten – idealer Ausgangspunkt ist Kunming, die „Stadt des ewigen Frühlings“.
Von Chengdu aus erreichen Sie die Nationalparks Sichuans mit stillen Seen und Wasserfällen wie in Huanglong. Wer die Reise gemütlich ausklingen lassen möchte, verbindet die Weltstädte Hongkong und Macau im Süden oder geniesst Badeferien auf der tropischen Insel Hainan.
So planen Sie Ihre China Reise
Die Distanzen im riesigen Land sind gewaltig – dank Inlandflügen und einem dichten Netz an Hochgeschwindigkeitszügen lässt sich dennoch viel in einer Reise unterbringen. Bewährt hat sich, zwei bis drei Regionen zu kombinieren, statt möglichst viele Stationen aneinanderzureihen. Unsere China Rundreisen bieten dafür erprobte Routen, die wir individuell auf Ihre Wünsche anpassen. Für die klassischen Strecken gelten Frühling und Herbst als beste Reisezeit, wobei einzelne Regionen wie das milde Yunnan oder das winterfreundliche Hainan eigene Regeln kennen. Sorgfältig ausgewählte Hotels in China – vom Stadthotel bis zum Strandresort – runden die Reise ab.
China mit den Nachbarländern kombinieren
Wer noch weiter blicken möchte, verbindet China mit seinen Nachbarn: Korea Rundreisen ergänzen die chinesischen Kaiserstädte um ein spannendes Kontrastprogramm, während Mongolei Rundreisen in die weiten Steppenlandschaften nördlich der Chinesischen Mauer führen. Beide Kombinationen lassen sich bequem in eine einzige Reise integrieren. Unsere Spezialisten stimmen Route, Reisedauer und Reisezeit so aufeinander ab, dass die einzelnen Etappen ein stimmiges Ganzes ergeben.
Was China Reisen so vielfältig macht
Kaum ein anderes Reiseziel vereint derart viele Gegensätze: Im Norden warten Peking mit der Verbotenen Stadt und die Chinesische Mauer, in Xi'an die weltberühmte Terrakotta-Armee, während Schanghai mit seiner Skyline am Bund den Takt der Gegenwart vorgibt. Ganz anders präsentiert sich der Süden: Um Guilin erheben sich karstige Zuckerhutberge über Reisfeldern und dem Li-Fluss, in Yunnan reihen sich Teeplantagen, Reisterrassen und alte Handelsorte aneinander, und in Sichuan schützen Nationalparks wie Huanglong stille Seen und Wasserfälle. Wer Höhenluft sucht, findet in Tibet Klöster und weite Hochebenen; die tropische Insel Hainan lädt dagegen zum Baden ein.
Beste Reisezeit für China
Für die klassischen Routen zwischen Peking, Xi'an, Guilin und Schanghai gelten der Frühling von April bis Mai und der Herbst von September bis Oktober als beste Reisezeit: Die Temperaturen sind angenehm und das Wetter ist meist stabil. Der Sommer bringt im Tiefland Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit, der Winter ist im Norden kalt und trocken – dafür erleben Sie Peking dann ohne grosse Besucherströme. Yunnan ist dank seiner Höhenlage fast ganzjährig mild; die Provinzhauptstadt Kunming trägt nicht umsonst den Beinamen „Stadt des ewigen Frühlings“.
Für Tibet empfiehlt sich die Zeit von Mai bis Oktober, während Hainan besonders in den Wintermonaten mit badefreundlichen Temperaturen punktet.
Praktische Hinweise für Ihre China Ferien
Die Distanzen im Land sind gewaltig. Inlandflüge und das dichte Netz an Hochgeschwindigkeitszügen verbinden die Regionen jedoch schnell und zuverlässig, sodass sich bereits in zwei bis drei Wochen ein abwechslungsreiches Programm umsetzen lässt. Direktflüge ab der Schweiz dauern rund zehn bis zwölf Stunden, die Zeitverschiebung beträgt sechs bis sieben Stunden. Bezahlt wird in Renminbi; ausserhalb der grossen Städte ist Englisch wenig verbreitet, weshalb sich geführte Rundreisen oder Privatreisen mit lokaler Reiseleitung bewähren. Klären Sie zudem frühzeitig die aktuellen Einreisebestimmungen ab – für Tibet sind zusätzliche Genehmigungen nötig, um deren Organisation sich unsere Spezialisten kümmern.
