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Glen Canyon National Recreation Area, USA

USA Reise vom Spezialisten

Entdecken Sie die Vereinigten Staaten

Willkommen auf der Informationsplattform für Ihre individuelle USA Reise vom Spezialisten! Auf unserem Portal für USA Reisen steht Ihnen ein kompetentes Team von USA-Kennern zur Seite. Wir sind Profis auf unserem Gebiet und bereisen die USA seit vielen Jahren mit Begeisterung in unseren Ferien und auf Studienreisen. Wir sind echte USA Ferien-Fans. Und diese Begeisterung möchten wir mit Ihnen teilen. Sie können sich auf unsere Insidertipps, unser Fachwissen und unsere Ehrlichkeit verlassen.

Unsere Amerika Reisen sind x-fach erprobt und werden laufend optimiert. So können Sie sichergehen, dass alles massgeschneidert auf Ihre Wünsche und Ihr persönliches Budget abgestimmt wird. Lassen Sie sich überzeugen!

Reisewelten 2026 – Braunbaeren am Ufer eines Flusses in Nordamerika
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026

Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich

Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern

Tickets sichernAmerika und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Amerika Ferien

Vom Spezialisten gut beraten ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten - Ihre individuelle Amerika Reise

Die USA sind die Heimat von Künstlern, Börsenmaklern und Einwanderern aus aller Welt - die Staaten sind ein Reiseland wie aus dem Bilderbuch. Hier findet man alles, was von einer Feriendestination erwartet wird. USA Ferien bieten eine einzigartige Flora und Fauna, facettenreiche Nationalparks, wunderschöne Traumstrände und spannende Städte, die kulturell und historisch einiges zu bieten haben. Während einer USA Reise treffen Sie freundliche Gastgeber, welche ihre Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und die Geschichte ihres Landes mit Stolz präsentieren.

Sie wählen und kombinieren Ihre bevorzugte Reiseart nach Ihren Vorlieben. Insbesondere für die ersten USA Ferien sind unsere geführten USA Rundreisen sehr beliebt. Grosse Freiheit erleben Sie auch auf einer individuellen USA Mietwagenrundreise oder wenn Sie die Vereinigten Staaten in Ihrem eigenen Tempo per Camper oder Motorhome bereisen und dabei die natürliche Schönheit der bildgewaltigen Nationalparks und historischen Lodges entdecken. Übernachten Sie mindestens einmal auf einer der landestypischen Ranches. Dort fühlen Sie sich wie ein waschechter Cowboy.

Das Hotelangebot ist in seiner Vielfalt kaum zu überbieten, sei es beim gemütlichen Familien-Trip in einer Ferienwohnung abseits vom Rummel oder im Schmelztiegel der Grossstädte in einem Hotel hoch über der imposanten Skyline.

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist auch ein Land der Gegensätze. Auf der einen Seite kulturelle Höhenflüge in Metropolen mit klingenden Namen wie «Big Apple», «City of Angels» oder «City of Roses». Auf der anderen Seite Nationalparks, Canyons und andere Naturphänomene. Profitieren Sie von einer schier unerschöpflichen Vielfalt und schaffen Sie sich Ihre ganz persönlichen Highlights und Erinnerungen. Unsere USA-Spezialisten unterstützen Sie bei der passenden Kombination, damit alle Leistungen perfekt zusammenpassen.

fragen sie uns

Die beliebtesten USA Reise-Highlights

Eine Übersicht der US-Staaten vom Spezialisten

Zu den schönsten Nationalparks gehören sicherlich Yellowstone, Bryce Canyon sowie der Grand Canyon. Doch auch die kleineren und weniger bekannten Parks, wie der Chiricahua Nationalpark in Arizona oder der Joshua Tree Nationalpark, sind einen Besuch wert. Trotz der hohen Besucherzahlen, bestehen die Nationalparks der USA zum grössten Teil aus unberührter Wildnis.

Die Westküste der USA und insbesondere Kalifornien stehen wie kaum eine andere Region für den «American Way of Life»: Unbeschreibliche Natur, imposante und luxuriöse Städte und dieser Hauch von Freiheit machen eine Kalifornien Rundreise zum absoluten Höhepunkt Ihrer Amerika Reise. Besuchen Sie faszinierende Städte wie Los Angeles, San Diego und San Francisco und schnuppern Sie in die Welt der Reichen und Schönen in Beverly Hills, Hollywood oder Santa Monica.

