Indien Ferien vom Spezialisten
Reisen ins Land der Farben
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernIndien und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Regionen und Orte im Überblick
Der Norden ist die klassische Bühne für die erste Indienreise. In Delhi erleben Sie die ganze Hektik und Farbenpracht der indischen Metropolen, bevor es weiter zu den Prachtbauten von Agra und in die Maharadscha-Stadt Jaipur geht, wo einstige Paläste heute ihre Tore für Gäste öffnen. Zwischen den Stationen zeigt sich das ländliche Indien mit seinen Dörfern, Ritualen und Festen – jene Momente, die Reisende als Spiegel der Seele beschreiben. Wer die Gegensätze des Landes in kurzer Zeit erfassen möchte, findet auf dieser Route Tempel, Basare und höfische Baukunst dicht beieinander.
Ganz anders zeigt sich der Süden. An der Westküste liegt Goa, wo Sie unter Palmen an einer Lagune liegen und den Sonnenuntergang über dem Meer betrachten. Weiter südlich laden ruhige Küstenorte wie Kovalam, Mararikulam und das beschauliche Bekal zum Entschleunigen ein. Wer abgeschiedene Strände sucht, wird auf den Andamanen fündig, einer Inselwelt weit draussen im Indischen Ozean. Als Tore zum Süden dienen die Metropolen Bengaluru und Chennai – beide eignen sich gut als Auftakt oder Abschluss einer Reise durch den Subkontinent.
So planen Sie Ihre Indien Ferien
Als beste Reisezeit gelten die Monate Oktober bis März: Dann herrscht in weiten Teilen des Landes trockenes, angenehmes Reisewetter. Von Juni bis September bestimmt dagegen der Monsun das Klima – eine Übersicht nach Regionen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Indien. Bewährt hat sich der Zweiklang aus Kultur und Erholung: zuerst eine Rundreise durch den Norden oder Süden, anschliessend einige Tage Badeferien in Indien am Meer. Bei der Wahl der passenden Hotels in Indien beraten Sie unsere Spezialisten persönlich – vom Palasthotel in der Stadt bis zum Resort am Strand.
Kombinationen für Entdecker
Indien lässt sich wunderbar mit seinen Nachbarn im Himalaya verbinden: Besonders eindrücklich sind Rundreisen durch Bhutan, die sich ideal an eine Reise durch Nordindien anschliessen lassen. Auch innerhalb des Landes sind die Kombinationsmöglichkeiten gross – etwa die Paläste des Nordens mit den Stränden des Südens oder eine Städtereise mit stillen Tagen an der Küste. Sagen Sie uns, was Sie sich von Ihren Indien Ferien wünschen: Unsere Spezialisten kennen das Land aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen eine Route zusammen, die zu Ihnen passt.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Eine Reise nah am Leben
Indien Ferien führen zwangsläufig zu Begegnungen mit den hier lebenden Menschen, ihrem Leid, ihren Sehnsüchten und ihren Gefühlen. Dennoch sind Inder Persönlichkeiten mit unbegreiflichem Stolz. Mancher Urlauber reist nach Indien, um zu sich selbst zu finden, denn nicht ohne Grund wird das Land als Spiegel der Seele bezeichnet. Ferien bedeuten zwar, den Alltag hinter sich zu lassen. Doch in Indien wird auch der Gast am wahren Leben teilnehmen und zum Glied einer grossen Schicksalsgemeinschaft. Dies sind die Erinnerungen an Indien, die unvergessen bleiben.
Armut und Anmut in einem riesigen Land
Die Bilder eines ganzen Kontinentes aus Armut und Anmut werden besonders spürbar, wenn die Menschen feiern. Eine Reise durch Indien kann dann schon mal laut werden. Hochzeiten bestehen aus magischen Ritualen, die für Aussenstehende unbegreiflich wirken. Es kann vorkommen, dass die Bewohner eines Dorfes zur Geisterstunde um Mitternacht Schreine von Gottheiten in die Tempel bringen, um mit dieser Zeremonie das Böse auszutreiben. Egal ob bei Badeferien in Indien oder Gruppenrisen: Die Städte wirken immer hektisch und das zweite Gesicht des dennoch einzigartigen Landes wird deutlich.
Dennoch können Gäste auch in der berühmten Stadt Goa unter Palmen an einer Lagune liegen und dort den Sonnenuntergang betrachten.
Sie werden nur das Plätschern des Meeres wahrnehmen, die Wolken am Horizont betrachten und den Abend hereinbrechen lassen. Jeder Gast wird das Erlebte mit sich tragen und die Bilder voller Armut und Anmut behalten.