Für wen sich China Reisen eignen
China passt zu Kulturinteressierten, die Kaiserpaläste, Tempel und die Chinesische Mauer erleben möchten, ebenso wie zu Naturliebhabern, die es zu Reisterrassen, Karstbergen und Nationalparks zieht. Erstbesucher wählen häufig die klassische Route von Peking über Xi'an und Guilin nach Schanghai, wiederkehrende Gäste vertiefen sich in Yunnan, Sichuan oder Tibet. Wer Kultur mit Badeferien verbinden möchte, hängt einige Tage auf Hainan an – passende China Hotels finden Sie für jede Etappe. Unsere China-Spezialisten stellen Ihre Reise individuell zusammen – von der ersten Idee bis zur fertigen Route.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Für unvergessiche Ferien in China
Rundreisen durch China
Interessieren Sie sich für eine Rundreise, haben Sie eine riesige Auswahl. Das „Land des Lächelns“ bietet unzählige Facetten und viele Gesichter. Flüsse haben gigantische Ausmasse, während die Gipfel der Berge wie entrückt wirken. Hinzu kommen Teeplantagen, die bis zum Horizont reichen und die unendlich wirkende Chinesische Mauer. Vielleicht möchten Sie durch die karstigen Hügel von Guilin reisen und anschliessend den Fluss Li Jiang erleben.
Der Dichter Han Yu beschrieb den Li-Jiang als „grünen Gürtel aus Seide, der sich durch die Landschaft zieht und die Berge gleichen Haarspangen aus blauer Jade“. Erhalten Sie von unseren China-Spezialisten Routenvorschläge, welche auf Ihre individuellen Bedürfniss angepasst sind.
Wiedererstarken des Konfuzius
Während seiner langen Geschichte hat das Land frohe aber auch dunkle Stunden erlebt. Nach der chinesischen Kulturrevolution waren die Lehren von Konfuzius lange Zeit verpönt. Mittlerweile hat er wieder einen festen Platz in den Weiten des Landes aber auch im Leben der Menschen gewonnen. Ab und an faucht der chinesische Drache, dennoch sind die Menschen vom Gebot der Harmonie angetan. Bei der Beratung erzählen Ihnen unsere China-Spezialisten gerne auch mehr über die Kultur des Landes und zeigen Ihnen auf, an welchen Orten Sie diese am besten erleben können.
Metropolen und Abgelegenheit
Die Millionenstadt Schanghai mit mehr als 15 Millionen Einwohnern gilt weltweit als das „neue New York“. Chinesen behaupten von ihr, dass es jeder, der es bis dahin geschafft hat, auch überall schaffen würde. Für Gäste lohnt sich ein Bummel auf dem 2.600 Meter langen am Ufer des Huangqu gelegenen Prachtboulevard, dem „Bund“. Geniessen Sie anschliessend Ihre Ferien in einem der zahlreichen China Hotels. Insgesamt stehen alle grossen Städte Chinas wie die Hauptstadt Peking, oder die Millionenstadt Xi'an oder Xian, stellvertretend für Tempo und Innovation des ganzen Landes.
An manchen Tagen zeigt sich aber auch die negative Seite des gepriesenen Fortschritts: Nämlich, wenn sich auf den mehrspurigen Strassen Staus bilden und der Smog die Städte einnebelt.
Dennoch gibt es sie, die idyllische Regionen. In der Provinz Sichuan befinden sich Nationalparks mit Wasserfällen, stillen Seen und beeindruckenden Kulturlandschaften. Suchen Sie das für Sie richtige Hotel für Ihre China Ferien? Wie wäre es mit einer Kombination zwischen China Kultur und Natur, wie dem Huanglong Nationalpark oder einem Abstecher auf die Insel Hainan, dem Hawaii Chinas? Unsere China-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre massgeschneiderte Reise zusammen. Egal ob reine China Kultur, China Reisen durch Chengdu, China Bahnreisen mit dem Zug oder Gruppenreisen durch China: Wir haben für alle Wünsche eine Lösung.
