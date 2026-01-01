Australien Reisen vom Spezialisten
Faszination 5. Kontinent
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernAustralien und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Willkommen in Down Under
Entdecken Sie mit uns die Naturwunder von Australien
Eine Rundreise durch Australien bietet faszinierende Landschaften und eindrückliche Vegetationen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Kaum ein anderes Land ist so vielseitig und kontrastreich wie der 5. Kontinent. Australiens Geographie erstreckt sich zwischen dem Pazifischen und dem Indischen Ozean. Da das Land bis tief in die südliche Hemisphäre hinein ragt, nennen die Australier ihren Kontinent auch „Down Under“. Ferien in Australien sind ganzjährig möglich, doch aufgepasst! Wenn Sie Ihre Australien Ferien planen, ist es wichtig je nach Jahreszeit die ideale Region auszusuchen. Aufgrund der sehr grossen Distanzen empfehlen wir Ihnen unsere professionelle Australien Reiseberatung.
Reisen Sie mit uns nach „Down Under“ und erleben Sie Australien zum ersten oder vielleicht sogar zum zweiten Mal. Denn das riesige Land hat zu viele schöne Ziele, um sie alle während einer einzigen Australien-Reise zu besuchen. Die ewige Weite des Outbacks und die vielen Nationalparks stehen im Kontrast zu den lebhaften Grossstädten wie Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane und Adelaide, wo der Grossteil der Bevölkerung des riesigen Landes lebt.
Neben den faszinierenden Landschaften und den pulsierenden Metropolen ist die einzigartige Tierwelt das unschlagbare Argument für Ferien in Australien. Der Koala und das Känguru sind wahrscheinlich die meistfotografierten Tiere und existieren nirgendwo sonst auf der Welt.
Das wohl bekannteste Naturwunder Australiens ist der Uluru (Ayers Rock), welcher sich majestätisch in den Outback-Himmel erhebt. Aber auch die imposanten Steinkuppeln Kata Tjuta und der farbenprächtige Kings Canyon im Watarrka Nationalpark machen einen Auflug ins Rote Zentrum (Red Centre) Australiens zu einem einmaligen Erlebnis. Das Northern Territory ist das am dünnsten besiedelte Gebiet der Erde. Alice Springs ist die nächstgelegene Zivilisation und liegt knappe 500 Kilometer nordöstlich des Uluru. Der im Norden liegende Kakadu Nationalpark steht unter dem Schutz des UNESCO Weltnaturerbes.
Hier liegt die Schatzkammern der Kultur der Aborigines. In Begleitung eines einheimischen Aboriginal-Reiseleiters erleben Sie Ihre Australien-Rundreise noch eindrucksvoller. Als eine der ältesten und vielseitigsten Kulturen weltweit bevölkern Australiens Ureinwohner den Kontinent seit mehr als 40‘000 – 60‘000 Jahren.
Beste Reisezeit für Australien
Australien ist so gross, dass es «die eine» beste Reisezeit nicht gibt – irgendwo auf dem Kontinent herrscht praktisch immer ideales Reisewetter. Im tropischen Norden rund um Darwin, den Kakadu Nationalpark und Cairns ist die Trockenzeit von Mai bis Oktober die angenehmste Zeit: Die Luftfeuchtigkeit ist tief, der Himmel meist wolkenlos und die Nationalparks sind gut zugänglich. In der Regenzeit von November bis April wird es dort schwülheiss, dafür zeigen sich Wasserfälle und Natur von ihrer üppigsten Seite.
Im Süden mit Sydney, Melbourne, Adelaide und Perth sind die Verhältnisse gerade umgekehrt: Hier ist der australische Sommer von Dezember bis Februar Hochsaison – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Frühling und Herbst eignen sich mit milden Temperaturen ebenfalls hervorragend für Städtereisen und Touren entlang der Küsten. Für das Rote Zentrum mit dem Uluru empfehlen sich die kühleren Monate von April bis September, im Hochsommer steigen die Temperaturen im Outback dagegen extrem an.
