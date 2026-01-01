Curaçao Tauchen vom Spezialisten
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Avila bedeutet: Strand, Entspannung, Spitzenküche, Shopping, Architektur, Geschichte, Musik und Natur. Die im...
Lions Dive & Beach Resort
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Curaçao
Das Lions Dive & Beach Resort Curaçao bietet ein sehr gutes Tauchangebot und ist durch die ideale Lage der perfekte...
Papagayo Beach Hotel
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Curaçao
Das im Jahr 2013 eröffnete Papagayo Beach Hotel zeichnet sich durch sein modernes und minimalistisches Design aus....
Tauchferien auf Curaçao
Bootstauchen auf Curaçao ist ein wunderbares Erlebnis
Egal, ob Sie Profi sind und gerne nach Wracks tauchen oder bei Tauchgängen noch etwas Unterstützung benötigen, zahlreiche Tauchbasen in allen Teilen von Curaçao sorgen dafür, dass Sie genau so tauchen können, wie Sie es sich wünschen, wenn Sie auf Curaçao Reisen sind. Geniessen Sie die Artenvielfalt der Saumriffe vor Curaçao und profitieren Sie davon, dass viele Tauchgebiete Curaçaos direkt vom Strand aus erreichbar sind. Tauchexkursionen auf Curaçao sind eine sichere Sache, denn für den Menschen gefährliche Meeresbewohner gibt es hier nur wenige.
Auf Curaçao zu schnorcheln ist sehr empfehlenswert
Wenn Sie während Ihrer Curaçao Ferien vor der Insel tauchen, können Sie sich auf viele verschiedene Meeresbewohner freuen. Beobachten Sie zum Beispiel schön anzuschauende Papageienfische oder Schmetterlingsfische, die durch ihre Anmut beeindrucken. Ein beliebtes Fotomotiv vor Curaçao bietet auch der eigentlich im Roten Meer heimische Rotfeuerfisch, den es wohl durch einen Hurrikan in die Karibik verschlagen hat.
Traumhaft, faszinierend und perfekt für Taucher – Curaçao Reisen
Tauchen vor Curaçao bedeutet faszinierende Tauchspots, wie den Strand Playa Kalki, vorzufinden. Von diesem hervorragenden Strand können Sie nämlich einige der sehenswertesten Unterwasserattraktionen Curaçaos erreichen. Am beeindruckendsten ist wohl das Riff Alice im Wunderland vor Curaçao, welches durch seine vielen Bewohner sehr interessant ist. Aber auch der an einer anderen Stelle der Küste von Curaçao gelegene Mushroom Forest von Curaçao ist spannend und wartet darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Seinen Namen verdankt dieser Tauchspot der Tatsache, dass die Korallen in seinem Umfeld wegen des ungestörten Wachstums wie Pilze aussehen.
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