Beste Reisezeit für China Reisen
China erstreckt sich über mehrere Klimazonen – die beste Reisezeit hängt darum stark von Ihrer Route ab. Als klassische Reisemonate gelten der Frühling von April bis Mai und der Herbst von September bis Oktober: Dann ist es in weiten Teilen des Landes angenehm mild, und die Sicht auf Landschaften und Sehenswürdigkeiten ist am klarsten. Der Norden rund um Peking und Xi'an bringt heisse Sommer und trockene, kalte Winter mit sich. Der subtropische Süden mit Shanghai, Guilin und Hongkong zeigt sich im Hochsommer schwül und regenreich, dafür sind Frühling und Herbst hier besonders angenehm.
Für Tibet empfehlen sich die Monate Mai bis Oktober, während Yunnan dank seiner Höhenlage beinahe ganzjährig mildes Klima bietet – die Provinzhauptstadt Kunming trägt nicht umsonst den Beinamen «Stadt des ewigen Frühlings». Die tropische Insel Hainan ist dagegen ein ideales Ziel für die Wintermonate. Beachten Sie bei der Planung ausserdem die chinesischen Feiertage: Rund um das Neujahrsfest im Januar oder Februar sowie während der «Goldenen Woche» Anfang Oktober sind Millionen Menschen im eigenen Land unterwegs, Züge und Hotels sind dann schnell ausgebucht. Unsere China-Spezialisten kennen die regionalen Unterschiede genau und empfehlen Ihnen die ideale Route für Ihren Reisetermin.
Planen Sie eine Reise durch mehrere Regionen, lassen sich die Klimazonen geschickt verbinden: Starten Sie beispielsweise im Frühherbst in Peking, reisen Sie über Xi'an in den Süden und schliessen Sie die Route in Hongkong ab, wo es bis in den Spätherbst hinein warm bleibt. So erleben Sie jede Etappe bei angenehmen Bedingungen.
Höhepunkte von der Chinesischen Mauer bis zur Terrakotta-Armee
Einige Sehenswürdigkeiten gehören auf fast jede China Reise. Allen voran die Chinesische Mauer: Die restaurierten Abschnitte nördlich von Peking lassen sich gut als Tagesausflug besuchen und belohnen mit weiten Blicken über bewaldete Hügelketten. In Xi'an bestaunen Sie die Terrakotta-Armee, eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts: Tausende lebensgrosse Tonkrieger bewachen dort seit mehr als 2000 Jahren das Grab des ersten Kaisers von China.
In Peking beeindrucken die Verbotene Stadt und der Himmelstempel, während Chengdu vor allem für seine Pandas berühmt ist – in den Aufzucht- und Forschungsstationen der Region beobachten Sie die seltenen Bären aus nächster Nähe.
Naturliebhaber zieht es in die Karstlandschaft von Guilin, wo sich der Li-Fluss zwischen zuckerhutförmigen Bergen hindurchwindet, oder zu den leuchtend grünen Reisterrassen Südchinas. Wer tiefer eintauchen möchte, verbindet diese Klassiker mit Tempeln, Gärten und Teehäusern abseits der grossen Besucherströme – die Kultur Chinas erleben Sie am eindrücklichsten dort, wo der Alltag zu Hause ist. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten eine Route zusammen, die berühmte Höhepunkte und stille Winkel klug kombiniert.
Auch Chinas Gebirgslandschaften sind eine Reise wert: Die Gelben Berge von Huangshan mit ihren knorrigen Kiefern und Nebelmeeren gehören zu den meistfotografierten Motiven des Landes und haben Generationen von Malern und Dichtern inspiriert. Wie viele Höhepunkte in Ihre Route passen, hängt von Reisedauer und Tempo ab – im Beratungsgespräch priorisieren wir gemeinsam, was Sie nicht verpassen sollten.
Tibet, Yunnan und die Mongolei: Weite erleben und geschickt kombinieren
Abseits der Metropolen zeigt China seine vielleicht eindrücklichsten Gesichter. Auf dem «Dach der Welt» in Tibet thront der Potala-Palast über Lhasa, Klöster und Gebetsfahnen prägen das Hochland. Wegen der Höhenlage planen unsere Spezialisten Ihre Route mit genügend Zeit zur Akklimatisierung – so geniessen Sie diese einzigartige Region entspannt. Yunnan im Südwesten begeistert mit den historischen Altstädten von Lijiang und Dali, spektakulären Reisterrassen und der Vielfalt zahlreicher ethnischer Minderheiten – eine Region, die sich wie ein eigenes Land anfühlt.
Eine besondere Stärke unserer Spezialisten sind Kombinationsreisen: China lässt sich hervorragend mit der Mongolei verbinden. Endlose Steppen, die Wüste Gobi und Übernachtungen in traditionellen Jurtencamps bilden einen faszinierenden Kontrast zu Chinas pulsierenden Städten. Besonders stilvoll gelingt diese Verbindung auf einer Sonderzugreise, die mehrere Länder und Landschaften auf einer einzigen Route vereint. Wir zeigen Ihnen, welche Kombination sich für Ihre Reisedauer am meisten lohnt.
Gut geplant nach China: praktische Tipps unserer Spezialisten
Die Einreise nach China ist für Schweizer Reisende derzeit erfreulich unkompliziert: Für kürzere touristische Aufenthalte gilt aktuell eine Visumsbefreiung. Da sich solche Bestimmungen ändern können, prüfen Sie vor der Abreise die aktuellen Hinweise des EDA sowie der chinesischen Vertretung in der Schweiz – bei einer Buchung machen wir Sie rechtzeitig auf alle Formalitäten aufmerksam. Die Anreise gelingt bequem mit Nonstop-Flügen ab Zürich nach Hongkong oder mit gut getakteten Umsteigeverbindungen in alle Landesteile.
Vor Ort reisen Sie überraschend komfortabel: Das dichte Hochgeschwindigkeitsnetz der chinesischen Bahn verbindet die grossen Städte in wenigen Stunden – ideal für Bahnreisen durch das Land. Ob individuelle Rundreisen, Gruppenreisen mit fixen Abreisedaten oder eine massgeschneiderte Route mit sorgfältig ausgewählten Hotels: Wir stellen Ihre Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen. Auch mit Kindern ist China gut zu bereisen – einzig das hochgelegene Tibet eignet sich für Familien mit kleinen Kindern weniger.
Praktisch zu wissen: Im chinesischen Alltag wird fast überall mobil bezahlt; wir geben Ihnen vor der Abreise die wichtigsten Tipps dazu. Weitere Hinweise finden Sie in unseren Reiseinformationen – oder Sie kontaktieren uns direkt für eine persönliche Beratung.
Nicht zuletzt profitieren Sie bei knecht reisen von persönlicher Beratung aus erster Hand: Unsere Spezialistinnen und Spezialisten bereisen China regelmässig selbst, kennen Hotels und Reiseleiter persönlich und erreichen bei Änderungen vor Ort schnell die richtigen Ansprechpartner. So reisen Sie mit der Gewissheit, dass jemand in der Schweiz Ihre Reise im Blick behält.
Klimatabelle China
Die Werte beziehen sich auf Peking und den kontinentalen Norden Chinas, eine der wichtigsten Reiseregionen des Landes:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|2
|-8
|2
|Februar
|5
|-6
|3
|März
|12
|0
|4
|April
|20
|8
|5
|Mai
|26
|13
|6
|Juni
|30
|18
|9
|Juli
|31
|22
|13
|August
|30
|21
|11
|September
|26
|14
|7
|Oktober
|19
|7
|5
|November
|10
|-1
|3
|Dezember
|4
|-6
|2
Im Norden Chinas sind Frühling und Herbst mit milden Temperaturen und wenig Regen die angenehmsten Jahreszeiten, während der Hochsommer heiss ist und die meisten Regentage bringt. Die Winter sind trocken, aber kalt. Der subtropische Süden um Shanghai, Guilin und Hongkong ist ganzjährig wärmer und deutlich feuchter – dort gelten ebenfalls Frühling und Herbst als beste Reisemonate.
Beste Reisezeit im Detail: Monat für Monat planen
Sie möchten Ihre China Reise auf den idealen Zeitpunkt legen? Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für China finden Sie die Klimazonen im Überblick, eine Klimatabelle für Peking und konkrete Monats-Empfehlungen vom Frühling bis zum Herbst – die ideale Grundlage für Ihre Routenplanung.
China Städte-Highlights
Städte die Sie auf China-Reisen sehen müssen
Wer an Ferien in China denkt, dem fällt wohl als Erstes die Hauptstadt des Landes ein – Peking. Die Millionenmetropole ist ein Ort voller Gegensätze: Hier können Sie sowohl futuristische Bauwerke und Hotels als auch historische Stätten bestaunen. Besichtigen Sie in Peking unter anderem die Verbotene Stadt, die im Zentrum Pekings liegt, und den Himmelstempel im Norden der Metropole.
