Karibik Reisen mit Kindern
Familienfreundliche Reisen, designt vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Atemberaubend tolles Wetter sorgt für gute Laune
Sand und Meer – da fehlt noch etwas. Richtig: Sonnenschein! Sie dürfen sich darauf verlassen, dass Karibik Ferien ohne Regenschirm vonstattengehen. Freuen Sie sich auf die vielen Aktivitäten, die in jedem Karibik Hotel und Resorts angeboten werden. Da ist nicht nur für Kurzweil unter den jungen Gästen gesorgt, sondern auch für die Erwachsenen bietet sich ein abwechslungsreiches Programm. Wer auf ruhige Erholung setzt, der ist natürlich mit einem guten Buch im Liegestuhl am Strand zu finden.
Auf den verschiedenen Inseln der Gegend, die Sie als Karibisches Meer kennen, leben insgesamt 38 Millionen Menschen, die zu einem grossen Teil im Service der Hotels tätig sind. Kein Wunder, dass sich die Karibik eines hervorragenden Rufs im internationalen Tourismus erfreut, insbesondere in Sachen Karibikurlaub mit Kindern!
Nur Karibik Badeferien? Karibik Ferien aktiv geniessen!
Wer will schon die ganze Zeit nur am Strand liegen und lesen? Natürlich hat die Karibik mehr zu bieten als tolle Strände! Sie können auf allen Inseln im Meer schwimmen, können Schildkröten beobachten in der Karibik, bei Ferien in der Dominikanischen Republik auf Eseln reiten oder Polo spielen, Whalewatching in Dominica geniessen oder auf Aruba eine Straussenfarm besuchen. Wie wäre es mit Kuba? Gönnen Sie sich doch einfach eine von unseren Karibik Spezialisten zusammengestellte Kuba Mietwagenrundreise. Schwimmen mit Delfinen vor Kuba ist ein einzigartiges Erlebnis! Vielleicht begegnen Ihnen sogar Seelöwen, wer weiss.
Karibik Reisen mit Kindern sind immer ein Abenteuer
Unsere Karibik Spezialisten gehen auf Ihre Wünsche ein und stellen individuelle Reiseangebote für Sie und Ihre Kinder zusammen. Lernen Sie auf einer Rundreise die unglaublich freundlichen und in Kinder regelrecht vernarrten Einwohner der Karibik kennen. Sie sind hier mehr als willkommen, und zwar nicht nur einfach als zahlende Gäste. Die Menschen der Karibik sind ein unglaublich vielfältiges Volk, aber in ihrer Kinderfreundlichkeit und Gastfreundschaft sind sie gleich. Das erleben Sie grundsätzlich bei Ihren Karibik Ferien – ob bei Kuba Reisen, Jamaika Reisen oder Guadeloupe Reisen.
Auf Antigua ist Surfen für Kinder nur eines der zahlreichen Angebote. Erleben Sie die grünen Meerkatzen auf St. Kitts, entdecken Sie die vielfältige Welt am, im und unter Wasser beim Inselhopping. Unsere Karibik Spezialisten freuen sich darauf, beispielsweise Turks & Caico Reisen für Sie zusammenzustellen.
Beste Reisezeit für Karibik Familienferien
Die Trockenzeit von Dezember bis April ist die klassische Reisezeit für die Karibik: viel Sonne, wenig Regen und angenehme Temperaturen – perfekt für Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien. Die offizielle Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Wer in den Sommerferien reist, wählt mit Vorteil Inseln im Süden der Karibik wie Aruba, Bonaire oder Curaçao, die nur selten von Wirbelstürmen betroffen sind, oder plant die Reise flexibel mit unseren Spezialisten.
Der Flug in die Dominikanische Republik dauert ab Zürich rund neun bis zehn Stunden; die Zeitverschiebung beträgt minus fünf bis sechs Stunden – da der Reisetag auf dem Hinflug länger wird, fällt die Umstellung vielen Kindern leicht.
Für Kinder jeden Alters ist gesorgt: Kleinkinder planschen an flach abfallenden Stränden, Schulkinder entdecken beim Schnorcheln bunte Riffe und Teenager kommen bei Wassersport und Ausflügen auf ihre Kosten. Eine Übersicht über alle Destinationen für Familienferien finden Sie auf unserer Themenseite – besonders beliebt sind Dominikanische Republik Familienferien.
Häufige Fragen zu Karibik Ferien mit Kindern
Welche Karibikinsel eignet sich am besten für Familien? Die Dominikanische Republik bietet die grösste Auswahl an Familienresorts mit Kids Clubs und flach abfallenden Stränden. Wer Badeferien mit einer Rundreise verbinden möchte, ist bei Kuba Ferien mit Kindern richtig, und auch Jamaika mit Kindern punktet mit Familienresorts und Naturerlebnissen.
Wann ist die beste Reisezeit für Karibik Reisen mit Kindern? Von Dezember bis April ist es am trockensten und angenehm warm. In den Schweizer Sommerferien ist es heisser und feuchter; dafür sind die Strände ruhiger und die südlichen Inseln bleiben von Wirbelstürmen meist verschont.
Wie anstrengend ist die Anreise für Kinder? Mit rund neun bis zehn Stunden Flugzeit und Tagesflügen ist die Anreise gut machbar: Die Kinder kommen am Nachmittag an und schlafen abends zur gewohnten Zeit ein. Rechnen Sie die ersten ein, zwei Tage mit frühem Aufwachen – danach hat sich die Familie meist umgestellt. Weitere Ideen finden Sie auf unserer Seite Familienferien.
Die Karibik eignet sich grundsätzlich für Kinder jeden Alters: Flach abfallende Sandstrände und warmes Wasser machen die Inseln auch für Kleinkinder attraktiv. Viele Hotels und Resorts sind auf Familien eingestellt und bieten Programme für junge Gäste. Einzig die lange Anreise sollte gut geplant sein – unsere Karibik Spezialisten beraten Sie gerne.
Ab der Schweiz dauert der Flug in die Karibik rund 10 Stunden. Mit Bordunterhaltung, kleinen Bewegungspausen und etwas Vorbereitung meistern auch Kinder die Strecke gut. Die lange Anreise lohnt sich für das Sonnenparadies auf jeden Fall.
Je nach Insel und Jahreszeit ist es in der Karibik 5 bis 6 Stunden früher als in der Schweiz. Da die Reise Richtung Westen geht, fällt die Umstellung den meisten Familien leicht: Die Kinder sind abends einfach etwas früher müde. Nach wenigen Tagen hat sich der Rhythmus meist eingependelt.
Die Trockenzeit von Dezember bis April gilt als beste Reisezeit – die Sportferien fallen damit ideal in diese Periode. Auch in den Sommerferien sind Karibik-Ferien gut möglich, dann sollten Sie mit kurzen tropischen Schauern rechnen. In den Herbstferien ist die Hurrikansaison am aktivsten; unsere Spezialisten empfehlen Ihnen gerne die passende Insel und den passenden Zeitpunkt.
Neben Strand und Meer warten viele Erlebnisse auf Familien: Schildkröten beobachten, Whale Watching in Dominica, ein Besuch auf einer Straussenfarm auf Aruba oder Eselreiten in der Dominikanischen Republik. Vor Kuba ist sogar Schwimmen mit Delfinen möglich. Zudem bieten die Hotels und Resorts abwechslungsreiche Aktivitäten, bei denen für Kurzweil unter den jungen Gästen gesorgt ist.
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