Florida Rundreisen locken mit kilometerlangen Küsten, viel Sonnenschein und purer Lebensfreude. Florida ist ein ideales Reiseziel - besonders für Selbstfahrertouren - und bietet mit den Everglades einen der beeindruckendsten Nationalparks der USA. Florida wird zu Recht als «Sunshine State» bezeichnet. Fahren Sie entlang der 1400 Kilometer langen Küste. Sie führt vorbei an einigen der schönsten Strände der Welt. Vor allem die am Golf gelegenen Strände bieten warmes und ruhiges Wasser sowie erholsame Plätze. Auf einer Hawaii Reise finden alle paradiesische Bedingungen vor - Familien, Surfer, Ruhesuchende – und natürlich USA-Honeymooner.

Sie planen eine USA Städtereise? Dann empfehlen wir Ihnen einen nach New York. Tauchen Sie ein in die einzigartige Atmosphäre und lassen Sie sich inspirieren. New York, die Stadt, die niemals schläft – erleben Sie die Musicals am Broadway, die Hektik des Big Business, den Luxus an der Fifth Avenue, die riesigen Wolkenkratzer, die kulturelle Vielfalt am Lincoln Center oder die unzähligen Restaurants, Museen und die weltberühmten Hotels. Wir sorgen dafür, dass Ihre Nordamerika Reise zum unvergesslichen Erlebnis wird! Buchen Sie Mietwagenrundreisen, geführte Rundreisen oder Ihre Camperreise preiswert beim Schweizer USA-Spezialisten!

Welche Region passt zu Ihrer USA Reise?

Die USA sind kein Reiseziel, sondern ein Dutzend. Der Westen mit Kalifornien, Nevada, Utah und Arizona ist der Klassiker: Grand Canyon, Yosemite, Zion und Monument Valley lassen sich in zwei bis drei Wochen zu einer Rundreise verbinden, mit San Francisco und Las Vegas als Ankerpunkten. Für eine erste USA Reise ist das die verlässlichste Wahl.

Der Osten ist städtischer und kompakter: New York, Boston, Washington und im Herbst das Laubfärben Neuenglands. Florida verbindet Städte, Everglades und Strände und eignet sich besonders für Familien. Alaska und Hawaii sind eigene Reisen mit eigenem Kalender.

Nationalparks, Mietwagen und Distanzen

Der amerikanische Westen wird mit dem Mietwagen bereist, und die Distanzen sind der häufigste Planungsfehler. Zwischen zwei Nationalparks liegen oft vier bis sechs Fahrstunden; wer zu viele Etappen plant, verbringt die Ferien auf dem Highway. Als Faustregel gilt: mindestens zwei Nächte pro Park.

Die grossen Parks verlangen in der Hochsaison eine Zeitfenster-Reservation für die Einfahrt, und die Lodges innerhalb der Parks sind oft ein Jahr im Voraus ausgebucht. Wir sichern diese Bausteine früh, weil sie die Route bestimmen.

Das hängt von der Region ab. Der Südwesten mit Grand Canyon und Utah ist im Frühling und Herbst am angenehmsten, im Hochsommer wird es über 40 Grad. Neuengland lohnt im September und Oktober wegen der Laubfärbung, Florida von November bis April.

Für den Westen mit Kalifornien und den Nationalparks sind zwei bis drei Wochen realistisch. Wer weniger Zeit hat, beschränkt sich auf eine Region – etwa Kalifornien oder den Südwesten – statt beides zu kombinieren.

Schweizer Staatsangehörige reisen im Rahmen des Visa Waiver Program ohne Visum ein, benötigen aber eine vorab online beantragte ESTA-Genehmigung. Diese sollte einige Tage vor Abflug beantragt werden und ist zwei Jahre gültig.

Rechnen Sie mindestens zwei Nächte pro Park und vier bis sechs Fahrstunden zwischen den Parks. Mehrere Parks verlangen in der Hochsaison eine Zeitfenster-Reservation für die Einfahrt, und parkeigene Lodges sind oft ein Jahr im Voraus ausgebucht.

Der Westen: Kalifornien mit San Francisco und der Küstenstrasse, dazu die Nationalparks in Utah und Arizona. Die Infrastruktur ist auf Selbstfahrer ausgelegt, die Höhepunkte liegen auf einer logischen Route.

Sehr gut. Florida mit Stränden und Themenparks ist der klassische Familienstandort, der Westen funktioniert ab dem Schulalter hervorragend. Motels und Lodges sind auf Familien eingerichtet, Distanzen sollten aber kindgerecht geplant werden.

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