Tasmanien schliesslich zeigt sich im Südsommer von seiner schönsten Seite. Und ein Geheimtipp für den Frühling: Von September bis November verwandelt die Wildblumenblüte weite Teile Westaustraliens in ein farbenprächtiges Blütenmeer. Welche Region wann auf dem Programm stehen soll, hängt darum ganz von Ihrer Wunschroute ab – unsere Spezialisten legen Reisezeit und Reiseverlauf so, dass Sie überall zur besten Zeit unterwegs sind.
Mit dem Zug, dem Schiff oder per Fly & Drive durch Australien
Ob begleitete Rundreise, individuelle Mietwagenreise oder Camperferien – die Wahl des Verkehrsmittels prägt Ihre Australien Reise wie kaum ein anderer Entscheid. Einige der schönsten Varianten sind hierzulande allerdings noch wenig bekannt. Zu den grossen Klassikern gehören Zugreisen durch den Kontinent: Der legendäre «Ghan» verbindet Adelaide über Alice Springs mit Darwin und durchquert dabei das Rote Zentrum, der «Indian Pacific» rollt von Sydney über Adelaide bis nach Perth quer durch die Weite der Nullarbor-Ebene. An Bord geniessen Sie Komfort und Ausblicke, die sich über das Strassennetz niemandem erschliessen.
Auch vom Wasser aus ist Australien ein Erlebnis: Schiffsreisen führen Sie entlang der Küsten, zu den Inseln des Great Barrier Reef oder in die abgelegene Wildnis der Kimberley-Region im Nordwesten. Wer wenig Zeit hat und trotzdem viel sehen will, setzt auf Fly & Drive: Die riesigen Distanzen überbrücken Sie bequem mit Inlandflügen und erkunden anschliessend jede Region flexibel mit dem Mietwagen. Übernachtet wird in sorgfältig ausgewählten Hotels und Lodges – vom zentralen Stadthotel bis zur Wildnis-Lodge im Outback.
Badeferien in Australien: Strände, Riffe und Inseln
Australiens Küsten gehören zu den schönsten der Welt: weisse Sandstrände an der Ostküste, einsame Buchten in Westaustralien und vorgelagerte Trauminseln wie die Whitsundays vor Queensland. Ideale Voraussetzungen für Badeferien in exklusiven Strand- und Inselresorts – sei es als krönender Abschluss einer Rundreise oder als eigenständige Auszeit am Meer.
Unter der Wasseroberfläche wartet das nächste Highlight: Das Great Barrier Reef, das grösste Korallenriffsystem der Erde, begeistert Schnorchelnde und Tauchende mit einer farbenprächtigen Unterwasserwelt. Weniger bekannt, aber nicht minder eindrücklich ist das Ningaloo Reef an der Westküste, wo Sie saisonal sogar mit Walhaien schwimmen können. Alles rund um Tauchen und Wassersport in Australien stellen Ihnen unsere Spezialisten gerne individuell zusammen.
Zu den berühmtesten Stränden zählt der schneeweisse Whitehaven Beach auf den Whitsunday Islands, dessen feiner Quarzsand zu den reinsten der Welt gehört. Vor der Küste Queenslands liegt zudem mit K'gari (Fraser Island) die grösste Sandinsel der Welt – ein Paradies für Touren mit dem Allradfahrzeug. Kombinieren Sie Ihre Badeferien ganz nach Wunsch mit Ferien mit der ganzen Familie oder romantischen Flitterwochen in Down Under – am Meer findet in Australien jeder sein perfektes Plätzchen.
