Beste Reisezeit für Dominica
Tropisches Klima mit Trockenzeit von Februar bis Mai
Wann sich Ferien auf Dominica besonders lohnen
Dominica ist die Regenwald-Insel der Karibik: dicht bewachsen, gebirgig und deutlich regenreicher als ihre Nachbarinseln – vor allem im Bergland des Landesinnern. Wer hierher reist, kommt in erster Linie zum Wandern, für Wasserfälle, heisse Quellen und Naturerlebnisse wie die Pottwal-Beobachtung vor der Westküste. Die beste Reisezeit richtet sich deshalb weniger nach dem Strandwetter als nach den Bedingungen auf den Wanderwegen.
In der Trockenzeit von Februar bis Mai regnet es am wenigsten: Die Pfade im UNESCO-Weltnaturerbe Morne Trois Pitons sind dann am besten begehbar, Flussquerungen bereiten selten Probleme, und auch der Boiling Lake oder die Titou Gorge lassen sich verlässlich erreichen. Auch Dezember und Januar eignen sich gut für eine Reise, wenn Sie mit etwas häufigeren Schauern leben können.
Von Juni bis November dauert die atlantische Hurrikansaison mit Kern von August bis Oktober. Direkte Treffer sind selten, doch tropische Störungen bringen in dieser Zeit häufiger kräftige Regenfälle, und einzelne Wege im Regenwald können vorübergehend unpassierbar sein. Wer dann reist, erlebt die Insel sattgrün und ruhig, sollte aber flexibel planen.
Klimatabelle Dominica
Die Werte beziehen sich auf Roseau an der geschützten Westküste und zeigen gerundete Durchschnittswerte. Beachten Sie: Im gebirgigen Landesinnern fällt deutlich mehr Regen als an der Küste – für Wanderungen im Regenwald sind die Regentage deshalb nur ein Anhaltspunkt.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|29
|21
|16
|27
|Februar
|29
|20
|12
|27
|März
|30
|20
|11
|27
|April
|30
|21
|11
|27
|Mai
|31
|22
|13
|28
|Juni
|31
|23
|17
|28
|Juli
|31
|23
|19
|28
|August
|31
|23
|19
|29
|September
|31
|23
|17
|29
|Oktober
|31
|22
|17
|29
|November
|30
|22
|17
|28
|Dezember
|29
|21
|16
|27
Fazit: Am trockensten und damit am besten für Wanderferien geeignet sind die Monate Februar bis Mai. Die Temperaturen schwanken übers Jahr kaum, und das Meer bleibt durchgehend badewarm – entscheidend für die Reiseplanung ist auf Dominica vor allem der Regen.
Unsere Monats-Empfehlungen
Februar bis Mai: In der Trockenzeit zeigt sich Dominica von ihrer zugänglichsten Seite: Die Wege zum Boiling Lake, zur Titou Gorge und zum Emerald Pool sind gut begehbar, und Flussquerungen bereiten selten Probleme. Diese Monate eignen sich ideal für eine Rundreise über die Insel. Weitere Ideen für Ferien im Februar oder Mai finden Sie in unseren Monatsübersichten.
Dezember und Januar: Für die Winterflucht aus der Schweiz sind diese Monate eine gute Wahl: warme Tage, badewarmes Meer und beste Chancen auf Pottwal-Sichtungen vor der Westküste. Einzelne Schauer gehören dazu, halten aber meist nur kurz an. Welche Ziele sonst noch im Januar locken, zeigt unsere Übersicht.
Juni bis November: In der Hurrikansaison präsentiert sich Dominica sattgrün und ruhig, die Wahrscheinlichkeit für kräftige Regenfälle steigt jedoch – besonders von August bis Oktober. Wer dann reist, plant am besten mit zeitlichen Reserven und informiert sich vorab in unseren Reiseinformationen. Für ein festes Wanderprogramm empfehlen wir eher die erste Jahreshälfte.
Die beste Reisezeit für Dominica ist die Trockenzeit von Februar bis Mai. Dann fällt am wenigsten Regen, und die Wanderwege im Regenwald sind am besten begehbar. Auch Dezember und Januar eignen sich gut für eine Reise, wenn Sie mit einzelnen Schauern leben können.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Direkte Treffer sind selten, doch die Wahrscheinlichkeit für kräftige Regenfälle und Programmänderungen steigt in dieser Zeit deutlich. Wer dann reist, sollte flexibel planen und die Wettervorhersage im Blick behalten.
Ja, Dominica ist deutlich regenreicher als die meisten Nachbarinseln – dem verdankt sie ihren Regenwald, die vielen Flüsse und Wasserfälle. Der meiste Regen fällt im gebirgigen Landesinnern, während die Westküste um Roseau spürbar trockener bleibt. Kurze Schauer sind aber auch in der Trockenzeit möglich.
Vor der geschützten Westküste Dominicas leben Pottwale das ganze Jahr über. Die besten Chancen auf Sichtungen bestehen in den Monaten von etwa November bis März – sie fallen damit genau in die angenehme Reisezeit des Karibik-Winters. Ausflüge starten meist ab Roseau.
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