Aruba gehört zu den zuverlässigsten Ganzjahreszielen der Karibik: Die ABC-Insel liegt im Süden des Karibischen Meers und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels – Tropenstürme sind hier selten. Dazu kommen ein trockenes Klima mit rund 30 bis 33 Grad am Tag, ein beständiger Passatwind und badewarmes Wasser von 26 bis 29 Grad. Eine klassische «falsche» Reisezeit gibt es auf Aruba deshalb kaum; die Hochsaison von Dezember bis April richtet sich mehr nach der Nachfrage als nach dem Wetter.

Auf dieser Seite finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten und unsere Monats-Empfehlungen – etwa für Badeferien am Eagle Beach. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich.