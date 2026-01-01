Bonaire Inselhopping vom Spezialisten

Was Sie auf Bonaire erwartet

Bonaire selbst ist ein Refugium für Naturliebhaber. Die Riffe rund um die Insel stehen seit Jahrzehnten unter Schutz und zählen zu den besten Tauch- und Schnorchelrevieren der Karibik – viele Spots erreichen Sie direkt vom Ufer aus. Der vorgelagerten, unbewohnten Insel Klein Bonaire statten Sie per Boot einen Besuch ab; ihre Sandstrände und Flachwasserzonen sind ideal zum Schnorcheln. An Land prägen Kakteenlandschaften, Salzpfannen und rosafarbene Flamingokolonien das Bild, während im Übrigen beständige Passatwinde für angenehme Abkühlung sorgen – und für ideale Bedingungen beim Windsurfen in den geschützten Buchten der Ostküste.

Das überschaubare Kralendijk mit seinen farbigen Häuschen lädt zum Bummeln ein. Wer Bonaire mit den Nachbarinseln kombiniert, spürt schnell, wie sich Ruhe, Natur und karibische Gelassenheit hier zu einem eigenen Rhythmus verbinden.