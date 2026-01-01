Knecht Reisegruppe Gütesiegel
karibik Reisen Gütesiegel
karibikreisen
Mangrovenlandschaft, Trinidad / Tobago, Karibik

Trinidad & Tobago Natur

Trinidad & Tobago Ferien beim Spezialisten buchen

Der kleine Inselstaat Trinidad und Tobago ist ein Land der Gegensätze. Auf der einen Seite finden Sie sowohl auf der Insel Tobago als auch auf der grösseren Nachbarinsel Trinidad eine überragende Natur, die von Ruhe und Harmonie geprägt wird, befinden sich aber auch an einem Ort, an dem Karneval so zelebriert wird, wie in kaum einem anderen Land.

Denn an sieben Tagen im Jahr steht Port of Spain, die Hauptstadt von Trinidad & Tobago, ganz im Zeichen der Narren und wird erfüllt von den Klängen des zu der Zeit allgegenwärtigen Calypsos. Wenn Sie diese Mischung aus Naturerlebnissen und ausgelassenem Feiern hautnah erleben möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Nationalparks und Regenwälder auf Trinidad & Tobago

Die Insel Trinidad – ein Naturparadies der Extraklasse

Nicht weit entfernt von Port of Spain befindet sich ein dichter Dschungel, der in erster Linie dafür bekannt ist, viele interessante Vogelarten zu beherbergen. Aus diesem Grund ist die Gegend rund um den Mount St. Benedict auch so beliebt und wird insbesondere von Vogelliebhabern aufgesucht. Einzigartig, wunderschön und entspannt, so präsentieren sich die herrlichen Landschaften Trinidads und laden Sie dazu ein, sie ausgiebig zu erkunden.

Eine schöne Natur erwartet Sie – Trinidad Reisen

Trinidad & Tobagos Naturerlebnisse werden Sie nicht mehr loslassen. Geniessen Sie ein paar entspannte Tage in einer Umgebung, die Sie auch in der Karibik nicht oft finden. Durch ihre Lage in unmittelbarer Nähe des Festlands von Südamerika gilt die Insel Trinidad auch als Tor zur Karibik und ist ein guter Ort, um mit der Erkundung karibischer Landschaften zu beginnen. Die hohen Gebirgsketten, von denen Trinidad geprägt wird, sind ein interessanter Kontrast zu den Traumstränden der Region und bieten Ihnen viele Möglichkeiten, aktiv zu werden.

Natur pur geniessen – Trinidad & Tobago Reisen

Egal, ob Sie die herrlichen Nationalparks auf Trinidad oder die Regenwälder auf Tobago besuchen, die Landschaften der Inselgruppe werden Sie schnell in ihren Bann ziehen. Vor allem der auf Tobago gelegene Main Forrest Ridge, dessen Besuch eines der aufregendsten Trinidad & Tobago Naturerlebnisse ist, lockt Sie mit einer traumhaften Natur und vielen Wanderwegen. Aufgrund ihrer erhabenen Schönheit sollten die Regenwälder von Tobago auf Trinidad & Tobago Reisen unbedingt besucht werden. Lassen Sie sich ein auf eine unberührte Natur, in der etliche Schmetterlingsarten beheimatet sind und Sie sich vom alltäglichen Stress erholen können.

Badeferien Trinidad & Tobago

Reisen Sie zu den traumhaften Stränden in Trinidad & Tobago

Naturreisen

Erleben Sie die einzigartige Natur des Landes

Tauchen und Wassersport

Erleben Sie die Tauchspots in Trinidad & Tobago

Reiseinformationen

Alle Infos für die perfekte Reisevorbereitung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren