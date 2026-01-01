Die im Norden von Basse-Terre, einer der beiden Hauptinseln von Guadeloupe, gelegene Goldküste ist ein Ort, an dem die ganze Familie sehr viel Spass haben kann. Denn in diesem Teil von Guadeloupe haben Sie die Wahl, ob Sie sich an einen der belebten Strandabschnitte begeben oder ob Sie es vorziehen, sich ein Stück Strand zu suchen, an dem Sie mit Ihrer Familie alleine sind. Das kristallklare Wasser ist eher seicht, weswegen dieser sehr familienfreundliche Ort ein gutes Ausflugsziel ist, wenn Sie mit kleineren Kindern unterwegs sind.

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