Dominikanische Republik Hochzeitsreisen
„Ja ich will“ – Ferien vom Spezialisten
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Traumhafter Honeymoon in der Dominikanischen Republik
Nichts Schöneres für Verliebte
Träumen Sie doch mal: Sie geniessen einen Drink an der Hotelbar, finden einen Blumenstrauss in Ihrem Zimmer und einen traumhaften Garten vor Ihrem Balkon. Im Hintergrund rauscht das Meer und Sie schauen auf einen idyllischen Strand und eine Hängematte, die zwischen zwei Palmen hängt. Die Strandabschnitte in der Dominikanischen Republik haben eine Länge von 1'500 Kilometern. Hier finden Sie unzählige Plätze für die Abgeschiedenheit, nach der sich frischverliebte Paare sehnen. Die Auswahl an Stränden, die zu den schönsten auf unserem Planeten gehören, ist in der Dominikanischen Republik einfach riesig.
Unvergessene Tage auf Hispaniola
Immer wieder werden Sie aufs Neue Überraschungen erleben, weshalb Ihre Dominikanische Republik Flitterwochen für Sie in Erinnerung bleiben. Die Hotels und Resorts bieten für jeden etwas. Egal ob sportliche Aktivitäten, Wassersport oder Wandern in den Nationalparks bis hin zu Dominikanische Republik Rundreisen ist alles möglich. So erhalten Sie eine traumhafte Kulisse für Ihre Dominikanische Republik Ferien zu zweit. Sicher gibt es nichts Schöneres, als dem Traumpartner das „Ja“ am weissen Sandstrand mit türkisfarbenem Wasser im Hintergrund zu sagen.
Sagen Sie Ihr „Ja“ bei einem Sonnenuntergang an der Playa Grande oder begeben Sie sich in den Urwald im Parque Nacional Los Haitises. Anschliessend können Sie eine unvergessene Hochzeitsnacht in einem der Dominikanische Republik Hotels geniessen. Wenn Sie schon einmal das Paradies erleben, um Ihr Eheversprechen abzugeben, dann verbringen Sie doch dort auch anschliessend Ihre Dominikanische Republik Flitterwochen.
Trauen Sie sich
Paare, die sich „trauen“ und ihren Dominikanische Republik Honeymoon richtig auskosten möchten, verbinden ihren Urlaub oft mit einer Rundreise durch das Land. Im Parque Nacional del Este erwarten Sie mehr als hundert Vogelarten, Seekühe und Delphine, die Sie vom Strand aus beobachten können. Erleben Sie bei einer Rundreise die Städte Bávaro, das ehemalige Fischerdorf am Playa Bavaro, El Cortesito oder im Osten den Touristenort Punta Cana.
Ebenso lädt Sie der weisse Sandstrand des Playa Andrès de Boca Chica zum Baden ein. Abgerundet wird Ihre Reise in die Dominikanische Republik mit dem Luxus der Resorts und der Küche erstklassiger Restaurants.
Dominikanische Republik Badeferien
Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden der Dominikanischen Republik
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Dominikanische Republik Familienferien
- Dominikanische Republik all inklusive
- Wichtige Dominikanische Republik Reisetipps
- Dominikanische Republik Hotels & Resorts vom Sp…
- Dominikanische Republik Rundreisen vom Speziali…
- Dom Rep Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Dominikanische Republik Kreuzfahrt vom Speziali…
- Beste Reisezeit für die Dominikanische Republik
- Dominikanische Republik Badeferien
- Dominikanische Republik Naturreisen