Afrika Reisen vom Spezialisten
Abenteuer Afrika
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernAfrika und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Faszinierende Tierbeobachtungen und interessante Städte
Erleben Sie Südafrika
"Eine Welt in einem Land", so sagen die Südafrikaner selbst über ihr Land. Es ist das beliebteste Reiseziel auf der Wunschliste für Afrika Ferien. Spüren Sie den Kontrast zwischen den Grossstädten in Südafrika und dem Naturerlebnis "Krüger Nationalpark". Fahren Sie entlang der Küste des Indischen Ozeans auf der legendären "Garden Route", auf den Spuren der Siedler vom Kap Richtung Norden. Ihr persönliches Reiseprogramm, kombiniert ganz nach Ihren Wünschen, sowohl Rundreisen mit Hotel-Aufenthalten als auch Abenteuerreisen durch Afrikas wilde Seite. Erhalten Sie interessante Insider-Tipps von unseren Afrika-Spezialisten.
Südafrika Rundreisen mit Länderkombinationen
Weisse Zuckersandstrände wie aus dem Bilderbuch erwarten Sie zum entspannten Baden und relaxen auf Ihren Afrika Mietwagenrundreisen in Kenia, in Mosambik oder auch in Sansibar. Dagegen begeistert Namibia jeden Natur- und Tierliebhaber mit einer atemberaubenden Landschaft und einer artenreichen Tiervielfalt. Mit speziellen Anbietern erreichen Sie auch abgelegene Regionen und Naturereignisse in einem Overlandtruck. Sie können aber auch die Herausforderung annehmen und eigenständig mit einem 4x4 Fahrzeug ganz individuelle Reisen unternehmen oder Sie schliessen sich einem Konvoi an, der von einem professionellen Reiseleiter geführt wird. Profitieren Sie vom Wissen unserer Afrika-Spezialisten.
Luxusferien mit dem Hauch von Abenteuer
Sie möchten Abenteuer erleben, ohne dabei auf einen gewissen Luxus verzichten zu müssen. Das ist möglich, wenn Sie sich für eine Namibia Flugsafari entscheiden. Die komfortablen Camps von Wilderness Safari, Desert & Delta, von Beyond oder Sanctuar bieten luxuriöse Unterkünfte, wie Sie es sich wünschen. In Ländern und Gebieten, die kaum durch eine funktionierende Infrastruktur erschlossen sind, sind Flug Safaris wie dafür gemacht, die Region und ihre Tierwelt zu beobachten. So können auch die einmaligen Nationalparks Katavi oder Mahale Mountains nur mit dem Flugzeug erreicht werden. Unsere Afrika-Spezialisten geben Ihre Erfahrungen gerne an Sie weiter.
Sie lieben den Komfort und das Flair von Luxus des vergangenen Jahrhunderts? Dann sollten Sie es nicht versäumen, Südafrika Zugreisen zu unternehmen. Lassen Sie sich bei einer Fahrt in den saphirblauen Waggons des Blue Train, seinem eleganten Bordrestaurant oder bei dem Ausblick durch die Panoramafenster des "Lounge Car" kulinarisch verwöhnen. Oder Sie bevorzugen eine Reise im Stile des Viktorianischen Zeitalters im Rovos Rail, während eine faszinierende Landschaft vor Ihrem Fenster vorübergleitet.
Hier treffen sich Eleganz, Service und nostalgisches Dekor mit den Vorzügen der modernen Zeit. Unsere Afrika-Spezialisten kennen die schönsten Zugstrecken persönlich und empfehlen Ihnen diese gerne weiter.
Land und Leute individuell
Gäste sind jederzeit willkommen. So können Sie auch bedenkenlos auf den verschiedenen Mietwagenrundreisen nah mit der Bevölkerung in Kontakt treten. Während sich das Land auf Ihren Südafrika Reisen vielfältig und blühend präsentiert, erleben Sie auf Ihren Namibia Reisen ein interessantes Wüstenland mit dem unterschiedlichen Farbenspiel im Dünengebiet und der weiten Steppe der Kalahari Wüste. Kombinieren Sie Ihre Reisen mit einer der schönsten Städte der Welt, wenn Sie nach Kapstadt reisen oder einen Badeaufenthalt am Indischen Ozean einplanen.
