Kanada Reisen vom Spezialisten
Abenteuer und Natur pur
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2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernKanada und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Die atemberaubende Natur in fast vier Dutzend Nationalparks geniessen
Hervorragende Gelegenheiten, die äusserst vielschichtige und facettenreiche Geografie des Landes mit den eigenen Augen zu sehen und besser kennenzulernen, bieten etwa die bei vielen Reisenden sehr beliebten Kanada Familienferien und Kanada Gruppenreisen durch einen oder auch mehrere der aktuell insgesamt 47 Kanada Nationalparks. Im Rahmen von individuell massgeschneiderten Canada Camper Ferien und Kanada Mietwagenrundreisen oder bei durch die Regionen von Kanada geführten Rundreisen eignen sich Ausflüge in die über alle zehn Provinzen und drei Territorien verteilten Schutzgebiete fantastisch, um die vielerorts noch nahezu unberührte Natur mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt zu bewundern.
Eines der beliebtesten Ziele für eine Westkanada Rundreise ist etwa der mit über vier Millionen Gästen pro Jahr meistbesuchte, gut 6.600 Quadratkilometer grosse, bereits 1885 gegründete und somit älteste kanadische Nationalpark namens Banff. Er liegt in den Rocky Mountains im Südosten der Provinz Alberta und wurde 1984 zum UNESCO-Welterbe erklärt. Mit den traditionsreichen Skigebieten Calgary, Mount Norquay und Sunshine Village hält die Gegend auch tolle Angebote für Wintersport parat.
Bekannte und beliebte Ski- und Wintersportregionen für Kanada Reisen
- Lake Louise Ski Resort bei Lake Louise (Alberta)
- Castle Mountain Resort bei Pincher Creek (Alberta)
- Marmot Basin bei Jasper (Alberta)
- Bear Mountain Ski Hill bei Dawson Creek (British Columbia)
- Fernie Alpine Resort bei Fernie (British Columbia)
- Gibson Pass Ski Area bei Vancouver (British Columbia)
- Calabogie Peaks bei Ottawa (Ontario)
- Hidden Valley Highlands bei Huntsville (Ontario)
- Mount Antoine bei Mattawa (Ontario)
- Massif du Sud bei Quebec City (Quebec)
- Parc du Mont-Comi bei St-Donat (Quebec)
- Ski Montcalm bei Rawdon (Quebec)
Naturerlebnisse von Küste zu Küste
Kanadas Wildnis lässt sich auf viele Arten erleben – von der Atlantikküste bis zu den Fjorden des Pazifischen Nordwestens. Vier besondere Naturerlebnisse stellen wir Ihnen hier vor.
Nova Scotia: Die Provinz an der Atlantikküste begeistert mit malerischen Leuchttürmen, dem Cabot Trail auf Cape Breton Island und der Bay of Fundy, wo der höchste Gezeitenwechsel der Welt zu bestaunen ist. Reisetipps unserer Spezialisten finden Sie auf der Seite Nova Scotia entdecken.
Great Bear Rainforest: An der Küste British Columbias liegt das weltweit grösste Grizzly-Schutzgebiet. Auf der Great Bear Rainforest Kreuzfahrt mit Bluewater Adventures beobachten Sie in einer kleinen Gruppe von maximal 16 Passagieren Orcas, Buckelwale und Seelöwen.
Inside Passage: Auf kleinen Motor- und Segelyachten geht es durch die geschützten Gewässer zwischen Prince Rupert und Petersburg. Die Kreuzfahrt Inside Passage Alaska bringt Sie der Tierwelt des Pazifischen Nordwestens so nah wie kaum eine andere Reise.
Icefield Parkway: Der 233 Kilometer lange Icefields Parkway zwischen Jasper und Lake Louise zählt zu den spektakulärsten Panoramastrassen Nordamerikas. Bei der Panoramatour mit dem Fahrrad auf dem Icefield Parkway erleben Sie Höhepunkte wie das Columbia Icefield und den Peyto Lake aktiv auf zwei Rädern.
Kanada Highlights
Westkanada Mietwagenrundreisen entlang der Pazifikküste
Kanadas westlichste und mit knapp 950.000 Quadratkilometern Fläche drittgrösste Provinz British Columbia wird vom geografischen und kulturellen Gegensatz der vor allem in und um Vancouver sowie Victoria dicht bevölkerten Küste sowie den nur dünn besiedelten Gebirgsketten im Binnenland wie den Cariboo, Monashee und Purcell Mountains geprägt. Vancouver ist eine ausgesprochen multikulturelle Stadt, in der seit dem 19. Jahrhundert viele Einwanderer aus Asien leben. Deren bevorzugte Wohngebiete Chinatown, Japantown und Koreatown sowie Punjabi Market mit indischem Ambiente sind bei Einheimischen und Besuchern populäre Einkaufsgegenden.
Vor dem Start Ihrer Westkanada Rundreise sollten Sie auch städtische Sehenswürdigkeiten wie den über 400 Hektar grossen Stanley Park mit dem Vancouver Aquarium, das ehemalige Industriegebiet und heutige Kulturviertel Granville Island sowie das Vancouver Maritime Museum zur Geschichte der Schifffahrt besuchen.
Im Vergleich zum kosmopolitischen Vancouver präsentiert sich Victoria als Hauptstadt der Provinz mit aktuell nicht ganz 86.000 Einwohnern deutlich kleiner und übersichtlicher. Als schöne Fotomotive eignen sich im englischen Stil erbaute Gebäude wie das historische Hotel Fairmont Empress von 1908 und das Parlamentsgebäude von 1898. Von beiden Städten aus lassen sich tolle Exkursionen unternehmen, wenn Sie einen Kanada Camper mieten – so etwa zur Beobachtung von Buckelwalen auf Vancouver Island oder in das Obstanbaugebiet Okanagan Valley.
In Ostkanada fühlen sich «Romands» fast wie zu Hause
Von den aktuell gut acht Millionen Einwohnern der Provinz Quebec im Osten Kanadas sprechen annähernd 80 Prozent Französisch als Muttersprache. Gäste aus der Französisch sprechenden Schweiz werden hier also auf keinerlei Kommunikationsprobleme stossen. Die Provinzhauptstadt Quebec City wartet mit einer beeindruckenden Museenlandschaft auf. Der langen Geschichte der französischen Besiedlung Kanadas gewidmet ist das Musée de l’Amérique francophone in der Rue Sainte-Famille. In unmittelbarer Nähe des ältesten Platzes der Stadt, der 1686 nach dem «Sonnenkönig» Ludwig XIV. benannten Place Royale, befindet sich das Musée de la civilisation in der Rue Dalhousie mit zahlreichen Exponaten zur Stadtgeschichte.
Ein populäres Ziel einer Ostkanada Rundreise ist der zauberhafte kleine Provinzpark Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie im UNESCO-Biosphärenreservat Charlevoix im Süden der Provinz Quebec. Das mit zurzeit über 1,5 Millionen Einwohnern ungleich grössere Montreal hält hingegen sehenswerte Attraktionen wie die Altstadt (Vieux-Montréal) mit der grossen Grünfläche Champ-de-Mars, der Uferpromenade am Alten Hafen (Vieux-Port) und den Uhrenturm (Tour de l’Horloge) von 1922 parat. Kanada Reisen nach Montreal werden speziell von Musikfreunden auch anlässlich des seit 1980 alljährlich von Ende Juni bis Mitte Juli veranstalteten grössten Jazzfestivals der Welt, des Festival International de Jazz de Montréal, geplant.
Kanada Ferien mit Kindern sind besonders im Indian Summer ein Erlebnis
Was wir in der Schweiz als milden Altweibersommer zwischen Mitte September und Mitte Oktober kennen, wird in Kanada der in Gelb, Orange und Rot getauchte Indian Summer genannt. Die dichten und weitläufigen Laubwälder aus den als Wappensymbol für das gesamte Land typischen Ahorn- sowie Kastanien- und Walnussbäumen in den südlichen Tiefebenen und in Ostkanada leuchten in dieser letzten Warmwetterphase des Jahres in aussergewöhnlicher Farbenpracht unter der Herbstsonne und dem blauen Himmel.
Bei zu dieser Jahreszeit durch Kanada geführten Rundreisen finden Fotofreunde unzählige Motive und Kinder können bunte Blätter und pralle Kastanien sammeln. Doch nicht nur für Familien ist der goldene Herbst eine rundum empfehlenswerte Reisezeit für ganz Kanada. Auch frisch verliebte und/oder getraute Paare verbringen dann gerne ihre romantischen Flitterwochen mit einem Kanada Urlaub in der Natur.
Von Juni bis September für Rundreisen, Wandern und Tierbeobachtung. Der Indian Summer im Osten färbt die Wälder Ende September und Anfang Oktober. Für Nordlichter und Wintersport eignen sich Dezember bis März.
Der Westen mit Rocky Mountains, Vancouver und Vancouver Island steht für Naturlandschaften und Tierbeobachtung. Der Osten mit Toronto, Montréal, Québec und den Niagarafällen ist städtischer und kulturell französisch geprägt. Für eine erste Reise empfehlen wir den Westen.
Zwei bis drei Wochen. Allein die Route Vancouver, Vancouver Island, Whistler, Banff und Jasper füllt vierzehn Tage. Die Distanzen sind gross, deshalb sollten Sie pro Standort mindestens zwei Nächte einplanen.
Grizzlys im Great Bear Rainforest und in den Rockies, Schwarzbären häufig entlang der Strassen in British Columbia. Für Wale eignen sich Vancouver Island mit Orcas und die Region Tadoussac am Sankt-Lorenz-Strom mit Blau- und Buckelwalen.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis sechs Monate kein Visum, jedoch eine vorab online beantragte eTA-Genehmigung. Diese kostet wenige Dollar und ist fünf Jahre gültig.
Ja. Der Rocky Mountaineer zwischen Vancouver und Banff fährt bei Tageslicht durch die Bergwelt und ist ein Erlebnis für sich. Für lange Strecken quer durch das Land gibt es zudem den VIA Rail Canadian.
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