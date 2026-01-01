Guadeloupe Reisen mit Kindern
Guadeloupe Ferien
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Guadeloupe - Erlebnisse für die ganze Familie
Kindertauchen – auf Guadeloupe kein Problem
Wenn Sie auf Guadeloupe Badeferien der Extraklasse verbringen, gibt es viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. Eine sehr beliebte Freizeitaktivität ist zum Beispiel das Tauchen, da Sie rund um Guadeloupe eine wunderschöne Unterwasserwelt erkunden können. Kindgerechte Tauchreviere wie das Gebiet am Pointe des Chateaux, an dem Sie mit Ihren Kindern einen grossartigen Tag beim Tauchen und Schnorcheln verbringen können, machen Guadeloupe so reizvoll. Aber auch die Strände Anse Caribes und Sainte Anne sind gut dafür geeignet, Kindern das Tauchen näherzubringen und sollten auf jeder Guadeloupe Mietwagenreise angesteuert werden.
Guadeloupe Reisen – mehr als nur Badeurlaub
Guadeloupe ist ein exotisches Paradies, in dem Ihnen viel geboten wird und Sie so einiges entdecken können. Sehr unterhaltsam ist beispielsweise ein Besuch des Blumenparks Domaine de Valombreuse, in dem Sie und Ihre Familie viele Vogelarten antreffen werden und eine schöne Zeit in einer herrlichen Umgebung verbringen können. Ein weiteres Naturmonument, dessen Besuch sich lohnt, wenn Sie auf Guadeloupe mit Kindern unterwegs sind, ist der eindrucksvolle Vulkan Soufrière, in dessen Nähe sich auch der bei Kindern beliebte archäologische Park des Roches Gravées befindet und dessen Umgebung als schönster und grösster Nationalpark der Karibik gilt. Von den vielen Aktivitäten, die Sie auf Guadeloupe erwarten, ist Canyoning sicherlich eine der spannendsten und bei Familien beliebtesten.
Ein Paradies für Kinder – Guadeloupe
In Guadeloupes Hotels sind Kinder und Jugendliche herzlich willkommen. Ferien mit Kindern auf Guadeloupe zu verbringen, ist dank der vielen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die vor Ort geboten werden, immer eine gute Idee. So können Sie auf der Insel Grande Terre zum Beispiel bunte Märkte besuchen oder interessante Ortschaften wie das beschauliche Saint-Francois besichtigen. Lassen Sie sich von einer traumhaften Atmosphäre in ihren Bann ziehen und machen Sie sich eine schöne Zeit auf Guadeloupe, wo Sie europäisches Lebensgefühl erwartet und Sie aber auch in den Genuss herrlicher tropischer Landschaften kommen, die für diese Region typisch sind.
Familienferien weltweit entdecken
Guadeloupe zeigt, wie entspannt Reisen mit Kindern in der Karibik sein können. Falls Sie weitere Ziele vergleichen möchten, bietet unsere Übersicht über Familienferien Inspiration von Asien bis Afrika. Badeferien-Klassiker mit kinderfreundlichen Stränden und Hotels finden Sie gesammelt unter Strandferien mit Kindern. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Reisezeit, Flugroute und Unterkunft so zu wählen, dass die ganze Familie erholt ankommt – und ebenso erholt wieder nach Hause zurückkehrt.
Guadeloupe eignet sich bereits für Ferien mit kleinen Kindern. An der Goldküste im Norden von Basse-Terre ist das kristallklare Wasser seicht, und die Strände sind ausgesprochen familienfreundlich. Ältere Kinder geniessen kindgerechte Schnorchel- und Tauchreviere wie an der Pointe des Châteaux oder Ausflüge zum Vulkan Soufrière.
Ab der Schweiz erreichen Sie Guadeloupe mit einmaligem Umsteigen, meist über Paris. Rechnen Sie insgesamt mit einer Reisezeit von rund 12 Stunden. Mit Kindern lohnt es sich, die Zwischenlandung bewusst als Pause einzuplanen.
Die Uhren auf Guadeloupe gehen der Schweiz 5 Stunden nach, während der europäischen Sommerzeit sind es 6 Stunden. Kinder gewöhnen sich meist rasch an die Umstellung. Planen Sie die ersten Tage dennoch ruhig, damit sich die ganze Familie akklimatisieren kann.
Die Trockenzeit von Dezember bis April gilt als beste Reisezeit und fällt ideal in die Sportferien. In den Sommer- und Herbstferien ist es feuchter, und Sie müssen mit kurzen, kräftigen Schauern rechnen. Dank ganzjährig warmer Temperaturen sind Badeferien mit Kindern aber grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.
Guadeloupe ist ein französisches Übersee-Département und gilt als malariafrei; für die Einreise sind keine speziellen Impfungen vorgeschrieben. Empfohlen sind die üblichen Standardimpfungen sowie ein zuverlässiger Mückenschutz für die ganze Familie. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder einer reisemedizinischen Beratungsstelle.
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