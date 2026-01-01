Beschreibung

Einleitung Willkommen im Jamaica Inn, einem exquisiten Boutique-Hotel an der Nordküste Jamaikas in Ocho Rios. Geniessen Sie die zeitlose Eleganz und den unvergleichlichen Luxus dieses legendären Rückzugsorts. Entspannen Sie am privaten Strand, lassen Sie sich im preisgekrönten Spa verwöhnen und erleben Sie die Ruhe und Privatsphäre unserer luxuriösen Unterkünfte mit spektakulärem Meerblick. Willkommen zu einem unvergesslichen Aufenthalt voller Luxus und Entspannung im Jamaica Inn.

Lage Das Jamaica Inn liegt malerisch an der Nordküste Jamaikas in Ocho Rios, einem charmanten Küstenort, der für seine atemberaubenden Strände und entspannte Atmosphäre bekannt ist. Das Hotel erstreckt sich entlang einer privaten Bucht mit weissem Sandstrand und bietet seinen Gästen einen unvergleichlichen Blick auf das türkisfarbene karibische Meer.

Angebot Die Gäste des Jamaica Inn können sich auf eine Vielzahl von Annehmlichkeiten freuen, darunter ein privater Strand, ein preisgekröntes Spa, mehrere Restaurants mit kulinarischen Köstlichkeiten und eine Vielzahl von Aktivitäten wie Wassersport, Yoga-Kurse und Ausflüge.

Zimmer Das Hotel bietet 52 geräumige Suiten und Cottages. Die Zimmer im Jamaica Inn bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer, stilvolle Möbel und hochwertige Annehmlichkeiten wie Kingsize-Betten, private Terrassen oder Balkone, Klimaanlage, TV und luxuriöse Badezimmer. Geniessen Sie Luxus und Komfort in einer traumhaften Umgebung im Jamaica Inn.