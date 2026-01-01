Wann sich Ferien auf Dominica besonders lohnen

Dominica ist die Regenwald-Insel der Karibik: dicht bewachsen, gebirgig und deutlich regenreicher als ihre Nachbarinseln – vor allem im Bergland des Landesinnern. Wer hierher reist, kommt in erster Linie zum Wandern, für Wasserfälle, heisse Quellen und Naturerlebnisse wie die Pottwal-Beobachtung vor der Westküste. Die beste Reisezeit richtet sich deshalb weniger nach dem Strandwetter als nach den Bedingungen auf den Wanderwegen.

In der Trockenzeit von Februar bis Mai regnet es am wenigsten: Die Pfade im UNESCO-Weltnaturerbe Morne Trois Pitons sind dann am besten begehbar, Flussquerungen bereiten selten Probleme, und auch der Boiling Lake oder die Titou Gorge lassen sich verlässlich erreichen. Auch Dezember und Januar eignen sich gut für eine Reise, wenn Sie mit etwas häufigeren Schauern leben können.

Von Juni bis November dauert die atlantische Hurrikansaison mit Kern von August bis Oktober. Direkte Treffer sind selten, doch tropische Störungen bringen in dieser Zeit häufiger kräftige Regenfälle, und einzelne Wege im Regenwald können vorübergehend unpassierbar sein. Wer dann reist, erlebt die Insel sattgrün und ruhig, sollte aber flexibel planen.