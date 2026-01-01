Die Karibik ist für ihre exklusiven Traumstrände, für glasklares Wasser, herrliche Tauchspots, Schnorcheln, Tauchen, Segeln und Surfen sowie die komfortabelsten Unterkünfte überhaupt bekannt. St. Barth ist das Paradies, in dem die Promis Ferien machen. Allein schon der Anflug auf die Insel ist ein Erlebnis: Gelbe Strände säumen Saint Barthélemy, wie die Insel eigentlich heisst, und die Landebahn ist die kürzeste der Welt. Die Insel liegen wie gelbe, reife Bananen im blauen Meer.

Mit nur 25 Quadratkilometern Inselfläche ist St. Barth gar nicht so gross. Trotzdem erwartet Sie hier alles, was Badeferien ausmacht: Versteckte, ruhige Gassen, begrünte Hügel, Hotels voller Luxus und romantische, ruhige Orte. Lassen Sie sich Ihre ganz persönlichen Badeferien auf St. Barth von unseren St. Barths Spezialisten zusammenstellen!