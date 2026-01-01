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Kreuzfahrt & Schiffsreisen vom Spezialisten

Weltweite Kreuzfahrt & Schiffsreisen

Eine Reise an Bord eines Schiffes bei einer Kreuzfahrt bietet ein ganz eigenes Ferienerlebnis. Vergessen Sie den Alltag und lassen Sie die Seele baumeln. Die Crew an Bord wird ihr Möglichstes tun, damit Sie den Alltagsstress vergessen können. Entspannen Sie, während Ihr Zuhause auf hoher See - oder einem Binnengewässer - Sie zu den schönsten Zielen der Welt bringt. Jeden Morgen erwachen Sie an einem anderen Ort und neue, interessante Abenteuer warten auf Sie.

Egal ob Sie den gediegenen Luxus einer klassischen Kreuzfahrt lieben, das Abenteuer einer Expedition suchen oder die Gemütlichkeit einer Flussreise - in der grossen Welt der Schiffsreisen ist für jeden das richtige Schiff dabei.

Wir als Spezialisten helfen Ihnen mit viel Leidenschaft und Erfahrung die richtige Schiffsreise für Sie zu finden. Damit Sie sich in der grossen Auswahl rasch orientieren können, stellen wir Ihnen nachfolgend die wichtigsten Kreuzfahrt-Arten im Überblick vor und zeigen, worauf es bei der Wahl von Fahrgebiet, Schiff und Reisezeit ankommt. So finden Sie Schritt für Schritt heraus, welche Kreuzfahrt am besten zu Ihnen passt.

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2026

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Klassische Hochseekreuzfahrt und Luxus auf kleinen Schiffen

Die klassische Hochseekreuzfahrt ist der beliebteste Einstieg in die Welt der Schiffsreisen: Premium- und Resort-Schiffe verbinden komfortable Kabinen mit einem breiten Angebot an Restaurants, Unterhaltung und Freizeitmöglichkeiten – ideal für Familien ebenso wie für Paare. Reedereien wie die Cunard Line oder TUI Cruises stehen dabei für ganz unterschiedliche Stile, von britischer Tradition bis zu legerem Premium-Ambiente. Wer es exklusiver mag, wählt Luxuskreuzfahrten auf kleinen Schiffen: meist reine Suiten, oft mit Butler-Service, dazu eine überraschend ungezwungene Atmosphäre – Reedereien wie Silversea lesen Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab.

Flusskreuzfahrten und Segelreisen

Auf einer Flusskreuzfahrt gleiten Sie gemütlich über Binnengewässer und legen oft mitten im Zentrum der Städte an – Landgänge sind so besonders unkompliziert, und Seegang ist kein Thema. Das macht Flussreisen zur entspanntesten Art, viel Kultur und Landschaft in einer einzigen Reise zu vereinen, auf europäischen Strömen ebenso wie auf exotischen Wasserwegen. Ganz anders die Segelkreuzfahrt: Unter weissen Segeln erleben Sie Seefahrt-Romantik pur, und dank der geringen Schiffsgrösse laufen Sie auch kleine Häfen und stille Buchten an, die grossen Schiffen verschlossen bleiben.

Expeditionskreuzfahrten und Weltreisen

Expeditionskreuzfahrten führen mit kleinen, wendigen Schiffen in abgelegene Regionen und Naturparadiese, die auf klassischen Routen nicht erreichbar sind; Experten an Bord bringen Ihnen Tierwelt und Landschaft näher. Reedereien wie Hapag-Lloyd Cruises verbinden dabei Abenteuer mit hohem Komfort. Der Traum vieler Kreuzfahrt-Liebhaber ist schliesslich die Weltreise per Schiff: Über mehrere Wochen oder Monate verbindet sie Kontinente und Kulturen zu einem einzigen grossen Reiseerlebnis – ohne dass Sie je den Koffer neu packen müssen. Viele Reedereien bieten dabei auch einzelne Etappen an.

So finden Sie die richtige Kreuzfahrt

Vier Fragen führen zuverlässig zum passenden Angebot. Erstens das Fahrgebiet: Möchten Sie warme Gewässer, nordische Fjordlandschaften oder exotische Fernziele erleben? Zweitens die Schiffsgrösse: Grosse Schiffe punkten mit Vielfalt an Bord, kleine mit Ruhe, persönlichem Service und seltenen Häfen. Drittens die Saison: Jedes Fahrgebiet hat seine ideale Reisezeit, und ausserhalb der Ferienzeiten geht es an Bord ruhiger zu. Viertens das Budget: Entscheidend sind weniger einzelne Zahlen als die Logik dahinter – Kabinenkategorie, Reisedauer, Schiffstyp und Inklusivleistungen bestimmen den Preis; je mehr bereits inbegriffen ist, desto planbarer wird die Reise.

