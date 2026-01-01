Dominica gilt als die Naturinsel der Karibik: Statt langer Sandstrände prägen dichter Regenwald, Vulkangipfel, Wasserfälle und heisse Quellen das Bild der Insel zwischen Guadeloupe und Martinique. Auf einer Rundreise erleben Sie diese ursprüngliche Seite der Karibik besonders intensiv – auf Wanderungen durch tropische Täler, beim Bad in Naturpools, bei Begegnungen mit der Kultur der Kalinago oder beim Schnorcheln an artenreichen Riffen. Auch Walbeobachtungen gehören zu den Erlebnissen, für die Dominica bekannt ist.

Rundreisen auf Dominica eignen sich für aktive Entdecker, die Natur und Authentizität über klassische Badeferien stellen: Wanderfreunde, Naturfotografen und alle, die das grüne Herz der Kleinen Antillen kennenlernen möchten. Ob geführt in kleiner Gruppe oder individuell mit privatem Fahrer – Ihre Route lässt sich ganz nach Ihrem Tempo zusammenstellen. Als trockenere und beliebteste Reisezeit gelten die Monate von etwa Dezember bis Mai, in der zweiten Jahreshälfte ist das Klima tropisch-feucht.

Unsere Karibik-Spezialisten kennen Dominica aus eigener Erfahrung und beraten Sie persönlich – von der Auswahl der passenden Rundreise über die Unterkünfte bis zu den schönsten Etappen. Gerne kombinieren wir Ihre Rundreise auch mit Badeferien auf einer Nachbarinsel.