Eine Fahrt mit dem Taxi ist auf der Insel im Verhältnis zu anderen Ländern sehr teuer. Weitaus günstiger ist es, wenn sich Reisende einen eigenen Mietwagen für den Aufenthalt buchen. Ein nationaler oder auch ein internationaler Führerschein ist hierfür notwendig. Beachten Sie jedoch, dass es auf der Insel St. Barth nur zwei Tankstellen gibt, welche über die Mittagszeit zumeist geschlossen sind.