Atemberaubend tolles Wetter sorgt für gute Laune

Sand und Meer – da fehlt noch etwas. Richtig: Sonnenschein! Sie dürfen sich darauf verlassen, dass Karibik Ferien ohne Regenschirm vonstattengehen. Freuen Sie sich auf die vielen Aktivitäten, die in jedem Karibik Hotel und Resorts angeboten werden. Da ist nicht nur für Kurzweil unter den jungen Gästen gesorgt, sondern auch für die Erwachsenen bietet sich ein abwechslungsreiches Programm. Wer auf ruhige Erholung setzt, der ist natürlich mit einem guten Buch im Liegestuhl am Strand zu finden.

Auf den verschiedenen Inseln der Gegend, die Sie als Karibisches Meer kennen, leben insgesamt 38 Millionen Menschen, die zu einem grossen Teil im Service der Hotels tätig sind. Kein Wunder, dass sich die Karibik eines hervorragenden Rufs im internationalen Tourismus erfreut, insbesondere in Sachen Karibikurlaub mit Kindern!