Beratung durch unsere Schiffsreisen-Spezialisten

Bei der Fülle an Reedereien, Schiffen und Routen lohnt sich der Blick von aussen: Unsere Spezialisten stellen Ihnen die richtigen Fragen – reisen Sie mit der Familie oder romantisch zu zweit, suchen Sie Unterhaltung oder Ruhe, zählt die Route oder das Bordleben? Aus den Antworten entsteht eine persönliche Empfehlung für Schiff, Kabine und Fahrgebiet. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur Rückkehr in die Schweiz – damit Ihre Kreuzfahrt genau das Ferienerlebnis wird, das Sie sich wünschen.

AIDA

Geniessen Sie Ihre Ferien in entspannter Atmosphäre mit einer grossen Auswahl an Aktivitäten.

Celebrity Cruises

Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.

Costa Kreuzfahrten

Seit über 70 Jahren steht Costa für echte Gastfreundschaft und ein modernes italienisches Lebensgefühl. 

Cunard Line

Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen. 

Explora Journeys

Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».

Hapag-Lloyd Cruises

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. 

Holland America Line

Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen. 

MSC Cruises

Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung. 

Norwegian Cruise Line

Eine Kreuzfahrt ohne Zwänge, die zum Erleben, Geniessen und Entdecken einlädt. 

Oceania Cruises

In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt. 

Ponant

Mit den Yachten von PONANT entdecken Sie die Welt.

Princess Cruises

Mit einer Flotte aus modern ausgestatteten Schiffen bringt Princess Cruises Sie zu Ihrem Traumziel. 

Regent Seven Seas Cruises

Luxuriös die sieben Weltmeere entdecken. 

Royal Caribbean International 

Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. 

Scenic

Preisgekrönte Fluss- und Hochseekreuzfahrten mit den beiden Luxusyachten Scenic Eclipse.

Seabourn

Seabourn macht den Unterschied - "The worlds`s finest ultra-luxury cruise line". 

Sea Cloud

Erleben Sie mit Sea Cloud exklusive Segelerlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag.

SeaDream Yacht Club 

Unter dem Motto "It`s yachting, not cruising" erwartet Sie ein ungezwungenes und elegantes Schiffserlebnis. 

Silversea

Familiäre Atmosphäre, persönlicher Butler-Service und geräumige Suite mit Meerblick. 

Star Clippers

Traumurlaub unter weissen Segeln. 

TUI Cruises

TUI Cruises bieten Ihnen eine Fülle von Premium- Leistungen.

Kreuzfahrt nach Ihrem Geschmack

Für jeden das passende Schiff 

Auf den Weltmeeren ist eine grosse Auswahl an Kreuzfahrtenschiffen unterwegs. Schiffe, die keine Wünsche offen lassen. Welches Schiff passt zu Ihnen? Bei der Wahl Ihres ganz persönlichen Traumschiffes oder dem Schiff, welches perfekt zu Ihnen passt, sind ein paar Punkte zu beachten: 

  • Reisen Sie mit Familie oder romantisch zu zweit? 
  • Legen Sie wert auf ein elegantes Ambiente und ziehen Sie sich gerne schick oder festlich an? 
  • Wünschen Sie sich Spass und Unterhaltung oder ziehen Sie sich lieber mit einem Buch zurück und geniessen die Ruhe? 
  • Ist Ihnen die Route wichtig oder das Unterhaltungs- und Freizeitangebot an Bord? 

Zusammen mit den oben genannten Fragen helfen wir Ihnen mit viel Leidenschaft, Ihr ganz persönliches Traumschiff zu finden.  

Luxus- Schiffe für Kreuzfahrt 

Kleinere Schiffe, nur mit Suiten und meist Butler- Service. Für anspruchsvolle, weltgewandte Reisende. Es werden Ihnen alle Wünsche von den Augen abgelesen. Je nach Reederei findet man eine überraschend lockere und ungezwungene Atmosphäre vor. 

Premium- Schiffe für Kreuzfahrt 

Mittelgrosse oder grosse Schiffe mit hervorragendem, überdurchschnittlichem Service. Für anspruchsvollere Passagiere, bei denen es gerne etwas mehr sein darf - ausser beim Preis. 

Boutique- Schiffe für Kreuzfahrt 

Mittelgrosse, einzigartige Schiffe mit lockerem Ambiente. Für Gäste, die das Spezielle suchen oder sich auch gerne einmal zurückziehen. 

Resort- Schiffe für Kreuzfahrt 

Grosse Schiffe oder Megaschiffe mit einem riesigen Unterhaltungs- und Freizeitangebot. Für Unterhaltungssuchende, Familien und alle, welche gerne zurückkehren und von früh morgens bis spät abends das Leben und die Reise voll auskosten möchten. 

Segel- Schiffe für Kreuzfahrt

Ein ganz besonderes Erlebnis! Sie fahren kleinere Häfen an und erleben die Arbeit der Matrosen aus erster Hand - klassisches, maritimes Erlebnis für Individualisten. 

