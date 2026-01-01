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Gran Mal Bay, Grenadinen

Grenadinen Hotels & Resorts vom Spezialisten

Ferien auf karibischen Trauminseln

Etwas abseits der ausgetretenen Touristenpfade liegt der Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen. Die 32 Inseln gehören zu den «Inseln über dem Winde», womit der Passatwind gemeint ist, der dort für ein tropisches Klima sorgt. Die grösste der Inseln ist St. Vincent, auf der sich auch die Hauptstadt Kingstown befindet. Die Landschaft ist traumhaft: Dichte Regenwälder überziehen das hügelige vulkanische Land, weisse Sandstrände sind von Palmen gesäumt und in dem kristallklaren Wasser tummeln sich bunte Meeresbewohner.

Geniessen Sie Ihre Ferien in St. Vincent Hotels direkt am Strand mit luxuriösen Zimmern, herausragendem Service und lokaler sowie internationaler Küche. Viele Hotels bieten ein umfangreiches Freizeit- und Wellnessangebot an und verfügen über Pools, an denen Sie sich entspannen können. Sprechen Sie unsere Karibik Spezialisten für die Planung Ihrer Reise nach St. Vincent und den Grenadinen an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen rund um Ihre Reise.

Flitterwochen auf den Grenadinen

Die Karibikinseln sind ein beliebtes Reiseziel für frisch verheiratete Paare. Das Palm Island Resort & Spa ist eine gute Adresse, um Ihren Honeymoon zu einer unvergesslichen Reise werden zu lassen. Buchen Sie ein Zimmer mit Meerblick, um die traumhafte Aussicht schon morgens nach dem Aufwachen zu geniessen. Lassen Sie sich von dem freundlichen und professionellen Servicepersonal verwöhnen. Gönnen Sie sich ein wenig Luxus für dieses einmalige Erlebnis.

Luxus-Resorts für Ihren Aufenthalt auf den Grenadinen

Ein weiterer paradiesischer Ort für Ihren Aufenthalt auf den Grenadinen ist das Petit St. Vincent Resort. In den luxuriösen Bungalows mit Terrassen und Hängematten unmittelbar am Strand können Sie Ihre Ferien ruhig und abgeschieden geniessen. Überzeugen Sie sich von dem herausragenden Service und der ausgezeichneten Küche. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne weitere besondere Unterkünfte für Ihre Ferien auf St. Vincent und den Grenadinen vor.

Weihnachten in der Karibik

Festtage unter Palmen: Hochsaison ausserhalb der Hurrikanzeit – früh anfragen lohnt sich.

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