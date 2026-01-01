Dominikanische Republik Naturreisen
Einzigartige Naturfacetten der Domrep vom Spezialisten
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Die Flora und Fauna der Dominikanischen Republik
Erlebnisreisen auf ganz besondere Art
Ihre Dominikanische Republik Naturreisen Aktiv Ferien machen das Erleben der karibischen Natur ganz besonders. In der Nähe der Hotels von La Romana und Punta Cana befindet sich der Nationalpark Del Este. Besucher der Insel Saona nehmen am besten ab Bayahibe Schnellboote oder Katamarane. Im äussersten Südwesten liegt der Parque Nacional Jaragua, wo Biologen neben mehr als 6'000 Pflanzenarten noch über 300 Vogelarten und 110 Reptilien gezählt haben. Ihre Dominikanische Republik Ferien werden so zu einem idealen Ausgangspunkt für ein Abenteuer.
Unberührtheit für Outdoor-Aktivitäten
Im Südwesten befindet sich der Urwald Sierra de Baoruca, wo Sie am Ufer des Engriquillo Sees eine Landschaft erwartet, die an eine Wüste erinnert. Dennoch finden Sie hier eine grosse Vielfalt an Flora und Fauna. Neben Kakteen wachsen hier mehr als 180 Orchideenarten. Am Ufer des Salzsees leben sogar Amerikanische Spitzkrokodile und Flamingos. Der Nationalpark zählt zum Biosphärenreservat Jaragua-Bahoruco-Enriquillo und besticht durch eine grosse Zahl verschiedener Vögel. Aber aufgepasst: Beim Wandern kann Reisenden schon mal ein nicht gerade scheuer Nashornleguan über den Fuss laufen.
Erinnerung an die Schweiz
Bei einer Fahrt über die Bergwiesen des Pico Duarte fühlen sich Reisende in die Schweizer Alpen versetzt. Er ist mit 3'098 Metern höher als die Zugspitze. Hier werden Sie eine grosse Zahl hervorragender Wanderwege vorfinden, die Ihre Dominikanische Republik Ferien zum Highlight werden lassen. Ein Ausgangspunkt für Touren mit Kajak oder zum Rafting ist meist Jarabacoa. Dominikanische Republik Reisen enden oftmals mit der Hauptstadt Santo Domingo. Neben dem Erleben der Natur treffen Sie hier auf fröhliche, warmherzige Menschen.
Dominikanische Republik Badeferien
Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden der Dominikanischen Republik
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