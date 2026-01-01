Alle St. Barth Reisetipps
Ferien vom Spezialisten – St. Barth erleben
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge aus der Schweiz werden leider nicht angeboten. Die Anreise erfolgt zumeist mit einem Zwischenstopp in Paris. Die reine Flugzeit nach St. Barth beträgt rund 13 Stunden. Der Flughafen ist lediglich mit kleinen Maschinen erreichbar.
Für die Einreise müssen Staatsbürger aus der Schweiz einen Reisepass vorlegen, welcher noch mindestens eine Gültigkeit von sechs Monaten aufweist. Aufgrund der Zugehörigkeit zur EU ist eine unproblematische Einreise sichergestellt. Sollte der Aufenthalt drei Monate übersteigen, ist die Beantragung eines Visums notwendig. Kinder benötigen keinen eigenen Reisepass. Es reicht vollkommen aus, wenn die Kinder im Reisepass eines Elternteils eingetragen sind.
Eine Impfung gegen Hepatitis A, Tetanus und Diphtherie ist empfehlenswert. Wer länger bleiben möchte, sollte sich auch gegen Hepatitis B impfen lassen. Malaria ist auf der Insel St. Barth so gut wie kein Thema, jedoch sollten sich Reisende in den Abendstunden vor Mückenstichen ausreichend schützen. Zudem ist die ärztliche Versorgung aufgrund der vielen guten Ärzte auf der Insel gewährleistet.
Die beste Reisezeit für St. Barth erstreckt sich von Anfang Dezember bis zum Frühlingsbeginn im April. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die Mehrheit der Einwohner sind Christen.
Als Amtssprache gilt Französisch. Die Einwohner sprechen zumeist auch ein perfektes Englisch.
Eine Fahrt mit dem Taxi ist auf der Insel im Verhältnis zu anderen Ländern sehr teuer. Weitaus günstiger ist es, wenn sich Reisende einen eigenen Mietwagen für den Aufenthalt buchen. Ein nationaler oder auch ein internationaler Führerschein ist hierfür notwendig. Beachten Sie jedoch, dass es auf der Insel St. Barth nur zwei Tankstellen gibt, welche über die Mittagszeit zumeist geschlossen sind.
Ein Adapter ist in der Regel auf St. Barth nicht notwendig.
Reisende können eine temporäre Karte für das Internet käuflich erwerben. Zudem wird den Gästen auch in den grösseren Hotels Internet zur Verfügung gestellt.
Im Rechnungspreis der Restaurants ist das Trinkgeld zumeist inbegriffen. Ist das nicht der Fall, sollte ein Trinkgeld von zehn bis fünfzehn Prozent gegeben werden.
Auf der Insel wird der Euro akzeptiert. Jedoch können offenen Rechnungen auch unproblematisch mit US-Dollar beglichen werden. Die Akzeptanz von gängigen Kreditkarten ist auf der Insel St. Barth auf alle Fälle gegeben. Bargeldbehebungen sind ebenfalls unkompliziert an den vorgesehenen Geldautomaten möglich.
Die Zeitdifferenz beträgt in der Sommerzeit minus sechs Stunden und in den Wintermonaten minus fünf Stunden.
Die beliebteste Reisezeit liegt zwischen Dezember und April: In diesen Monaten ist es trocken, sonnig und angenehm warm. Von den Sommermonaten bis in den Spätherbst fallen häufiger tropische Schauer. Da die Temperaturen ganzjährig um 26 Grad liegen, lässt sich St. Barth grundsätzlich das ganze Jahr über bereisen.
Direktflüge gibt es nicht. Die Anreise erfolgt meist über Paris oder ein karibisches Drehkreuz; die letzte Etappe wird mit kleinen Maschinen zurückgelegt, da die Landebahn von St. Barth nur für Kleinflugzeuge ausgelegt ist. Insgesamt sollten Sie mit einer Reisezeit von rund 13 Stunden oder mehr rechnen.
Bezahlt wird mit dem Euro, vielerorts werden auch US-Dollar und die gängigen Kreditkarten akzeptiert. Amtssprache ist Französisch – die Insel gehört zu Frankreich –, doch die meisten Einheimischen sprechen ausgezeichnet Englisch. Auch die Einreise verläuft für Schweizer Gäste entsprechend unkompliziert.
St. Barth ist die richtige Wahl für alle, die Exklusivität, Ruhe und ausgezeichnete Gastronomie schätzen: kleine Boutique-Hotels und Villen statt grosser Resorts, gepflegte Strände und französische Lebensart. Besonders beliebt ist die Insel für Hochzeits- und Honeymoon-Reisen sowie für stilvolle Auszeiten zu zweit.
So früh wie möglich: Die Insel ist klein, das Angebot an Zimmern und Villen begrenzt – in der Hochsaison von Dezember bis April, besonders über die Festtage, ist St. Barth oft lange im Voraus ausgebucht. Unser Karibik-Spezialisten-Team berät Sie gerne bei der Planung.
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