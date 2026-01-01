700 Inseln, davon nur rund 30 bewohnt

Die Bahamas liegen nordöstlich von Kuba im Atlantik und werden geografisch häufig zu Mittelamerika gezählt. Der Archipel umfasst rund 700 Inseln und weit über 2'000 winzige Cays – nur etwa 30 der Inseln sind bewohnt. Ihren Namen verdanken die Bahamas wohl den spanischen Seefahrern, welche die flachen Gewässer «baja mar» nannten. Genau diese seichten, türkisblau leuchtenden Bänke machen den Reiz des Insel-Hoppings aus: Kaum irgendwo sonst wechseln die Blautöne des Meeres so eindrücklich wie hier.

Ausgangspunkt der meisten Reisen ist Nassau auf New Providence, die Hauptstadt und grösste Stadt des Landes. Gleich gegenüber, über Brücken mit Nassau verbunden, liegt Paradise Island mit seinen berühmten Resorts und Traumstränden.

Von Grand Bahama zu den schwimmenden Schweinen der Exumas

Jede Inselgruppe der Bahamas hat ihren eigenen Charakter. Grand Bahama im Norden verbindet lebhafte Ferienorte mit Nationalparks und Mangrovenlandschaften. Andros, die grösste Insel des Archipels, gilt als Geheimtipp für Naturliebhaber: Vor ihrer Küste erstreckt sich das Andros Barrier Reef, eines der grössten Korallenriffe der Welt – ein Traum für Taucher und Schnorchler. Cat Island zeigt die Bahamas von ihrer ursprünglichen Seite, mit einsamen Stränden und dem höchsten Punkt des Landes, dem 63 Meter hohen Mount Alvernia.

Weltberühmt sind schliesslich die schwimmenden Schweine der Exumas: Am Strand von Big Major Cay paddeln die tierischen Bewohner den Booten entgegen – ein Fotomotiv, das Sie nie vergessen werden.

So planen Sie Ihr Bahamas Insel-Hopping

Ob per Fähre, Katamaran oder Inselflugzeug: Die Kombination der Inseln lässt sich ganz auf Ihre Wünsche abstimmen. Verbinden Sie zum Beispiel einige Tage Nassau mit Badeferien auf Grand Bahama oder einem Abstecher nach Andros. Wer das Meer liebt, erkundet die Inselwelt der Bahamas auf einer Schiffsreise. Unsere Karibik Spezialisten kennen die Bahamas aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen Ihre persönliche Route zusammen.

Gut zu wissen: Die Bahamas liegen streng genommen nicht im Karibischen Meer, sondern im Atlantik – badewarmes Wasser und Sonnenschein geniessen Sie trotzdem fast das ganze Jahr. Als beste Reisezeit für Ihr Insel-Hopping gelten die trockenen Monate von November bis Mai.