Anreise, Einreise und praktische Tipps
Direktflüge von der Schweiz nach Australien gibt es nicht: Ab Zürich fliegen Sie mit einem Zwischenstopp über die Drehkreuze in Südostasien oder am Arabischen Golf und sind insgesamt gut 20 Stunden unterwegs. Ein Stopover, etwa in Singapur oder Dubai, unterbricht die Anreise angenehm. Für den fünften Kontinent selbst empfehlen wir mindestens drei Wochen Reisezeit – und wenn Sie schon einmal in Down Under sind: Neuseeland und die Südsee liegen quasi auf dem Weg und lassen sich ideal mit Australien kombinieren.
Für die Einreise benötigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger vorgängig eine elektronische Einreisegenehmigung; wir weisen Sie bei der Buchung auf alle nötigen Schritte hin. Verbindliche und aktuelle Informationen zu Einreise und Sicherheit finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Beachten Sie zudem die strengen australischen Quarantänebestimmungen: Lebensmittel sowie pflanzliche und tierische Produkte müssen bei der Ankunft deklariert werden.
Vor Ort gilt Linksverkehr, und der Kontinent erstreckt sich über mehrere Zeitzonen – die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt je nach Region und Jahreszeit sechs bis zehn Stunden. Denken Sie ausserdem an konsequenten Sonnenschutz, die UV-Strahlung ist in Australien deutlich stärker als in Europa. Gut zu wissen: Trinkgeld ist in Australien kein Muss, und das Leitungswasser ist in den Städten bedenkenlos trinkbar. Weitere Hinweise für Ihre Vorbereitung finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welche Monate sich für welche Region eignen? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für Australien finden Sie eine übersichtliche Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität – von Badeferien über Rundreisen bis zum Tauchen am Great Barrier Reef – sowie den direkten Vergleich zwischen dem tropischen Norden und dem gemässigten Süden. So planen Sie Reisetermin und Route von Anfang an optimal.
Australien Ferien vom Schweizer Marktführer
knecht reisen ist der Schweizer Marktführer für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee. Bereits 1980 haben wir unseren ersten Ozeanien-Katalog herausgegeben – seit über vier Jahrzehnten gehört der fünfte Kontinent zu unseren Kernzielen. Jährlich vertrauen uns über 7000 Gäste ihre Ferien in Ozeanien an. Mit unserem eigenen Büro in Australien sind wir zudem direkt vor Ort präsent – unser Wissen zu Hotels, Lodges, Routen und Regionen stammt aus erster Hand.
Von der ersten Idee über die Routenplanung bis zur Betreuung während der Reise begleitet Sie unser Australien Spezialisten-Team persönlich – damit aus Ihrem Traum von Down Under eine perfekt organisierte Reise wird.
Australien erstreckt sich über mehrere Klimazonen – «die eine» beste Reisezeit gibt es deshalb nicht. Im tropischen Norden rund um Darwin und Cairns gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober als angenehmste Reisezeit. Im Süden mit Sydney, Melbourne, Adelaide und Perth ist der australische Sommer von Dezember bis Februar Hochsaison, während sich für das Rote Zentrum mit dem Uluru die kühleren Monate von April bis September empfehlen. Eine Übersicht mit Klimatabelle und Empfehlungen nach Aktivität finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Australien.
Wir empfehlen für eine Australien Reise drei bis vier Wochen. Allein die Anreise dauert gut 20 Stunden, und die Distanzen auf dem fünften Kontinent sind riesig – mit genügend Zeit lassen sich zwei bis drei Regionen entspannt kombinieren, etwa die Ostküste mit dem Roten Zentrum. Wer weniger Zeit mitbringt, konzentriert sich am besten auf eine Region. Bei längeren Reisen lohnt sich die Kombination mit Neuseeland oder der Südsee.
Die Ostküste zwischen Sydney und Cairns ist der Klassiker für die erste Australien Reise: Great Barrier Reef, Whitsunday Islands, lebhafte Städte und eine sehr gut ausgebaute touristische Infrastruktur. Die Westküste rund um Perth ist dünner besiedelt und ursprünglicher – mit dem Ningaloo Reef, einsamen Stränden und viel Outback erleben Sie hier Australien abseits der grossen Besucherströme. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Rundreise oder Mietwagenreise für beide Küsten zusammen.
