Arabien Reisen vom Spezialisten

Ferien in der Stadt der Superlative

Dubai Reisen versprechen ein atemberaubendes Urlaubserlebnis. Ein ultramodernes Stadtbild, riesige Shoppingmalls, prunkvolle Luxushotels und vielfältige Freizeitmöglichkeiten sind nur einige der vielen Argumente, die für Reisen nach Dubai sprechen. Erholungssuchende und Wasserratten finden an den kilometerlangen Traumstränden des Persischen Golfs ideale Bedingungen für einen entspannten Badeurlaub vor. Vielfältige Wassersportmöglichkeiten wie Segeln, Windsurfen, Jetski oder Flyboard sorgen für Abwechslung und Unterhaltung.

In den komfortablen Strandhotels sind auch Kinder herzlich willkommen, was die Stadt und das Emirat zur idealen Destination für erlebnisreiche und entspannte Familienferien macht. Aber natürlich wäre es allzu schade, wenn Sie Ihre Ferien nur am Strand verbringen würden.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Mit zu den bekanntesten Highlights gehört das ikonische Burj Khalifa. Es ist das Wahrzeichen des Emirats und mit über 800 Metern das höchste Gebäude der Welt. Von mehreren Aussichtsplattformen aus haben Sie einen spektakulären Panoramablick über die Region. Der Wild Wadi Wasserpark oder The Palm Jumeirah sind ebenfalls sehenswert.

Wüstenfeeling pur und noch viel mehr

In den Vereinigten Arabischen Emiraten können Sie Ferien ganz nach Ihrem Geschmack verleben. Sind Sie ein Shoppingfan? Die luxuriösen Malls bieten ein Einkaufsvergnügen der Extraklasse. Die Malls sind aber viel mehr als nur eine Ansammlung von stylishen Boutiquen und Designerstores. Mit Restaurants, Kinos und Fun-Parks sind sie eine echte Sehenswürdigkeit und garantieren Spass und Abwechslung für die ganze Familie. Wer Entspannung, Abenteuer und Naturerlebnis in einem sucht, geniesst bei aufregenden Wüstensafaris ein unvergessliches Ferienerlebnis. Die exklusiven Wüstenresorts sind die ideale Basis, um die Stille und die Schönheit der einzigartigen Landschaft zu erleben.

Ein Wellness- und Fitnessbereich gehört in den meisten Luxusresorts mit zum Standard, aber hier finden Sie noch viel mehr. Kamelausflüge, Wüstensafaris oder Picknick in den Dünen sind nur einige der vielen Aktivitäten, die Sie bei Arabien Ferien in den Vereinigten Arabischen Emiraten geniessen können.