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Eagle Beach, Aruba, Karibik

Beste Reisezeit für Aruba

Ganzjahresziel ausserhalb des Hurrikangürtels

Aruba gehört zu den zuverlässigsten Ganzjahreszielen der Karibik: Die ABC-Insel liegt im Süden des Karibischen Meers und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels – Tropenstürme sind hier selten. Dazu kommen ein trockenes Klima mit rund 30 bis 33 Grad am Tag, ein beständiger Passatwind und badewarmes Wasser von 26 bis 29 Grad. Eine klassische «falsche» Reisezeit gibt es auf Aruba deshalb kaum; die Hochsaison von Dezember bis April richtet sich mehr nach der Nachfrage als nach dem Wetter.

Auf dieser Seite finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten und unsere Monats-Empfehlungen – etwa für Badeferien am Eagle Beach. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich.

Warum Aruba ein Ganzjahresziel ist

Anders als die meisten Karibikinseln liegt Aruba – zusammen mit Curaçao und Bonaire – südlich des Hurrikangürtels, nur rund 30 Kilometer vor der Küste Südamerikas. Tropenstürme sind entsprechend selten, und auch die atlantische Hurrikansaison von Juni bis November spielt für die Reiseplanung kaum eine Rolle. Das Klima ist zudem aussergewöhnlich trocken: Auf Aruba fällt deutlich weniger Regen als auf den grünen Inseln der östlichen Karibik, Kakteen und der ikonische Divi-Divi-Baum prägen die Landschaft.

Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über bei rund 30 bis 33 Grad, während der beständige Passatwind die Hitze angenehm mildert. Etwas mehr Regen fällt lediglich von Oktober bis Januar – meist in Form kurzer Schauer. Die Hochsaison von Dezember bis April hat deshalb weniger mit dem Wetter zu tun als mit der Nachfrage: Dann fliehen besonders viele Gäste aus Europa und Nordamerika vor dem Winter, und beliebte Hotels sind früh ausgebucht.

Klimatabelle Aruba

Die Werte beziehen sich auf Oranjestad an der Westküste von Aruba. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.

MonatTag (°C)Nacht (°C)RegentageWasser (°C)
Januar3025827
Februar3125526
März3125326
April3226227
Mai3226227
Juni3226228
Juli3226328
August3327328
September3327429
Oktober3226729
November3126928
Dezember31251028

Selbst in den «regenreichsten» Monaten bleibt Aruba vergleichsweise trocken – die Schauer sind kurz, und die Sonne setzt sich rasch wieder durch.

Unsere Monats-Empfehlungen

Dezember bis April: Hochsaison mit lebhafter Stimmung und verlässlichem Strandwetter – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Weitere Ideen für Reisen im Januar und Februar finden Sie in unseren Monatsübersichten.

Mai, Juni und September: Sehr trockene, ruhigere Monate mit attraktiveren Preisen – eine ausgezeichnete Wahl für Ferien im Mai, Juni oder September, gerade weil Aruba ausserhalb des Hurrikangürtels liegt.

Oktober bis Dezember: Etwas mehr Schauer, aber weiterhin viel Sonne – wer flexibel ist, findet jetzt gute Angebote, etwa für eine Kombination mit den Nachbarinseln beim Inselhopping.

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Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf Aruba

Aruba ist ein echtes Ganzjahresziel: Die Temperaturen liegen konstant bei 30 bis 33 Grad, Regen fällt selten, und die Insel liegt ausserhalb des Hurrikangürtels. Die Hochsaison dauert von Dezember bis April – wer günstigere Preise und ruhigere Strände sucht, reist in den übrigen Monaten, ohne beim Wetter grosse Abstriche zu machen.

Nein – Aruba liegt wie Curaçao und Bonaire im Süden der Karibik und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels. Tropenstürme sind sehr selten. Das macht die Insel zu einem verlässlichen Reiseziel auch im Sommer und Herbst, wenn auf nördlicheren Karibikinseln Sturmsaison herrscht.

Eine ausgeprägte Regenzeit gibt es auf der trockenen Insel nicht. Etwas mehr Niederschlag fällt lediglich von Oktober bis Januar – meist als kurze Schauer, nach denen sich die Sonne rasch zurückmeldet. Der beständige Passatwind sorgt zudem das ganze Jahr über für angenehme Bedingungen am Strand.

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