Beste Reisezeit für Aruba
Ganzjahresziel ausserhalb des Hurrikangürtels
Warum Aruba ein Ganzjahresziel ist
Anders als die meisten Karibikinseln liegt Aruba – zusammen mit Curaçao und Bonaire – südlich des Hurrikangürtels, nur rund 30 Kilometer vor der Küste Südamerikas. Tropenstürme sind entsprechend selten, und auch die atlantische Hurrikansaison von Juni bis November spielt für die Reiseplanung kaum eine Rolle. Das Klima ist zudem aussergewöhnlich trocken: Auf Aruba fällt deutlich weniger Regen als auf den grünen Inseln der östlichen Karibik, Kakteen und der ikonische Divi-Divi-Baum prägen die Landschaft.
Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über bei rund 30 bis 33 Grad, während der beständige Passatwind die Hitze angenehm mildert. Etwas mehr Regen fällt lediglich von Oktober bis Januar – meist in Form kurzer Schauer. Die Hochsaison von Dezember bis April hat deshalb weniger mit dem Wetter zu tun als mit der Nachfrage: Dann fliehen besonders viele Gäste aus Europa und Nordamerika vor dem Winter, und beliebte Hotels sind früh ausgebucht.
Klimatabelle Aruba
Die Werte beziehen sich auf Oranjestad an der Westküste von Aruba. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|30
|25
|8
|27
|Februar
|31
|25
|5
|26
|März
|31
|25
|3
|26
|April
|32
|26
|2
|27
|Mai
|32
|26
|2
|27
|Juni
|32
|26
|2
|28
|Juli
|32
|26
|3
|28
|August
|33
|27
|3
|28
|September
|33
|27
|4
|29
|Oktober
|32
|26
|7
|29
|November
|31
|26
|9
|28
|Dezember
|31
|25
|10
|28
Selbst in den «regenreichsten» Monaten bleibt Aruba vergleichsweise trocken – die Schauer sind kurz, und die Sonne setzt sich rasch wieder durch.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Hochsaison mit lebhafter Stimmung und verlässlichem Strandwetter – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Weitere Ideen für Reisen im Januar und Februar finden Sie in unseren Monatsübersichten.
Mai, Juni und September: Sehr trockene, ruhigere Monate mit attraktiveren Preisen – eine ausgezeichnete Wahl für Ferien im Mai, Juni oder September, gerade weil Aruba ausserhalb des Hurrikangürtels liegt.
Oktober bis Dezember: Etwas mehr Schauer, aber weiterhin viel Sonne – wer flexibel ist, findet jetzt gute Angebote, etwa für eine Kombination mit den Nachbarinseln beim Inselhopping.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf Aruba
Aruba ist ein echtes Ganzjahresziel: Die Temperaturen liegen konstant bei 30 bis 33 Grad, Regen fällt selten, und die Insel liegt ausserhalb des Hurrikangürtels. Die Hochsaison dauert von Dezember bis April – wer günstigere Preise und ruhigere Strände sucht, reist in den übrigen Monaten, ohne beim Wetter grosse Abstriche zu machen.
Nein – Aruba liegt wie Curaçao und Bonaire im Süden der Karibik und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels. Tropenstürme sind sehr selten. Das macht die Insel zu einem verlässlichen Reiseziel auch im Sommer und Herbst, wenn auf nördlicheren Karibikinseln Sturmsaison herrscht.
Eine ausgeprägte Regenzeit gibt es auf der trockenen Insel nicht. Etwas mehr Niederschlag fällt lediglich von Oktober bis Januar – meist als kurze Schauer, nach denen sich die Sonne rasch zurückmeldet. Der beständige Passatwind sorgt zudem das ganze Jahr über für angenehme Bedingungen am Strand.
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