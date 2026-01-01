Willkommen in Down Under

Entdecken Sie mit uns die Naturwunder von Australien

Eine Rundreise durch Australien bietet faszinierende Landschaften und eindrückliche Vegetationen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Kaum ein anderes Land ist so vielseitig und kontrastreich wie der 5. Kontinent. Australiens Geographie erstreckt sich zwischen dem Pazifischen und dem Indischen Ozean. Da das Land bis tief in die südliche Hemisphäre hinein ragt, nennen die Australier ihren Kontinent auch „Down Under“. Ferien in Australien sind ganzjährig möglich, doch aufgepasst! Wenn Sie Ihre Australien Ferien planen, ist es wichtig je nach Jahreszeit die ideale Region auszusuchen. Aufgrund der sehr grossen Distanzen empfehlen wir Ihnen unsere professionelle Australien Reiseberatung.

Reisen Sie mit uns nach „Down Under“ und erleben Sie Australien zum ersten oder vielleicht sogar zum zweiten Mal. Denn das riesige Land hat zu viele schöne Ziele, um sie alle während einer einzigen Australien-Reise zu besuchen. Die ewige Weite des Outbacks und die vielen Nationalparks stehen im Kontrast zu den lebhaften Grossstädten wie Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane und Adelaide, wo der Grossteil der Bevölkerung des riesigen Landes lebt.

Neben den faszinierenden Landschaften und den pulsierenden Metropolen ist die einzigartige Tierwelt das unschlagbare Argument für Ferien in Australien. Der Koala und das Känguru sind wahrscheinlich die meistfotografierten Tiere und existieren nirgendwo sonst auf der Welt.

Das wohl bekannteste Naturwunder Australiens ist der Uluru (Ayers Rock), welcher sich majestätisch in den Outback-Himmel erhebt. Aber auch die imposanten Steinkuppeln Kata Tjuta und der farbenprächtige Kings Canyon im Watarrka Nationalpark machen einen Auflug ins Rote Zentrum (Red Centre) Australiens zu einem einmaligen Erlebnis. Das Northern Territory ist das am dünnsten besiedelte Gebiet der Erde. Alice Springs ist die nächstgelegene Zivilisation und liegt knappe 500 Kilometer nordöstlich des Uluru. Der im Norden liegende Kakadu Nationalpark steht unter dem Schutz des UNESCO Weltnaturerbes.

Hier liegt die Schatzkammern der Kultur der Aborigines. In Begleitung eines einheimischen Aboriginal-Reiseleiters erleben Sie Ihre Australien-Rundreise noch eindrucksvoller. Als eine der ältesten und vielseitigsten Kulturen weltweit bevölkern Australiens Ureinwohner den Kontinent seit mehr als 40‘000 – 60‘000 Jahren.