Prachtbauten und Naturereignisse
Schon lange haben die indischen Maharadschas keine Privilegien mehr, weshalb ihre Paläste heute für Gäste offen sind. Diese Prachtbauten im Garten der Götter stehen für die Geschichte eines Landes, in dem einst wenige Mächte einen unbeschreiblichen Reichtum anhäuften und gleichzeitig weite Teile der Bevölkerung, nämlich die niedrigen Kasten, weiter am Existenzminimum vegetieren mussten. Die Kontraste dieses riesigen Landes sind einfach zu gross und können dazu führen, dass Gäste unweigerlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle erleben. Die monumentalen Prachtbauten der Maharadschas stehen noch heute für das, was sie einmal waren und wurden zu Zeugnissen ihrer Zeit.
Viele dieser Paläste wurden zu exklusiven Hotels umgewandelt. Allerdings stehen Rundreisen durch Indien nicht nur für die gewaltigen Paläste der Maharadschas. Auch die fünf Nationalparks des Subkontinentes werden für Gäste immer bedeutender. Ihre Landschaften sollen sogar noch schöner sein, als sie von Walt Disney in seiner berühmten Dschungelbuch-Verfilmung gemalt wurden. Hier leben Tiger, Panther, Elefanten, Krokodile und fliegende Hunde. Sie sind eine einzigartige Tierwelt, die Sie in Verbindung mit der wilden Natur des Dschungels begeistern wird.
Beste Reisezeit für Indien Ferien
Für klassische Rundreisen durch Nordindien und Rajasthan gelten die Monate Oktober bis März als beste Reisezeit: Die Tage sind warm, die Nächte angenehm kühl und Niederschläge selten. Ab April steigen die Temperaturen im Landesinneren stark an, bevor der Monsun von etwa Juni bis September kräftige Regenfälle bringt. Der tropische Süden ist ganzjährig warm – für Badeferien in Goa oder Kerala sowie für eine Fahrt durch die Backwaters empfiehlt sich die trockenere Zeit von November bis März.
Genau umgekehrt verhält es sich im Himalaja: Das Hochgebirge von Ladakh bereisen Sie am besten in den Sommermonaten von Juni bis September, wenn die Pässe geöffnet sind.
Praktisch für Ihre Planung: Indien liegt trotz seiner Grösse in einer einzigen Zeitzone. Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt viereinhalb Stunden im Winter und dreieinhalb Stunden während unserer Sommerzeit – der Jetlag hält sich also in Grenzen. Unsere Indien-Spezialisten stimmen Route und Reisezeit optimal aufeinander ab, damit Sie jede Region zur jeweils schönsten Jahreszeit erleben.
Ein besonderes Erlebnis sind Indiens Feste: Das Lichterfest Diwali fällt je nach Mondkalender in den Oktober oder November, das farbenfrohe Holi-Fest markiert den Frühlingsbeginn. Wer eines der grossen Feste miterleben möchte, sollte früh buchen – die Nachfrage nach Hotels und Zügen ist in diesen Wochen entsprechend hoch.
Übrigens: Auch die Nebensaison hat ihren Reiz. Während des Monsuns zeigt sich die Landschaft sattgrün und die Sehenswürdigkeiten sind angenehm ruhig – und in Kerala gilt die Regenzeit traditionell als besonders geeignete Phase für eine Ayurveda-Kur.
Von Rajasthan bis Kerala: Indiens Regionen im Überblick
Im Nordwesten liegt Rajasthan, das Indien der Bilderbücher: Jaipur leuchtet als «Pink City», Jodhpur als blaue Stadt am Rande der Wüste Thar, und prunkvolle Paläste und Festungen erzählen von der Ära der Maharadschas – in einigen von ihnen übernachten Sie heute stilvoll als Hotelgast. Spirituell wird es in Varanasi, wo Pilger in der Morgendämmerung im Ganges baden und unzählige Zeremonien den Tagesrhythmus bestimmen.
Einen ganz anderen Charakter zeigt der tropische Süden: In Kerala gleiten Sie auf einem Hausboot durch das Kanalsystem der Backwaters, vorbei an Reisfeldern, Palmenhainen und kleinen Dörfern. Die Region gilt zudem als Heimat des Ayurveda – ideal, um eine Rundreise mit einigen erholsamen Tagen am Meer ausklingen zu lassen. Und wer noch höher hinaus will, kombiniert Indien mit dem Himalaja: Die buddhistischen Klöster von Ladakh oder eine Reise ins Königreich Bhutan ergänzen die indischen Klassiker um stille Bergwelten.
Als idealer Einstieg für die erste Indien Reise gilt das Goldene Dreieck zwischen Delhi, Agra und Jaipur: Hier liegen das Taj Mahal, das Rote Fort und die Paläste Rajasthans nur wenige Fahrstunden auseinander. Romantiker verlängern nach Udaipur, die Stadt der Seen, deren Palastanlagen sich malerisch im Wasser spiegeln. Mit zwei bis drei Wochen Reisezeit lassen sich Norden und Süden gut in einer einzigen Reise verbinden.
Auf Safari in Indien: Tigern auf der Spur
Indien gehört zu den besten Ländern der Welt, um wilde Tiger zu beobachten. In den Nationalparks des Subkontinents leben neben den majestätischen Raubkatzen auch Elefanten, Leoparden, Lippenbären und eine artenreiche Vogelwelt. Auf morgendlichen und nachmittäglichen Pirschfahrten im offenen Geländewagen erkunden Sie die Schutzgebiete mit erfahrenen Naturführern – in den trockenen Monaten vor dem Monsun stehen die Chancen auf Sichtungen besonders gut, wenn sich die Tiere an den Wasserstellen versammeln.
Damit das Erlebnis perfekt wird, übernachten Sie in ausgewählten Nationalpark-Lodges direkt bei den Schutzgebieten. Eine Safari lässt sich wunderbar mit einer Kulturrundreise verbinden – etwa Taj Mahal und Rajasthan mit einem der Tigerreservate Zentralindiens. Unsere Spezialisten kennen die Parks aus eigener Erfahrung und wissen, welche Lodge und welche Saison zu Ihren Wünschen passen.
Zu den bekanntesten Tigerreservaten zählen Ranthambore in Rajasthan sowie Bandhavgarh und Kanha im Herzen Indiens – Letzterer soll Rudyard Kipling zu seinem Dschungelbuch inspiriert haben. Im Nordosten des Landes beheimatet der Kaziranga-Nationalpark die weltweit grösste Population der Panzernashörner. So wird Ihre Indien Reise auch zur Tierbeobachtung der Extraklasse.
Praktische Tipps für Ihre Indien Reise
Schweizer Bürgerinnen und Bürger benötigen für Indien ein Visum, das bequem als E-Visum online beantragt werden kann. Die verbindlichen Bestimmungen – etwa zur Gültigkeit Ihres Reisepasses – finden Sie bei der indischen Vertretung sowie in den Reisehinweisen des EDA; bei einer Buchung weisen wir Sie rechtzeitig auf alle Formalitäten hin. Die Anreise ist angenehm kurz: Nonstop-Flüge verbinden Zürich direkt mit Delhi und Mumbai, die wichtigsten Ziele Südindiens erreichen Sie mit einer Umsteigeverbindung.
Vor Ort haben Sie die Wahl: individuelle Rundreisen mit privatem Fahrer und lokaler Reiseleitung, Gruppenreisen mit garantierten Abreisedaten oder nostalgische Bahnreisen durch Rajasthan. Dazu wählen unsere Spezialisten die passenden Hotels aus – vom Heritage-Palast bis zum Strandresort. Weitere Hinweise zu Klima, Gesundheit und Etikette finden Sie in unseren Reiseinformationen. Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie persönlich und unverbindlich.
Und schliesslich das Wichtigste: Indien ist intensiv – Gerüche, Farben, Menschenmengen und Verkehr fordern alle Sinne. Mit einem privaten Fahrer, sorgfältig gewählten Unterkünften und einem realistischen Reisetempo wird genau diese Intensität zum Geschenk statt zur Anstrengung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen Indien aus eigener Erfahrung und bauen bewusst Ruhepausen in Ihre Route ein.
Klimatabelle Indien
Die Werte beziehen sich auf Nordindien mit Delhi und Rajasthan, die klassische Region für Rundreisen:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|21
|8
|1
|Februar
|24
|10
|2
|März
|30
|15
|1
|April
|36
|21
|1
|Mai
|40
|26
|2
|Juni
|39
|28
|4
|Juli
|34
|27
|10
|August
|33
|26
|10
|September
|34
|24
|5
|Oktober
|33
|18
|1
|November
|28
|12
|1
|Dezember
|23
|9
|1
Von Oktober bis März ist es in Nordindien tagsüber warm und trocken, die Nächte sind angenehm kühl – die beste Reisezeit für Rundreisen. Von April bis Juni wird es sehr heiss, bevor der Monsun von Juni bis September die meisten Regentage bringt. Der tropische Süden um Goa und Kerala ist ganzjährig warm; auch dort gilt die trockene Zeit von November bis März als angenehmste Reisezeit.
