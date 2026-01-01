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Tauchen, Karibik

Karibik Tauchen vom Spezialisten

Unterwasserwelt der Karibik mit Ferien vom Spezialisten

Ist die Welt unter Wasser nicht bezaubernd? Vielleicht finden Sie sie sogar noch schöner als die Welt über Wasser – Taucher sind sich da nicht ganz einig. In der Karibik sind die Bedingungen für ausgedehnte Tauchgänge hervorragend. Alle, die ein wenig Erfahrung haben, kommen in den mässigen Strömungen rund um die herrlichen Inseln auf ihre Kosten. Denn das Meer ist hier klar und ermöglicht Ihnen eine hervorragende Sicht auf all die Wunder, die das Meer zu bieten hat – von den Grotten der Korallen-Steilwände mit ihrer lebhaften Fauna und Flora bis hin zu den Wracks der Schiffe, die hier in vergangenen Jahrhunderten sanken.

Entdecken Sie die Wunder der Welt unter Wasser in der Karibik und lassen Sie sich Ihre Karibik Ferien von unseren Karibik Spezialisten zusammenstellen!

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Couples NegrilHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Die Karibik - ein Paradies für Taucher

Tauchreisen Karibik – das Paradies liegt direkt hinter der Hoteltür

Natürlich gibt es überall auf der Welt herrliche Tauchspots. Aber meist ist die Anreise vom Urlaubsort etwas mühsam: Sie fahren über Stunden mit dem Boot aufs Meer hinaus. Die Karibik Unterwasserwelt beginnt dagegen direkt am Strand. So manches Korallenriff und ganze Karibik Tauchgebiete erreichen Sie vom Hotel aus. Ihre Tauchbasis ist dem Hotel angegliedert, und hier sind das auch die Karibik Tauchschulen.

In der Karibik schnorcheln Sie auch: Sie sind mit wenigen Flossenschlägen mitten unter Gelbflossen-Thunfischen, Barrakudas und anderen Bewohnern der Riffe! Hummer und Füsiliere erwarten Sie am Hausriff, nicht nur auf der Speisekarte Ihres Restaurants!

Mangroveninseln, Korallenvielfalt und mehr – Tauchen in der Karibik

Die Grossen und die Kleinen Antillen sind auf Tauchreisen in die Karibik spezialisiert. Die Karibik Hotels & Resorts sind hervorragend ausgestattet und werden Ihnen Ihre Reise komfortabel gestalten. Und so werden Sie nicht nur in den Jardines de la Reina, den Gärten der Königin, auf Ihre Kosten kommen. Man nennt dieses grösste Meeresnaturschutzgebiet der Karibik auch das zweite Galapagos, denn die Artenvielfalt ist einfach überwältigend. Wenn Sie bei Ihren Karibik Reisen einmal bei Mondlicht tauchen wollen, ist das Ihr Gebiet.

Denn hier können Sie bei Vollmond die Fortpflanzung der Korallen beobachten! Sie sehen, wie alle Korallen gleichzeitig ihre farbig leuchtenden Fortpflanzungszellen abgeben.

Karibik Strände und Karibik Tauchgebiete entdecken

Ganz egal, ob Tauchen in Bonaire, Tauchen in Curacao oder Tauchen in Trinidad & Tobago – Sie werden Ihren Aufenthalt in den Karibik Hotels & Resorts geniessen. Aber muss es immer Tauchen sein? Natürlich nicht! Gönnen Sie sich eine Auszeit an einem der herrlichen, feinporigen Strände der Karibik. Hier können Sie Sonnenbaden, den Sand geniessen und die Seele baumeln lassen. Vielleicht wollen Sie auch in der Karibik schnorcheln. Vergessen Sie nicht, beim Tauchen in Turks & Caicos auch mal eine Pause zu machen.

Die karibischen Inseln haben an Land ebenfalls viel zu bieten. Entdecken Sie die kulinarischen Highlights in einem der zahlreichen Restaurants und lassen Sie sich von den typischen Klängen von Calypso und Reggae in eine sonnige Laune versetzen!

Weihnachten in der Karibik

Festtage unter Palmen: Hochsaison ausserhalb der Hurrikanzeit – früh anfragen lohnt sich.

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