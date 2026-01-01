Kreuzfahrt & Schiffsreisen vom Spezialisten

Klassische Hochseekreuzfahrt und Luxus auf kleinen Schiffen

Die klassische Hochseekreuzfahrt ist der beliebteste Einstieg in die Welt der Schiffsreisen: Premium- und Resort-Schiffe verbinden komfortable Kabinen mit einem breiten Angebot an Restaurants, Unterhaltung und Freizeitmöglichkeiten – ideal für Familien ebenso wie für Paare. Reedereien wie die Cunard Line oder TUI Cruises stehen dabei für ganz unterschiedliche Stile, von britischer Tradition bis zu legerem Premium-Ambiente. Wer es exklusiver mag, wählt Luxuskreuzfahrten auf kleinen Schiffen: meist reine Suiten, oft mit Butler-Service, dazu eine überraschend ungezwungene Atmosphäre – Reedereien wie Silversea lesen Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab.

Flusskreuzfahrten und Segelreisen

Auf einer Flusskreuzfahrt gleiten Sie gemütlich über Binnengewässer und legen oft mitten im Zentrum der Städte an – Landgänge sind so besonders unkompliziert, und Seegang ist kein Thema. Das macht Flussreisen zur entspanntesten Art, viel Kultur und Landschaft in einer einzigen Reise zu vereinen, auf europäischen Strömen ebenso wie auf exotischen Wasserwegen. Ganz anders die Segelkreuzfahrt: Unter weissen Segeln erleben Sie Seefahrt-Romantik pur, und dank der geringen Schiffsgrösse laufen Sie auch kleine Häfen und stille Buchten an, die grossen Schiffen verschlossen bleiben.

Expeditionskreuzfahrten und Weltreisen

Expeditionskreuzfahrten führen mit kleinen, wendigen Schiffen in abgelegene Regionen und Naturparadiese, die auf klassischen Routen nicht erreichbar sind; Experten an Bord bringen Ihnen Tierwelt und Landschaft näher. Reedereien wie Hapag-Lloyd Cruises verbinden dabei Abenteuer mit hohem Komfort. Der Traum vieler Kreuzfahrt-Liebhaber ist schliesslich die Weltreise per Schiff: Über mehrere Wochen oder Monate verbindet sie Kontinente und Kulturen zu einem einzigen grossen Reiseerlebnis – ohne dass Sie je den Koffer neu packen müssen. Viele Reedereien bieten dabei auch einzelne Etappen an.

So finden Sie die richtige Kreuzfahrt

Vier Fragen führen zuverlässig zum passenden Angebot. Erstens das Fahrgebiet: Möchten Sie warme Gewässer, nordische Fjordlandschaften oder exotische Fernziele erleben? Zweitens die Schiffsgrösse: Grosse Schiffe punkten mit Vielfalt an Bord, kleine mit Ruhe, persönlichem Service und seltenen Häfen. Drittens die Saison: Jedes Fahrgebiet hat seine ideale Reisezeit, und ausserhalb der Ferienzeiten geht es an Bord ruhiger zu. Viertens das Budget: Entscheidend sind weniger einzelne Zahlen als die Logik dahinter – Kabinenkategorie, Reisedauer, Schiffstyp und Inklusivleistungen bestimmen den Preis; je mehr bereits inbegriffen ist, desto planbarer wird die Reise.

Beratung durch unsere Schiffsreisen-Spezialisten

Bei der Fülle an Reedereien, Schiffen und Routen lohnt sich der Blick von aussen: Unsere Spezialisten stellen Ihnen die richtigen Fragen – reisen Sie mit der Familie oder romantisch zu zweit, suchen Sie Unterhaltung oder Ruhe, zählt die Route oder das Bordleben? Aus den Antworten entsteht eine persönliche Empfehlung für Schiff, Kabine und Fahrgebiet. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur Rückkehr in die Schweiz – damit Ihre Kreuzfahrt genau das Ferienerlebnis wird, das Sie sich wünschen.