Shanghai ist bekannt für viele gigantische Bauwerke und eine atemberaubende Skyline. Hier werden Hotels in China besonders gerne für ihre spektakuläre Höhe gebucht, denn die meisten Hotelzimmer ermöglichen Ihnen einen atemberaubenden Blick über die einzigartige Skyline der Stadt. Ein weiteres Highlight Shanghais ist der chinesische Yu-Garten am Rande der Stadt. Der Garten, vor dem übrigens das berühmte Huxingting-Teehaus liegt, ist über 400 Jahre alt.
An der Südküste Chinas erwartet Sie die Weltstadt Hongkong. Entdecken Sie hier auf einer Hafenrundfahrt den Victoria Harbour, das internationale Handelszentrum der Stadt, und die zahlreichen Strände in der Umgebung. Besuchen Sie auch das grösste buddhistische Bauwerk, den Tian-Tan-Buddha oder eines der gigantischen Einkaufszentren. Für Nachtschwärmer ist das berühmte Restaurant- und Kneipenviertel Soho besonders zu empfehlen. Zudem erhalten Sie im Hong Kong Heritage Discovery Centre einen tiefen Einblick in die Geschichte der Region.
Unsere China-Spezialisten kennen die grossen Metropolen Chinas aus eigenen Reisen und verraten Ihnen gerne spannende Tipps für Restaurants oder Ausflugsmöglichkeiten.
Direktflüge ab der Schweiz nach China dauern rund zehn bis zwölf Stunden. Die Zeitverschiebung beträgt sechs bis sieben Stunden. Vor Ort verbinden Inlandflüge und ein dichtes Netz an Hochgeschwindigkeitszügen die Regionen schnell und zuverlässig, sodass sich trotz der gewaltigen Distanzen bereits in zwei bis drei Wochen ein abwechslungsreiches Programm umsetzen lässt.
China eignet sich für Kulturinteressierte, die Kaiserpaläste, Tempel und die Chinesische Mauer erleben möchten, ebenso wie für Naturliebhaber mit Zielen wie Reisterrassen, Karstbergen und Nationalparks. Erstbesucher wählen häufig die klassische Route von Peking über Xi'an und Guilin nach Schanghai, wiederkehrende Gäste vertiefen sich in Yunnan, Sichuan oder Tibet. Badeferien lassen sich auf Hainan anhängen.
Erstbesucher wählen häufig die klassische Route von Peking über Xi'an und Guilin nach Schanghai: Sie verbindet die Verbotene Stadt und die Chinesische Mauer, die Terrakotta-Armee, die Karstberge am Li-Fluss und die moderne Skyline am Bund. Die China-Spezialisten von Knecht Reisen stellen die Route individuell zusammen – von der ersten Idee bis zum fertigen Programm.
Klären Sie die aktuellen Einreisebestimmungen frühzeitig ab. Für Tibet sind zusätzliche Genehmigungen nötig, um deren Organisation sich die China-Spezialisten von Knecht Reisen kümmern. Bezahlt wird in China in Renminbi; da ausserhalb der grossen Städte wenig Englisch gesprochen wird, bewähren sich geführte Rundreisen oder Privatreisen mit lokaler Reiseleitung.
Für die klassischen Routen zwischen Peking, Xi'an, Guilin und Schanghai sind Frühling und Herbst ideal: Die Temperaturen sind angenehm und das Wetter ist meist stabil. Yunnan ist dank seiner Höhenlage fast ganzjährig mild, Hainan punktet gerade in den Wintermonaten mit badefreundlichen Temperaturen. Für Tibet empfiehlt sich die Zeit von Mai bis Oktober.
Für die klassische Route mit Peking, Xi'an, Guilin und Schanghai empfehlen sich rund zwei Wochen. Wer zusätzlich Yunnan, Sichuan oder Tibet entdecken möchte, plant besser drei Wochen ein. Das Land ist riesig – weniger Stationen mit mehr Zeit vor Ort sind meist erholsamer als ein zu dichtes Programm.
Besonders beliebt sind Kombinationen mit Korea oder der Mongolei, die sich nahtlos an eine China Rundreise anschliessen lassen. Innerhalb des Landes bieten sich Hongkong und Macau als Städteverlängerung oder Hainan für Badeferien zum Abschluss an. Auch ein Abstecher nach Tibet lässt sich in viele Routen einbauen.
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