Karibik Tauchen vom Spezialisten
Unterwasserwelt der Karibik mit Ferien vom Spezialisten
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Couples Negril
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Negril
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Tortuga Bay Resort
ab CHF 625.– / pro Person
Punta Cana
Das kleine Luxushotel Tortuga Bay gehört zum Komplex des Puntacana Resort & Club. Das Hotel ist Mitglied der «Small...
Zoëtry Agua Punta Cana
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Punta Cana
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Hotel Sublime Samana
ab CHF 165.– / pro Person
Las Terrenas
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Beaches Negril Resort & Spa
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Negril
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St. Regis Bahia Beach Resort
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Avila Beach Hotel
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Sunscape
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Cape Santa Maria Beach Resort
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Cape Santa Maria
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Bucuti & Tara Beach Resort
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Aruba
Malerisch gelegen an einem der schönsten Strände weltweit bietet Ihnen das familiär geführte Resort alle...
Divi Aruba All Inclusive
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Aruba
Das Divi Aruba All Inclusive Resort ist ideal für Gäste, die erholsame Ferien am Strand geniessen und sich im...
Harbour Village Beach Club Hotel
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Bonaire
Mit seinem erstklassigen Service und gehobener Ausstattung ist der Harbour Village Beach Club der perfekte Ort für...
Plaza Beach & Dive Resort
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Bonaire
Mit einem Privatstrand, einem Yachthafen und erstklassigen Möglichkeiten zum Tauchen ist das Hotel ideal für...
Lions Dive & Beach Resort
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Las Terrenas
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Stella Maris Resort Club
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Stella Maris
Stella Maris befindet sich inmitten fast unberührter Natur, auf einer der schönsten Out Islands der Bahamas gelegen...
Shanna's Cove
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Orange Creek
In Orange Creek ca. 15 Minuten nördlich von Arthurs Town an der Westküste von Cat Island gelegen, befindet sich diese...
Divi Flamingo Beach Resort & Casino
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Bonaire
Das farbenfrohe Divi Flamingo Beach Resort & Casino bietet eine entspannte und ungezwungene Atmosphäre und ist ideal...
Die Karibik - ein Paradies für Taucher
Tauchreisen Karibik – das Paradies liegt direkt hinter der Hoteltür
Natürlich gibt es überall auf der Welt herrliche Tauchspots. Aber meist ist die Anreise vom Urlaubsort etwas mühsam: Sie fahren über Stunden mit dem Boot aufs Meer hinaus. Die Karibik Unterwasserwelt beginnt dagegen direkt am Strand. So manches Korallenriff und ganze Karibik Tauchgebiete erreichen Sie vom Hotel aus. Ihre Tauchbasis ist dem Hotel angegliedert, und hier sind das auch die Karibik Tauchschulen.
In der Karibik schnorcheln Sie auch: Sie sind mit wenigen Flossenschlägen mitten unter Gelbflossen-Thunfischen, Barrakudas und anderen Bewohnern der Riffe! Hummer und Füsiliere erwarten Sie am Hausriff, nicht nur auf der Speisekarte Ihres Restaurants!
Mangroveninseln, Korallenvielfalt und mehr – Tauchen in der Karibik
Die Grossen und die Kleinen Antillen sind auf Tauchreisen in die Karibik spezialisiert. Die Karibik Hotels & Resorts sind hervorragend ausgestattet und werden Ihnen Ihre Reise komfortabel gestalten. Und so werden Sie nicht nur in den Jardines de la Reina, den Gärten der Königin, auf Ihre Kosten kommen. Man nennt dieses grösste Meeresnaturschutzgebiet der Karibik auch das zweite Galapagos, denn die Artenvielfalt ist einfach überwältigend. Wenn Sie bei Ihren Karibik Reisen einmal bei Mondlicht tauchen wollen, ist das Ihr Gebiet.
Denn hier können Sie bei Vollmond die Fortpflanzung der Korallen beobachten! Sie sehen, wie alle Korallen gleichzeitig ihre farbig leuchtenden Fortpflanzungszellen abgeben.
Karibik Strände und Karibik Tauchgebiete entdecken
Ganz egal, ob Tauchen in Bonaire, Tauchen in Curacao oder Tauchen in Trinidad & Tobago – Sie werden Ihren Aufenthalt in den Karibik Hotels & Resorts geniessen. Aber muss es immer Tauchen sein? Natürlich nicht! Gönnen Sie sich eine Auszeit an einem der herrlichen, feinporigen Strände der Karibik. Hier können Sie Sonnenbaden, den Sand geniessen und die Seele baumeln lassen. Vielleicht wollen Sie auch in der Karibik schnorcheln. Vergessen Sie nicht, beim Tauchen in Turks & Caicos auch mal eine Pause zu machen.
Die karibischen Inseln haben an Land ebenfalls viel zu bieten. Entdecken Sie die kulinarischen Highlights in einem der zahlreichen Restaurants und lassen Sie sich von den typischen Klängen von Calypso und Reggae in eine sonnige Laune versetzen!
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