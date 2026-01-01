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Young couple on an empty beach

Dominikanische Republik Hochzeitsreisen

„Ja ich will“ – Ferien vom Spezialisten

Dominikanische Republik Badeferien mit endlosen Sandstränden, schattenspendenden Kokospalmen, einer atemberaubenden Natur und dazu Flair der Karibik: Wer kann dazu „Nein“ sagen? Niemand! Zu unseren Angeboten für Dominikanische Republik Reisen sagen Sie garantiert „Ja, ich will“. Dann sagen Sie auch „Ja“ zu Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner bei einem romantischen Sonnenuntergang am Strand, in einem All-inklusive Luxushotel oder lassen Sie sich inmitten tropischer Natur trauen. So beginnt ein unvergessener Start in das Leben zu zweit.

Allerdings will eine Hochzeitsreise gut geplant sein. Gut, dass es Reiseplaner gibt, die Ihnen Tipps für eine Hochzeitsreise geben. Die meisten Hotels & Resorts der Dominikanischen Republik sind auf Karibik Honeymoon eingestellt. Hier erwartet Sie neben der Gastfreundschaft der Menschen ein perfekter Service innerhalb der Hotelanlagen. Als Spezialist für Reisen organisieren wir für Sie Flüge und Ihren Aufenthalt und stellen Ihnen ein abwechslungsreiches Urlaubspaket ganz nach Ihren Wünschen zusammen.

Ihre Dominikanische Republik Honeymoon Wochen werden für Sie zu einem unvergessenen Erlebnis. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und ein auf Sie zugeschnittenes Angebot für Ihren Dominikanische Republik Honeymoon erstellen.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Traumhafter Honeymoon in der Dominikanischen Republik

Nichts Schöneres für Verliebte

Träumen Sie doch mal: Sie geniessen einen Drink an der Hotelbar, finden einen Blumenstrauss in Ihrem Zimmer und einen traumhaften Garten vor Ihrem Balkon. Im Hintergrund rauscht das Meer und Sie schauen auf einen idyllischen Strand und eine Hängematte, die zwischen zwei Palmen hängt. Die Strandabschnitte in der Dominikanischen Republik haben eine Länge von 1'500 Kilometern. Hier finden Sie unzählige Plätze für die Abgeschiedenheit, nach der sich frischverliebte Paare sehnen. Die Auswahl an Stränden, die zu den schönsten auf unserem Planeten gehören, ist in der Dominikanischen Republik einfach riesig.

Unvergessene Tage auf Hispaniola

Immer wieder werden Sie aufs Neue Überraschungen erleben, weshalb Ihre Dominikanische Republik Flitterwochen für Sie in Erinnerung bleiben. Die Hotels und Resorts bieten für jeden etwas. Egal ob sportliche Aktivitäten, Wassersport oder Wandern in den Nationalparks bis hin zu Dominikanische Republik Rundreisen ist alles möglich. So erhalten Sie eine traumhafte Kulisse für Ihre Dominikanische Republik Ferien zu zweit. Sicher gibt es nichts Schöneres, als dem Traumpartner das „Ja“ am weissen Sandstrand mit türkisfarbenem Wasser im Hintergrund zu sagen.

Sagen Sie Ihr „Ja“ bei einem Sonnenuntergang an der Playa Grande oder begeben Sie sich in den Urwald im Parque Nacional Los Haitises. Anschliessend können Sie eine unvergessene Hochzeitsnacht in einem der Dominikanische Republik Hotels geniessen. Wenn Sie schon einmal das Paradies erleben, um Ihr Eheversprechen abzugeben, dann verbringen Sie doch dort auch anschliessend Ihre Dominikanische Republik Flitterwochen.

Trauen Sie sich

Paare, die sich „trauen“ und ihren Dominikanische Republik Honeymoon richtig auskosten möchten, verbinden ihren Urlaub oft mit einer Rundreise durch das Land. Im Parque Nacional del Este erwarten Sie mehr als hundert Vogelarten, Seekühe und Delphine, die Sie vom Strand aus beobachten können. Erleben Sie bei einer Rundreise die Städte Bávaro, das ehemalige Fischerdorf am Playa Bavaro, El Cortesito oder im Osten den Touristenort Punta Cana.

Ebenso lädt Sie der weisse Sandstrand des Playa Andrès de Boca Chica zum Baden ein. Abgerundet wird Ihre Reise in die Dominikanische Republik mit dem Luxus der Resorts und der Küche erstklassiger Restaurants.

Dominikanische Republik Badeferien

Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden der Dominikanischen Republik

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