Yachten 

Kleine Schiffe- von der einfachen Segelyacht über das komfortable Küstenschiff bis hin zur schnittigen Grossyacht. Aber immer klein und fein. Sie sind im Kleinstgruppen unterwegs- meist abseits ausgetretener Touristenpfade. Intensives für Individualisten.

Flussreisen - Schiffe 

Moderne Fluss- Schiffe bieten einen gehobenen, luxuriösen Standard mit grossem Erholungswert. Der unschlagbare Vorteil eines jeden Fluss- Schiffes aber ist die zentrale Anlegemöglichkeit in den interessantesten Städten entlang der Lebensadern Europas, Russlands, und den USA. Fluss- Schiffe sind perfekt zum Entschleunigen und für Kulturliebhaber. 

Expeditionsschiffe 

Nicht das Schiff steht im Vordergrund, sondern das bereiste Gebiet auf der Kreuzfahrt. Deshalb sind die Schiffe meist einfach und ohne grosses Unterhaltungsangebot; Die Natur bietet Spektakel genug. Sie sind unterwegs in kleinen Gruppen und geniessen ein vielseitiges Ausflugsprogramm- geleitet von Spezialisten. Für Naturliebhaber und Abenteurer, welche intensive Naturerlebnisse in den entlegensten Gegenden unseres Planeten suchen.

 

Die Regent-Flotte im Überblick

Regent Seven Seas Cruises steht für Luxuskreuzfahrten auf All-Suite-Schiffen mit weitgehend inkludierten Leistungen. Drei Schiffe der Flotte stellen wir Ihnen hier näher vor:

  • Seven Seas Grandeur: Das 2023 in Dienst gestellte Schiff ist das jüngste Mitglied der Regent-Flotte und verbindet elegantes Design mit grosszügigen Suiten.
  • Seven Seas Mariner: Auf der Seven Seas Mariner verfügen alle Suiten über einen eigenen Balkon – ideal, um Meer und Küstenlandschaften vom privaten Aussenbereich aus zu geniessen.
  • Seven Seas Voyager: Die Seven Seas Voyager ist ein elegantes All-Suite-Schiff mit persönlichem Service, das auf abwechslungsreichen Routen rund um den Globus unterwegs ist.

Mehr zur Reederei erfahren Sie auf unserer Seite über Regent Seven Seas Cruises.

Beliebte Kreuzfahrt-Routen

Ob tropische Gewässer oder legendäre Wasserstrassen – diese Regionen gehören zu den beliebtesten Zielen für eine Kreuzfahrt:

  • Mittelamerika: Zwischen Mexiko, Costa Rica und Panama verbinden Kreuzfahrten durch Mittelamerika Traumstrände mit den Spuren der Maya-Kulturen.
  • Karibik und Zentralamerika: Karibische Inseln und die Küsten Zentralamerikas bieten Sonne, Strand und farbenfrohe Hafenstädte.
  • Panamakanal: Die Passage durch den Panamakanal verbindet Atlantik und Pazifik und zählt zu den eindrücklichsten Erlebnissen der Seefahrt.
fragen sie uns

Als Spezialist für Schiffsreisen decken wir die ganze Bandbreite ab: klassische Hochseekreuzfahrten, Luxusreisen auf kleinen Schiffen, Flusskreuzfahrten, Segelreisen, Expeditionen und Weltreisen per Schiff. Für jedes Fahrgebiet und jeden Reisestil finden wir das passende Schiff. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich, welche Kreuzfahrt-Art am besten zu Ihren Wünschen passt.

Entscheidend sind Ihre persönlichen Vorlieben: Reisen Sie mit Familie oder zu zweit, wünschen Sie Unterhaltung oder Ruhe, zählt die Route oder das Angebot an Bord? Danach unterscheiden wir zwischen Luxus-, Premium-, Boutique- und Resort-Schiffen – vom kleinen Suiten-Schiff mit Butler-Service bis zum grossen Schiff mit riesigem Freizeitangebot. Im Beratungsgespräch grenzen wir die Auswahl gemeinsam ein.

Wir vermitteln Kreuzfahrten renommierter Reedereien wie Cunard Line, Silversea, TUI Cruises oder Hapag-Lloyd Cruises – von klassisch-elegant über Luxus bis zur Expedition. Da wir unabhängig beraten, empfehlen wir Ihnen jeweils die Reederei, die am besten zu Ihrem Reisestil und Ihrem Budget passt.

Die Auswahl an Schiffen, Routen und Kabinenkategorien ist riesig, und die Unterschiede zwischen den Reedereien sind gross. Unsere Spezialisten kennen die Angebote im Detail, stellen die richtigen Fragen und begleiten Sie von der Planung bis zur Rückkehr. So vermeiden Sie Fehlentscheide und erleben genau die Schiffsreise, die zu Ihnen passt.

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