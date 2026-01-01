Amerika Ferien

Vom Spezialisten gut beraten ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten - Ihre individuelle Amerika Reise

Die USA sind die Heimat von Künstlern, Börsenmaklern und Einwanderern aus aller Welt - die Staaten sind ein Reiseland wie aus dem Bilderbuch. Hier findet man alles, was von einer Feriendestination erwartet wird. USA Ferien bieten eine einzigartige Flora und Fauna, facettenreiche Nationalparks, wunderschöne Traumstrände und spannende Städte, die kulturell und historisch einiges zu bieten haben. Während einer USA Reise treffen Sie freundliche Gastgeber, welche ihre Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und die Geschichte ihres Landes mit Stolz präsentieren.

Sie wählen und kombinieren Ihre bevorzugte Reiseart nach Ihren Vorlieben. Insbesondere für die ersten USA Ferien sind unsere geführten USA Rundreisen sehr beliebt. Grosse Freiheit erleben Sie auch auf einer individuellen USA Mietwagenrundreise oder wenn Sie die Vereinigten Staaten in Ihrem eigenen Tempo per Camper oder Motorhome bereisen und dabei die natürliche Schönheit der bildgewaltigen Nationalparks und historischen Lodges entdecken. Übernachten Sie mindestens einmal auf einer der landestypischen Ranches. Dort fühlen Sie sich wie ein waschechter Cowboy.

Das Hotelangebot ist in seiner Vielfalt kaum zu überbieten, sei es beim gemütlichen Familien-Trip in einer Ferienwohnung abseits vom Rummel oder im Schmelztiegel der Grossstädte in einem Hotel hoch über der imposanten Skyline.

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist auch ein Land der Gegensätze. Auf der einen Seite kulturelle Höhenflüge in Metropolen mit klingenden Namen wie «Big Apple», «City of Angels» oder «City of Roses». Auf der anderen Seite Nationalparks, Canyons und andere Naturphänomene. Profitieren Sie von einer schier unerschöpflichen Vielfalt und schaffen Sie sich Ihre ganz persönlichen Highlights und Erinnerungen. Unsere USA-Spezialisten unterstützen Sie bei der passenden Kombination, damit alle Leistungen perfekt zusammenpassen.