Was eine Expeditionsreise auszeichnet

Eine Expedition folgt keinem starren Fahrplan. Wetter, Eisverhältnisse und Tierbeobachtungen bestimmen den Tagesablauf – genau darin liegt der Reiz. Anstelle grosser Kreuzfahrtschiffe kommen kleine, wendige Expeditionsschiffe zum Einsatz, die auch enge Fjorde und abgelegene Buchten erreichen. Mit Zodiacs, den robusten Schlauchbooten an Bord, gehen Sie direkt an unberührten Küsten an Land. Ein Expeditionsteam aus Biologen, Ornithologen und Polarhistorikern begleitet jede Anlandung und vertieft das Erlebte in Vorträgen an Bord.

In der Antarktis gilt zudem: Nur eine begrenzte Zahl von Gästen darf gleichzeitig an Land – je kleiner das Schiff, desto mehr Zeit verbringen Sie tatsächlich draussen in der Natur.

Von der Arktis bis zur Antarktis: die wichtigsten Regionen

Die Antarktis empfängt Sie mit Tafeleisbergen, riesigen Pinguinkolonien und einer Weite, die ihresgleichen sucht. Klassische Routen führen von Südamerika über die Drake-Passage zur Antarktischen Halbinsel; ausgedehnte Reisen beziehen Südgeorgien und die Falklandinseln mit ihren Königspinguin- und Albatroskolonien ein. In der Arktis ist Spitzbergen das Revier des Eisbären – hier locken Packeisgrenze, Gletscherfronten und Walrosskolonien. Grönland beeindruckt mit den gewaltigen Eisbergen der Diskobucht, tiefen Fjorden und lebendiger Inuit-Kultur. Wer es sanfter mag, findet entlang der norwegischen Fjordküste und der Lofoten einen idealen Einstieg in die Welt des hohen Nordens.

Beste Reisezeit für Expeditionen

Die Antarktis bereisen Sie während des Südsommers von November bis März: Im November zeigt sich das Eis am ursprünglichsten, im Dezember und Januar schlüpfen die Pinguinküken bei fast durchgehendem Tageslicht, im Februar und März stehen die Chancen auf Walsichtungen am besten. In der Arktis ist die Saison gegenläufig und dauert etwa von Mai bis September – in Spitzbergen mit Mitternachtssonne, in Grönland mit klarer Sommerluft. Wer Nordlichter erleben möchte, reist von Herbst bis Frühjahr nach Nordnorwegen, wo Expeditionsschiffe entlang der Küste auch im Winter verkehren.

Praktische Hinweise für Ihre Expeditionsreise

Für eine Expeditionskreuzfahrt brauchen Sie keine besondere sportliche Vorbereitung – eine normale Grundfitness und Trittsicherheit für die Zodiac-Anlandungen genügen. Bewährt hat sich das Zwiebelprinzip mit warmer, wind- und wasserdichter Kleidung; Parkas und Gummistiefel werden auf vielen Schiffen gestellt oder ausgeliehen. Die Überquerung der Drake-Passage kann rau ausfallen – wer empfindlich auf Seegang reagiert, wählt eine Route mit Flug zur Antarktischen Halbinsel. Da Expeditionsschiffe nur über eine begrenzte Kabinenzahl verfügen, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, insbesondere für die begehrten Reisedaten über Weihnachten und Neujahr.

Für wen eignet sich eine Expeditionsreise?

Expeditionsreisen richten sich an Naturliebhaber, Fotografinnen und Fotografen sowie an alle, die Wissen und Erlebnis verbinden möchten. Wer Animation, Shows und grosse Poollandschaften sucht, ist auf einem Expeditionsschiff falsch – wer dafür stundenlang Eisberge, Wale und Vogelkolonien beobachten kann, findet hier seine Reiseform. Viele Routen eignen sich auch für Alleinreisende und für Paare, die ein gemeinsames Abenteuer suchen. Gerne beraten wir Sie persönlich, welches Schiff, welche Route und welche Reisezeit am besten zu Ihren Wünschen passen.