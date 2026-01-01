Grenadinen Hotels & Resorts vom Spezialisten
Ferien auf karibischen Trauminseln
Flitterwochen auf den Grenadinen
Die Karibikinseln sind ein beliebtes Reiseziel für frisch verheiratete Paare. Das Palm Island Resort & Spa ist eine gute Adresse, um Ihren Honeymoon zu einer unvergesslichen Reise werden zu lassen. Buchen Sie ein Zimmer mit Meerblick, um die traumhafte Aussicht schon morgens nach dem Aufwachen zu geniessen. Lassen Sie sich von dem freundlichen und professionellen Servicepersonal verwöhnen. Gönnen Sie sich ein wenig Luxus für dieses einmalige Erlebnis.
Luxus-Resorts für Ihren Aufenthalt auf den Grenadinen
Ein weiterer paradiesischer Ort für Ihren Aufenthalt auf den Grenadinen ist das Petit St. Vincent Resort. In den luxuriösen Bungalows mit Terrassen und Hängematten unmittelbar am Strand können Sie Ihre Ferien ruhig und abgeschieden geniessen. Überzeugen Sie sich von dem herausragenden Service und der ausgezeichneten Küche. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne weitere besondere Unterkünfte für Ihre Ferien auf St. Vincent und den Grenadinen vor.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen