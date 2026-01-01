Kreuzfahrt & Schiffsreisen vom Spezialisten
Weltweite Kreuzfahrt & Schiffsreisen
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Klassische Hochseekreuzfahrt und Luxus auf kleinen Schiffen
Die klassische Hochseekreuzfahrt ist der beliebteste Einstieg in die Welt der Schiffsreisen: Premium- und Resort-Schiffe verbinden komfortable Kabinen mit einem breiten Angebot an Restaurants, Unterhaltung und Freizeitmöglichkeiten – ideal für Familien ebenso wie für Paare. Reedereien wie die Cunard Line oder TUI Cruises stehen dabei für ganz unterschiedliche Stile, von britischer Tradition bis zu legerem Premium-Ambiente. Wer es exklusiver mag, wählt Luxuskreuzfahrten auf kleinen Schiffen: meist reine Suiten, oft mit Butler-Service, dazu eine überraschend ungezwungene Atmosphäre – Reedereien wie Silversea lesen Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab.
Flusskreuzfahrten und Segelreisen
Auf einer Flusskreuzfahrt gleiten Sie gemütlich über Binnengewässer und legen oft mitten im Zentrum der Städte an – Landgänge sind so besonders unkompliziert, und Seegang ist kein Thema. Das macht Flussreisen zur entspanntesten Art, viel Kultur und Landschaft in einer einzigen Reise zu vereinen, auf europäischen Strömen ebenso wie auf exotischen Wasserwegen. Ganz anders die Segelkreuzfahrt: Unter weissen Segeln erleben Sie Seefahrt-Romantik pur, und dank der geringen Schiffsgrösse laufen Sie auch kleine Häfen und stille Buchten an, die grossen Schiffen verschlossen bleiben.
Expeditionskreuzfahrten und Weltreisen
Expeditionskreuzfahrten führen mit kleinen, wendigen Schiffen in abgelegene Regionen und Naturparadiese, die auf klassischen Routen nicht erreichbar sind; Experten an Bord bringen Ihnen Tierwelt und Landschaft näher. Reedereien wie Hapag-Lloyd Cruises verbinden dabei Abenteuer mit hohem Komfort. Der Traum vieler Kreuzfahrt-Liebhaber ist schliesslich die Weltreise per Schiff: Über mehrere Wochen oder Monate verbindet sie Kontinente und Kulturen zu einem einzigen grossen Reiseerlebnis – ohne dass Sie je den Koffer neu packen müssen. Viele Reedereien bieten dabei auch einzelne Etappen an.
So finden Sie die richtige Kreuzfahrt
Vier Fragen führen zuverlässig zum passenden Angebot. Erstens das Fahrgebiet: Möchten Sie warme Gewässer, nordische Fjordlandschaften oder exotische Fernziele erleben? Zweitens die Schiffsgrösse: Grosse Schiffe punkten mit Vielfalt an Bord, kleine mit Ruhe, persönlichem Service und seltenen Häfen. Drittens die Saison: Jedes Fahrgebiet hat seine ideale Reisezeit, und ausserhalb der Ferienzeiten geht es an Bord ruhiger zu. Viertens das Budget: Entscheidend sind weniger einzelne Zahlen als die Logik dahinter – Kabinenkategorie, Reisedauer, Schiffstyp und Inklusivleistungen bestimmen den Preis; je mehr bereits inbegriffen ist, desto planbarer wird die Reise.
Beratung durch unsere Schiffsreisen-Spezialisten
Bei der Fülle an Reedereien, Schiffen und Routen lohnt sich der Blick von aussen: Unsere Spezialisten stellen Ihnen die richtigen Fragen – reisen Sie mit der Familie oder romantisch zu zweit, suchen Sie Unterhaltung oder Ruhe, zählt die Route oder das Bordleben? Aus den Antworten entsteht eine persönliche Empfehlung für Schiff, Kabine und Fahrgebiet. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur Rückkehr in die Schweiz – damit Ihre Kreuzfahrt genau das Ferienerlebnis wird, das Sie sich wünschen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Kreuzfahrt nach Ihrem Geschmack
Für jeden das passende Schiff
Auf den Weltmeeren ist eine grosse Auswahl an Kreuzfahrtenschiffen unterwegs. Schiffe, die keine Wünsche offen lassen. Welches Schiff passt zu Ihnen? Bei der Wahl Ihres ganz persönlichen Traumschiffes oder dem Schiff, welches perfekt zu Ihnen passt, sind ein paar Punkte zu beachten:
- Reisen Sie mit Familie oder romantisch zu zweit?
- Legen Sie wert auf ein elegantes Ambiente und ziehen Sie sich gerne schick oder festlich an?
- Wünschen Sie sich Spass und Unterhaltung oder ziehen Sie sich lieber mit einem Buch zurück und geniessen die Ruhe?
- Ist Ihnen die Route wichtig oder das Unterhaltungs- und Freizeitangebot an Bord?
Zusammen mit den oben genannten Fragen helfen wir Ihnen mit viel Leidenschaft, Ihr ganz persönliches Traumschiff zu finden.
Luxus- Schiffe für Kreuzfahrt
Kleinere Schiffe, nur mit Suiten und meist Butler- Service. Für anspruchsvolle, weltgewandte Reisende. Es werden Ihnen alle Wünsche von den Augen abgelesen. Je nach Reederei findet man eine überraschend lockere und ungezwungene Atmosphäre vor.
Premium- Schiffe für Kreuzfahrt
Mittelgrosse oder grosse Schiffe mit hervorragendem, überdurchschnittlichem Service. Für anspruchsvollere Passagiere, bei denen es gerne etwas mehr sein darf - ausser beim Preis.
Boutique- Schiffe für Kreuzfahrt
Mittelgrosse, einzigartige Schiffe mit lockerem Ambiente. Für Gäste, die das Spezielle suchen oder sich auch gerne einmal zurückziehen.
Resort- Schiffe für Kreuzfahrt
Grosse Schiffe oder Megaschiffe mit einem riesigen Unterhaltungs- und Freizeitangebot. Für Unterhaltungssuchende, Familien und alle, welche gerne zurückkehren und von früh morgens bis spät abends das Leben und die Reise voll auskosten möchten.
Segel- Schiffe für Kreuzfahrt
Ein ganz besonderes Erlebnis! Sie fahren kleinere Häfen an und erleben die Arbeit der Matrosen aus erster Hand - klassisches, maritimes Erlebnis für Individualisten.
Yachten
Kleine Schiffe- von der einfachen Segelyacht über das komfortable Küstenschiff bis hin zur schnittigen Grossyacht. Aber immer klein und fein. Sie sind im Kleinstgruppen unterwegs- meist abseits ausgetretener Touristenpfade. Intensives für Individualisten.
Flussreisen - Schiffe
Moderne Fluss- Schiffe bieten einen gehobenen, luxuriösen Standard mit grossem Erholungswert. Der unschlagbare Vorteil eines jeden Fluss- Schiffes aber ist die zentrale Anlegemöglichkeit in den interessantesten Städten entlang der Lebensadern Europas, Russlands, und den USA. Fluss- Schiffe sind perfekt zum Entschleunigen und für Kulturliebhaber.
Expeditionsschiffe
Nicht das Schiff steht im Vordergrund, sondern das bereiste Gebiet auf der Kreuzfahrt. Deshalb sind die Schiffe meist einfach und ohne grosses Unterhaltungsangebot; Die Natur bietet Spektakel genug. Sie sind unterwegs in kleinen Gruppen und geniessen ein vielseitiges Ausflugsprogramm- geleitet von Spezialisten. Für Naturliebhaber und Abenteurer, welche intensive Naturerlebnisse in den entlegensten Gegenden unseres Planeten suchen.
Die Regent-Flotte im Überblick
Regent Seven Seas Cruises steht für Luxuskreuzfahrten auf All-Suite-Schiffen mit weitgehend inkludierten Leistungen. Drei Schiffe der Flotte stellen wir Ihnen hier näher vor:
- Seven Seas Grandeur: Das 2023 in Dienst gestellte Schiff ist das jüngste Mitglied der Regent-Flotte und verbindet elegantes Design mit grosszügigen Suiten.
- Seven Seas Mariner: Auf der Seven Seas Mariner verfügen alle Suiten über einen eigenen Balkon – ideal, um Meer und Küstenlandschaften vom privaten Aussenbereich aus zu geniessen.
- Seven Seas Voyager: Die Seven Seas Voyager ist ein elegantes All-Suite-Schiff mit persönlichem Service, das auf abwechslungsreichen Routen rund um den Globus unterwegs ist.
Mehr zur Reederei erfahren Sie auf unserer Seite über Regent Seven Seas Cruises.
Beliebte Kreuzfahrt-Routen
Ob tropische Gewässer oder legendäre Wasserstrassen – diese Regionen gehören zu den beliebtesten Zielen für eine Kreuzfahrt:
- Mittelamerika: Zwischen Mexiko, Costa Rica und Panama verbinden Kreuzfahrten durch Mittelamerika Traumstrände mit den Spuren der Maya-Kulturen.
- Karibik und Zentralamerika: Karibische Inseln und die Küsten Zentralamerikas bieten Sonne, Strand und farbenfrohe Hafenstädte.
- Panamakanal: Die Passage durch den Panamakanal verbindet Atlantik und Pazifik und zählt zu den eindrücklichsten Erlebnissen der Seefahrt.
Als Spezialist für Schiffsreisen decken wir die ganze Bandbreite ab: klassische Hochseekreuzfahrten, Luxusreisen auf kleinen Schiffen, Flusskreuzfahrten, Segelreisen, Expeditionen und Weltreisen per Schiff. Für jedes Fahrgebiet und jeden Reisestil finden wir das passende Schiff. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich, welche Kreuzfahrt-Art am besten zu Ihren Wünschen passt.
Entscheidend sind Ihre persönlichen Vorlieben: Reisen Sie mit Familie oder zu zweit, wünschen Sie Unterhaltung oder Ruhe, zählt die Route oder das Angebot an Bord? Danach unterscheiden wir zwischen Luxus-, Premium-, Boutique- und Resort-Schiffen – vom kleinen Suiten-Schiff mit Butler-Service bis zum grossen Schiff mit riesigem Freizeitangebot. Im Beratungsgespräch grenzen wir die Auswahl gemeinsam ein.
Wir vermitteln Kreuzfahrten renommierter Reedereien wie Cunard Line, Silversea, TUI Cruises oder Hapag-Lloyd Cruises – von klassisch-elegant über Luxus bis zur Expedition. Da wir unabhängig beraten, empfehlen wir Ihnen jeweils die Reederei, die am besten zu Ihrem Reisestil und Ihrem Budget passt.
Die Auswahl an Schiffen, Routen und Kabinenkategorien ist riesig, und die Unterschiede zwischen den Reedereien sind gross. Unsere Spezialisten kennen die Angebote im Detail, stellen die richtigen Fragen und begleiten Sie von der Planung bis zur Rückkehr. So vermeiden Sie Fehlentscheide und erleben genau die Schiffsreise, die zu Ihnen passt.
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