Ab Cairns und Port Douglas mit Tagesausfahrten zu den Aussenriffen, ab Airlie Beach zu den Whitsundays. Weniger überlaufen ist das Ningaloo Reef in Westaustralien, wo von März bis Juli Walhaie durchziehen.
Ja. Schweizer Staatsangehörige beantragen vor der Reise online ein eVisitor-Visum, das kostenlos ist und Aufenthalte bis drei Monate erlaubt. Es sollte einige Tage vor Abflug beantragt werden.
Für den Süden und die Ostküste sehr – die Campingplatzinfrastruktur ist ausgezeichnet. Für das Outback braucht es Erfahrung, Allradfahrzeug und sorgfältige Planung von Wasser und Treibstoff.
Ja, die Flüge zwischen Sydney oder Melbourne und Auckland dauern rund drei Stunden. Für beide Länder zusammen sollten Sie mindestens vier Wochen einplanen.
Unterwegs in Australien
Ein paar ausgesuchte Highlights
Während einer Australien Rundreise kann man sich unterschiedlich fortbewegen. Entlang der wohl höchsten Klippen Australiens, der weltberühmten Great Ocean Road, wo Sie intensive Einblicke in verschiedene Landschaften erhalten, führt ein wunderschöner Wanderpfad. Doch auch in anderen Regionen des Kontinents gibt es eine Vielzahl an sehenswerten Wanderrouten.
Experience Extraordinary - Westaustralien hält jede Menge aussergewöhnliche Erlebnisse für Sie bereit! Im grössten australischen Bundesstaat, der ein Drittel des Kontinents ausmacht und über 60 Mal so gross ist wie die Schweiz, könnte das Angebot nicht abwechslungsreicher sein: Erleben Sie azurblaues Wasser an der 12.500 Kilometer langen Küste, bestaunen Sie die zerklüfteten, roten Felsen im Outback, schwimmen Sie mit Delfinen, Walhaien und Mantarochen oder bewundern Sie den funkelnden Sternenhimmel in der Wüste.
Die pulsierende Hauptstadt Perth erreichen Sie von Europa aus in nur 17 Flugstunden. Sie ist der ideale Ausgangspunkt, um das Natur- und Abenteuerparadies Westaustralien zu erkunden. Zwei Klimazonen, der tropische Norden und der gemässigte Südwesten machen Westaustralien das ganze Jahr über zu einem idealen Urlaubsziel. Endlose Weite, die faszinierende Natur und die Kultur der Aborigines versprechen wahre Abenteuer und authentische australische Erlebnisse.
Camping in Australien
Wollen Sie individuell und flexibel bleiben? Dann nehmen Sie Ihr Hotelzimmer doch einfach mit! Camping in Australien eignet sich nicht nur für Familien – sondern schlicht für alle, die es geniessen, frei und unabhängig zu reisen. Das dichte Netz guter Campingplätze ist ideal für eine Australien Tour mit dem Wohnmobil. Nicht vergessen: In Australien herrscht Linksverkehr. Ein Australien Camper gibt es in jeder Grösse und zu jedem erdenklichen Komfort.
Mietwagenrundreisen
Eine weitere Variante in Australien von A nach B zu gelangen ist mit einem Mietauto. Ein Auto zu mieten ist in Australien einfach und unkompliziert. Für Outback-Abenteurer empfehlen wir die einen 4WD Geländewagen zu mieten, um erlebnisreiche Strecken, fernab von normalen Touristenpfaden zu entdecken.
Ebenfalls bietet Ihnen knecht reisen eine grosse Auswahl an begleiteten Australien-Rundreisen mit professionellen mehrsprachigen Reiseführern.
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