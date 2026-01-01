St. Barth Badeferien vom Spezialisten
Ferien an traumhaften Stränden von St. Barth Spezialisten
Spezialisten-Team
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Ferien im Karibik Paradies St. Barth
Lust auf Prominenz?
Natürlich werden Sie in Ihrem Hotel auf St. Barths nicht neben Bill Gates oder Kate Moss übernachten. Beide haben ihre eigene Villa auf der kleine Insel. Dennoch: Vielleicht laufen Sie ihnen hier über den Weg. St. Barths Badeferien haben Tradition bei der Prominenz, denn auch der Kennedy-Clan erholte sich hier, Jennifer Lopez und Brad Pitt waren zu Gast, Robert Redford und die Rothschilds genossen den Aufenthalt. St. Barths hat gerade einmal 8.000 Einwohner, und die leben vom Tourismus.
Selbstverständlich werden Sie nicht nur auf Stars und Sternchen treffen, wenn Sie in Ihren St. Barths Badeferien die Rue du Général de Gaulle entlang flanieren – hier machen schliesslich auch normale Menschen Urlaub. Die Inseln der Karibik konnten sich durch den Tourismus einen gewissen Reichtum aufbauen, auf den man hier auch stolz ist.
Wassersport im Paradies
Faul am Strand liegen, in der Hängematte schlafen und endlich mal die ganzen tollen Bücher lesen, die sich in den letzten Jahren so angesammelt haben… Das ist eine Möglichkeit, wie Sie St. Barths Reisen geniessen können. Die andere Möglichkeit liegt ein paar Meter vom Strand entfernt und ist nass: Die Unterwasserwelt der Karibik gilt als Taucherparadies! Sie müssen nicht einmal eine professionelle Tauchausbildung absolvieren – das nächste Korallenriff liegt ein paar Meter vor dem Strand und ist mit einem Schnorchel zu erreichen!
Ihr Hotel hat vermutlich eine eigene Tauchbasis, unterhält vielleicht sogar eine Surfschule und ermöglicht Ihnen, den Tauchschein während Ihres Aufenthalts an der St. Jean Bay zu erwerben. Am Strand Les Salines befindet sich ein Bereich für Freunde des FKK, und am Nikki-Beach bekommen Sie Cocktails und Lachs-Tartar in fast jeder Strandbar.
Keine privaten Strände – Sie sind überall willkommen
Alle Strände auf St. Barths sind öffentlich. Sie dürfen Ihre Ferien also tatsächlich an jedem Strand der Insel geniessen, ohne auf die Privatsphäre der doch regelmässig anzutreffenden Stars Rücksicht nehmen zu müssen. Und das macht einen Teil des Charmes der Kleinen Antillen aus: Die Küche hält exquisite Köstlichkeiten für Sie bereit, Sie bewegen sich zwanglos an niemals überlaufenen Stränden zwischen den Prominenten aus aller Welt und erleben schlicht unbeschwerte Tage.
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