Lernen Sie die bunte Unterwasserwelt kennen und tauchen Sie in den besten Tauchrevieren, wenn Sie nach Tansania reisen und Mafia Island oder Pemba Island besuchen, bei Inhambane oder auf Madagaskar Reisen auf der Insel Nosy Be.
Afrika und seine reiche Kultur
Afrika ist reich an kulturellem Erbe aus den verschiedenen Kolonialzeiten. Starten Sie Ihre Afrika Kulturreisen an den Küsten. Uralte Handelsstädte wie Essouira in Marokko oder Ilha de Mocambique sind Zeugen der glanzvollen Vergangenheit. Orientalisch anmutende Städte wie beispielsweise Lamu, Mombasa oder Stone Town berichten vom einstigen Handel mit dem Oman. Typische Kultur afrikanischen Ursprungs erleben Sie bei den alten Stämmen, die wenig mit europäischer Zivilisation in Berührung gekommen sind und in ihrer eigenen Welt leben.
Erkunden Sie das Omo-Valley auf Ihren Äthiopien Reisen. Da sind die Buschmänner Ostafrikas und die Himbas, denen Sie auf Namibia Rundreisen begegnen sowie die Hadzabe an der Grenze von Angola.
Unsere Spezialisten bereisen Afrika regelmässig, profitieren Sie von deren Erfahrungen und lassen Sie sich bei der Verwirklichung Ihrer Traumreise weiterhelfen.
Die unvergleichliche Tierwelt auf einer Safari erleben
Kaum ein anderes Gebiet beherbergt so viele Wildtiere wie die Serengeti in Tansania und nördlich davon in dem Masai Mara Park. Sechs Millionen Gnuhufe und mehr als 200'000 Zebras und 300'000 Thomson-Gazellen bieten ein allgegenwärtiges Erlebnis. Zu den Höhepunkten einer Safari zählt der Besuch der Flachlandgorillas im tropischen Regenwald im Nordwesten des Kongos. Tolle Erlebnisse und nachhaltige Eindrücke erhalten Sie auf Ihrer Ruanda Reise oder Uganda Reise, wenn Ihnen die mächtigen und bis zu zwei Meter grossen Berggorillas begegnen oder Sie grosse Gruppen von Schimpansen beobachten können.
Ausgebildete Guides begleiten Sie auf den Wildlife-Safaris und vermitteln Ihnen viel Wissenswertes über das Verhalten der Wildtiere. Als Vorbereitung erhalten Sie wertvollen Informationen über die Tierwelt von unseren Afrika-Spezialisten.
Willkommen in der faszinierenden Welt der Safari-Abenteuer!
Das Südliche Afrika lockt mit einer beeindruckenden Vielfalt an Landschaften – von endlosen Savannen über üppige Flusslandschaften bis hin zu majestätischen Bergketten. Unsere massgeschneiderten Safaris bieten unvergessliche Momente voller Abenteuer und Entdeckungen. Begleitet von erfahrenen Guides hat man die beste Möglichkeit die unberührte Natur und die Geheimnisse der Wildnis kennenzulernen.
Tierwelten Afrikas und der Welt
Gnus in der Serengeti, Berggorillas in Ruanda und Uganda oder die Big Five in Südafrika – Afrika ist ein Paradies für Tierbeobachtungen. Weitere Inspiration finden Sie auf unserer Themenseite Beeindruckende Tierwelt: Dort stellen wir Ihnen Tierbeobachtungsferien in Afrika und rund um den Globus vor.
Weingenuss für Kenner
Südafrika von einer anderen Seite kennenlernen
Auch wenn der Begriff „Big Five“ sich normalerweise auf die fünf grossen Wildtiere Löwe, Nashorn, Elefant, Büffel und Leopard bezieht, die in Südafrika in freier Wildbahn leben, wird er auch von den Winzern in Südafrika genutzt. Die Big Five der Weine sind nämlich die fünf verschiedenen Routen, auf denen Sie das riesige Weinanbaugebiet zwischen Simonsberg und Helderberg-Massiv ganz individuell erkunden können. Wenn Sie während Ihrer Südafrika Reisen eine schöne Kulturlandschaft kennenlernen möchten und gleichzeitig Weine der Extraklasse verkostet werden sollen, sind Ferien rund um die Weingebiete Südafrikas sehr empfehlenswert.
Unsere Afrika-Spezialisten kennen die exklusivsten Weingüter persönlich und geben Ihnen gerne wertvolle Tipps für Ihre Reise durch die berühmtesten Weinregionen des Landes.
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