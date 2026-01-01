Jamaika: Golfparadies und Luxusrefugium

Golfparadies Jamaika
Jamaika ist die Heimat der aufregendsten und spektakulärsten Golfplätze der Karibik. Die Plätze wurden in Harmonie mit der weitläufigen Landschaft angelegt. Hier wird von den Bergen bis zu den Küsten, von den historischen Denkmälern bis zu den herrlichen Aussichten dazwischen eingelocht. Jeder Golfplatz garantiert mit seinem einzigartigen Terrain grossartige Spielstunden.
Dramatische Erhebungen, abfallende Fairways, strategisch platzierte Bunker und üppige Grüns werden sowohl Anfänger als auch Profis herausfordern. Für jeden Spieler ist ein Platz dabei. Jamaika bietet eine Vielzahl von Weltklasse-Golfplätzen mit herausragenden Aussichten, anspruchsvollem Gelände und aussergewöhnlichen Einrichtungen. Mit zehn Plätzen auf der ganzen Insel haben Golfliebhaber die Qual der Wahl.
Das ultimative Luxus-Golferlebnis bietet der Half Moon Golf Course in Montego Bay. Der 18-Loch-Platz wurde 1964 von Robert Trent Jones Sr. entworfen und befindet sich im berühmten Half Moon Resort, das 2021 von Today's Golfer als eines der besten Golfresorts der Welt ausgezeichnet wurde.
Jamaikas Golfplätze sind bekannt für ihre professionellen Turniere, die erfahrene Spieler aus der ganzen Welt anziehen. Kommen Sie auf das Grün der Meister, üben Sie Ihren Schwung, spielen Sie mit Ihrem Caddy eine Runde von 18 Schlägen oder entspannen Sie sich auf dem 19. In Jamaika gibt es bestimmt den perfekten Abschlagplatz für Sie.