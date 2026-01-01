Knecht Reisegruppe Gütesiegel
karibik Reisen Gütesiegel
karibikreisen
hero background

Jamaika: Golfparadies und Luxusrefugium

Exklusive Destinationen vom Spezialisten

Jamaika, ein Juwel der Karibik, ist nicht nur für seine weissen Strände und kulturellen Schätze bekannt, sondern auch als exquisites Ziel für Golf-Enthusiasten und Luxusliebhaber. Die Insel beherbergt erstklassige Golfplätze, die sich durch üppige Grünoasen, hervorragende Meerblicke und perfekt gestaltete Fairways auszeichnen. Das ganzjährig angenehme Klima mit leichten Brisen bietet ideale Bedingungen für eine entspannte Golfrunde. Doch der Luxus endet nicht auf dem Grün. Jamaika bietet auch erstklassige Resorts, die sich durch ihre exklusive Ausstattung und persönlichen Service auszeichnen.

Kulinarische Köstlichkeiten, private Spas und trendige Infinity-Pools vervollständigen das Erlebnis. Ein Besuch in Jamaika verbindet sportliche Herausforderung mit entspanntem Luxus, und schafft unvergessliche Erinnerungen inmitten einer paradiesischen Landschaft.

Golfparadies Jamaika

 

Jamaika ist die Heimat der aufregendsten und spektakulärsten Golfplätze der Karibik. Die Plätze wurden in Harmonie mit der weitläufigen Landschaft angelegt. Hier wird von den Bergen bis zu den Küsten, von den historischen Denkmälern bis zu den herrlichen Aussichten dazwischen eingelocht. Jeder Golfplatz garantiert mit seinem einzigartigen Terrain grossartige Spielstunden.

 

Dramatische Erhebungen, abfallende Fairways, strategisch platzierte Bunker und üppige Grüns werden sowohl Anfänger als auch Profis herausfordern. Für jeden Spieler ist ein Platz dabei. Jamaika bietet eine Vielzahl von Weltklasse-Golfplätzen mit herausragenden Aussichten, anspruchsvollem Gelände und aussergewöhnlichen Einrichtungen. Mit zehn Plätzen auf der ganzen Insel haben Golfliebhaber die Qual der Wahl.

 

Das ultimative Luxus-Golferlebnis bietet der Half Moon Golf Course in Montego Bay. Der 18-Loch-Platz wurde 1964 von Robert Trent Jones Sr. entworfen und befindet sich im berühmten Half Moon Resort, das 2021 von Today's Golfer als eines der besten Golfresorts der Welt ausgezeichnet wurde.

 

Jamaikas Golfplätze sind bekannt für ihre professionellen Turniere, die erfahrene Spieler aus der ganzen Welt anziehen. Kommen Sie auf das Grün der Meister, üben Sie Ihren Schwung, spielen Sie mit Ihrem Caddy eine Runde von 18 Schlägen oder entspannen Sie sich auf dem 19. In Jamaika gibt es bestimmt den perfekten Abschlagplatz für Sie.

Half Moon BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rose Hall
Das Half Moon Bay gilt heute als eines der weltweit besten Resorthotels.
Couples NegrilHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Negril
Ob es ein weiterer Schlummertrunk unter den Sternen sein soll, ein romantischer Abend am Lagerfeuer oder eine längere...

All Inklusive Jamaika

Hier finden Sie die besten Angebote für All inklusive Ferien auf Jamaika

Badeferien Jamaika

Jamaika bietet die schönsten Strände der Welt

Ferien mit Kindern auf Jamaika

Hier finden Sie einzigartige und traumhafte Jamaika-Reisen für die ganze Familie

Honeymoon Jamaika

Romantische Flitterwochen auf der wohl schönsten Karibikinsel

Naturerlebnisse Jamaika

Jamaika hat eine einzigartige und wunderschöne Naturlandschaft

Reiseinformationen

Alle wichtigen, nützlichen und hilfreichen Reisetipps für eine optimale Reisevorbereitung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren