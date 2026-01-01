Bonaire Inselhopping vom Spezialisten
Inselhopping ab Bonaire – die ABC-Inseln auf einer Reise
Bonaire liegt in der südlichen Karibik vor der Küste Südamerikas und bildet zusammen mit Aruba und Curacao die sogenannten ABC-Inseln. Kaum eine Region der Karibik eignet sich besser für ein Inselhopping: Die drei niederländisch geprägten Inseln liegen nahe beieinander, sind durch kurze Flüge miteinander verbunden – und könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Bonaire mit seiner intakten Unterwasserwelt Taucherinnen und Schnorchler begeistert, lockt Curacao mit bunten Kolonialfassaden und lebendiger Kultur, und Aruba trägt mit seinen langen, weissen Stränden zum perfekten Ferienausklang bei. So erleben Sie auf einer einzigen Reise drei Inselcharaktere, ohne lange Transfers in Kauf zu nehmen.
Was Sie auf Bonaire erwartet
Bonaire selbst ist ein Refugium für Naturliebhaber. Die Riffe rund um die Insel stehen seit Jahrzehnten unter Schutz und zählen zu den besten Tauch- und Schnorchelrevieren der Karibik – viele Spots erreichen Sie direkt vom Ufer aus. Der vorgelagerten, unbewohnten Insel Klein Bonaire statten Sie per Boot einen Besuch ab; ihre Sandstrände und Flachwasserzonen sind ideal zum Schnorcheln. An Land prägen Kakteenlandschaften, Salzpfannen und rosafarbene Flamingokolonien das Bild, während im Übrigen beständige Passatwinde für angenehme Abkühlung sorgen – und für ideale Bedingungen beim Windsurfen in den geschützten Buchten der Ostküste.
Das überschaubare Kralendijk mit seinen farbigen Häuschen lädt zum Bummeln ein. Wer Bonaire mit den Nachbarinseln kombiniert, spürt schnell, wie sich Ruhe, Natur und karibische Gelassenheit hier zu einem eigenen Rhythmus verbinden.
Für wen sich die Kombination eignet – und die beste Reisezeit
Ein Inselhopping ab Bonaire eignet sich besonders für Taucher, Schnorchler und Naturfreunde, die ihre Ferien mit Strand-, Kultur- und Genussmomenten auf den Nachbarinseln abrunden möchten. Auch Paare und Familien schätzen die kurzen Distanzen: Statt langer Reisetage wechseln Sie in weniger als einer Flugstunde die Insel und damit die Szenerie. Ein grosser Vorteil der Region: Die ABC-Inseln liegen südlich des Hurrikangürtels und sind dank des trockenen, warmen Klimas das ganze Jahr über ein zuverlässiges Reiseziel – ideal auch für den europäischen Winter.
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für die Karibik kennen die Inseln aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Route individuell zusammen: von der Aufteilung der Nächte über die passenden Unterkünfte bis zu Flügen und Transfers. Ob zwei oder drei Inseln, ob Schwerpunkt Tauchen, Strand oder Kultur – wir beraten Sie persönlich und massgeschneidert, damit Ihr Inselhüpfen durch die südliche Karibik genauso wird, wie Sie es sich vorstellen.
Gut zu wissen für Ihre Reiseplanung
Die Reihenfolge der Inseln lässt sich flexibel gestalten; oft lohnt es sich, mit der ruhigsten Insel zu beginnen und die Reise dort ausklingen zu lassen, wo das Angebot an Stränden und Restaurants am grössten ist. Taucherinnen und Taucher planen zwischen dem letzten Tauchgang und dem Rückflug wie üblich einen Puffer ein. Gerne beraten wir Sie zu den sinnvollsten Kombinationen und erstellen Ihnen eine unverbindliche Offerte für Ihr Inselhopping.
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