Beste Reisezeit im Detail: Monat für Monat planen
Sie möchten Ihre Indien Reise auf den idealen Zeitpunkt legen? Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Indien finden Sie die Regionen im Überblick, eine Klimatabelle für Delhi und konkrete Monats-Empfehlungen von Rajasthan bis Kerala – die ideale Grundlage für Ihre Routenplanung.
Höhepunkte in Indien
Zusammengestellt vom Spezialisten
Die ausserordentliche Vielfalt des indischen Kontinentes können Sie auf einer individuellen Reise erleben. Möglich sind Rundreisen, Indien Bahnreisen oder eine Rundreise durch Rajasthan, bei der Sie unvergessliche Impressionen der indischen Städte und die kulturellen Höhepunkte Nordindiens erleben. Eine Indien Reise durch Agra ist wahrscheinlich der Höhepunkt Ihrer Reise. Denn hier befindet sich das weltberühmte Taj Mahal, das wahrscheinlich die Vorstellung eines märchenhaften, romantischen Indiens geprägt hat. Dort liegt auch das Rote Fort, eine grosse Festungs- und Palastanlage, die im 16.
und 17. Jahrhundert als Residenz der Moguln diente. Besuchen Sie in Jaipur den Fürstenpalast Fort Amber oder das einzigartige Bauwerk Hawa Mahal, den „Palast der Winde“.
Besuchen Sie die Grossstädte Mumbai oder Delhi, aber auch die unvergleichliche Natur der Nationalparks. Erleben Sie das Wasserstrassennetz der Backwaters. Kombinieren Sie Indien mit Nachbarländern und informieren Sie sich bei uns über Nepal Reisen oder Bhutan Reisen. Unsere Spezialisten stellen ganz nach Ihren Wünschen Ihre Indien Ferien für Sie zusammen.
Die beste Reisezeit für Indien liegt zwischen Oktober und März: Dann ist das Wetter in weiten Teilen des Landes trocken und angenehm. Von Juni bis September bestimmt der Monsun mit kräftigen Regenfällen das Klima. Für Rundreisen wie für Badeferien sind die Wintermonate deshalb ideal.
Für eine Rundreise durch eine einzelne Region empfehlen sich rund zwei Wochen. Wer eine Rundreise mit Badeferien am Meer verbinden möchte, plant besser zwei bis drei Wochen ein. Indien ist gross: Es lohnt sich, lieber eine Region intensiv zu erleben, als zu viele Stationen in kurze Zeit zu packen.
Indien Ferien eignen sich für Reisende, die einem Land mit allen Sinnen begegnen möchten: Farben, Spiritualität, prachtvolle Tempelbauten und echte Begegnungen mit den Menschen prägen jede Reise. Erholungssuchende finden an den Stränden des Südens und auf den Andamanen ruhige Rückzugsorte. Da unsere Spezialisten jede Reise individuell zusammenstellen, ist Indien auch für Erstbesucher gut geeignet.
Am beliebtesten ist die Kombination aus Rundreise und anschliessenden Badeferien an der Küste oder auf einer Inselgruppe wie den Andamanen. Wer weiterreisen möchte, verbindet Nordindien mit einer Rundreise durch das benachbarte Bhutan im Himalaya. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne die passende Kombination zusammen.
Die klassische Einsteigerroute Delhi–Agra–Jaipur mit dem Taj Mahal, dem Fort von Agra und den Palästen Rajasthans. Sie lässt sich in einer Woche bereisen und gut um Udaipur oder Jodhpur erweitern.
Ja. Schweizer Staatsangehörige beantragen vor der Reise online ein e-Visa. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein und zwei freie Seiten aufweisen.
Die Backwaters – ein Netz aus Kanälen und Lagunen, das sich auf einem Hausboot befahren lässt –, dazu Teeplantagen in Munnar, Gewürzgärten und ruhige Strände. Kerala gilt als der entspannteste Einstieg nach Indien.
Ja, mit der richtigen Route und Begleitung. Wir arbeiten mit privatem Fahrer und ausgewählten Hotels, was das Reisen erheblich erleichtert. Kerala und Rajasthan sind die bewährtesten Einstiege.
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